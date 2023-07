Netflix stampft günstigste Abo-Option in den USA und UK ein – bald auch in Deutschland teurer?

Von: Michelle Mantey

Teilen

Nach dem Ende des Account-Sharings hat Netflix in einigen Ländern das günstigste und werbefreie Abo-Modell abgeschafft. Was bedeutet das für Deutschland?

Bremen – Bereits im November kündigte der Streamingdienst Netflix an, in Zukunft Werbung bei Abschluss eines kostengünstigen Abos zu schalten. Im Anschluss folgten weitere Änderungen, wie die Netflix-Kampagne gegen Account-Sharing. Zuvor konnten die Nutzende ihre Accounts mit Freund:innen oder Familienmitgliedern beliebig teilen. Dies ist nur noch möglich, wenn für Personen außerhalb des eigenen Haushalts zusätzlich 4,99 Euro monatlich gezahlt werden.

Nun hat der Streaminganbieter Netflix in den USA und Großbritannien den günstigsten Tarif abgeschafft. Der Businessinsider berichtet, dass neue Abonnenten einen günstigen und werbefreien Tarif nicht mehr auswählen können. Das gilt auch für Nutzende, die ihr altes Abo gekündigt haben und ein neues abschließen wollen.

Netflix hat bereits einige Abo-Änderungen umgesetzt, nun folgt die Preiserhöhung in den USA und Großbritannien. © Panthermedia/IMAGO

Diese Abo-Modelle werden zur Zeit von Netflix in Deutschland angeboten

Es handelt sich dabei um den sogenannten Basis-Tarif. Dieser ist in Deutschland bislang noch vorhanden. In den USA und Großbritannien müssen sich die Netflix-Neukund:innen nun zwischen dem Standard-Tarif für 15,49 Dollar, dem Standard mit Werbung für 6,99 Dollar oder dem Premium-Abo für 19,99 Dollar entscheiden. Folgende Abo-Modelle können bislang in Deutschland abgeschlossen werden:

Basis-Tarif für 7,99 Euro monatlich (ist auf nur einem Gerät nutzbar bei Standardauflösung, also keine Full-HD- oder Ultra-HD-Auflösung)

für 7,99 Euro monatlich (ist auf nur einem Gerät nutzbar bei Standardauflösung, also keine Full-HD- oder Ultra-HD-Auflösung) Abo mit Werbung für 4,99 Euro monatlich (wie Basis-Tarif nur mit zusätzlicher Werbung)

für 4,99 Euro monatlich (wie Basis-Tarif nur mit zusätzlicher Werbung) Standard-Abo für 12,99 Euro monatlich (keine Ultra-HD-Auflösung, aber auf zwei Geräten nutzbar)

für 12,99 Euro monatlich (keine Ultra-HD-Auflösung, aber auf zwei Geräten nutzbar) Premium-Abo für 17,99 Euro monatlich (mit Ultra-HD-Auflösung und ist auf vier Geräten nutzbar)

für 17,99 Euro monatlich (mit Ultra-HD-Auflösung und ist auf vier Geräten nutzbar) Quelle: Netflix

Werden die Netflix-Abo-Preise auch in Deutschland teuerer?

Alle Abo-Modelle sind jederzeit kündbar. Ob Netflix die Preise nun auch in Deutschland anpassen wird, ist noch unklar. Allerdings wurde die Änderungen für die USA und Großbritannien kurz nach der Abschaffung des Basis-Tarifs in Kanada umgesetzt. Somit ist nicht auszuschließen, dass die Änderung in wenigen Wochen auch Deutschland betreffen wird.

Eine Sprecherin von Netflix betont jedoch gegenüber dem Businessinsider, dass die Abo-Modelle weiterhin niedriger seien, als die der Konkurrenz. So wollen sie ihren Usern sowohl Umfang als auch Qualität anbieten.

Viele User nehmen die Änderungen beim Streamingdienst nicht einfach hin. „Wir haben gekündigt und viele andere auch“, sagte ein Netflix-Kunde, nachdem das Portal die Account-Teiler ausgesperrt hat. (mima)