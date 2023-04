49-Euro-Ticket: Warum gibt es das Deutschlandticket nur im Abo – oder kann es auch monatlich gekauft werden?

Das 49-Euro-Ticket soll Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland entlasten. Gibt es das Deutschlandticket nur im Abo?

Frankfurt – Ab dem 1. Mai 2023 gilt in Deutschland das 49-Euro-Ticket. Damit kann in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs gereist werden. Das Deutschlandticket gilt jedoch nicht in allen Regionalzügen. Beim Kauf stellt sich vielen Bahnkunden auch noch eine Frage: Gibt es das Deutschlandticket nur als Abo oder kann es auch monatlich gekauft werden?

Gibt es das 49-Euro-Ticket nur im Abo?

Gekauft werden kann es vor Ort, in der App und online – auch als Chipkarte ist das Deutschlandticket erhältlich. Pro Monat kostet das Ticket zunächst 49 Euro und Kunden schließen automatisch ein Abonnement ab. Wie die Deutsche Bahn schreibt, ist „das Deutschlandticket als Jahreskarte mit monatlicher Zahlweise im Rahmen eines Abonnements erhältlich.“ Einzelkäufe sind nicht vorgesehen.

Dennoch muss das 49-Euro-Ticket kein komplettes Jahr lang finanziert werden – das Abo ist monatlich kündbar. Wer das Deutschlandticket im nächsten Monat also nicht weiter nutzen möchte, muss es rechtzeitig kündigen. Ein Jahres-Abo, bei dem eine Einmalzahlung für die vollen zwölf Monate erfolgt, wird für das Deutschlandticket nicht angeboten. Das 49-Euro-Ticket wird personalisiert verkauft und ist nicht übertragbar, auch beim Kauf in Verkaufsstellen müssen deshalb persönliche Daten angegeben werden. Ein Umtausch oder eine Erstellung des Deutschlandtickets ist nur vor dem ersten Geltungstag der Fahrkarte möglich.

Bis wann muss das Abo zum Deutschlandticket gekündigt werden?

Wer das Deutschlandticket kündigen will, muss das bei dem Unternehmen durchführen, bei dem das Abonnement abgeschlossen wurde. „Sie können das Deutschlandticket bis zum 10. eines Monats zum Ende des Kalendermonats kündigen“, schreibt die Deutsche Bahn. Wer das 49-Euro-Ticket also nur für den April 2023 benötigt, muss das Abo spätestens bis zum 10. April wieder kündigen, ansonsten verlängert es sich automatisch um einen weiteren Monat.

Alle Infos zum Deutschlandticket Abo:

Preis: 49 Euro

49 Euro Laufzeit: 1 Jahr

1 Jahr Mögliche Kündigung: Monatlich kündbar

Monatlich kündbar Kündigungsfrist: Bis zum 10. eines Monats zum Ende des Kalendermonats

Bis zum 10. eines Monats zum Ende des Kalendermonats Verpasste Kündigungsfrist: Abo zum 49-Euro-Ticket verlängert sich Automatisch um einen Monat

Abo zum 49-Euro-Ticket verlängert sich Automatisch um einen Monat Wie kann gekündigt werden: Kündigung erfolgt über das Unternehmen, bei dem das Deutschlandticket gekauft wurde

Nicht im Abo enthalten sind in der Regel Fernbusse und Fernzüge wie ICE, IC und EC, dafür muss weiterhin ein eigenes Ticket gekauft werden. Mit einem Trick werden diese Züge in der Bahn-App automatisch aussortiert. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) geht aktuell von rund 5,6 Millionen neu verkauften Abos zum Start des Deutschlandtickets aus. 11,3 Millionen Fahrgäste sollen von einem bestehenden Abonnement zum Deutschlandticket wechseln. Dieser Wechsel erfolgt nicht immer automatisch, Kunden sollten vorsichtshalber selbst aktiv werden. Der Preis von 49 Euro für das Deutschlandticket ist für mindestens ein Jahr geplant, danach ist eine Erhöhung wahrscheinlich – diese orientiert sich an der Inflationsrate.