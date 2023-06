Wegen Habecks Heizgesetz: Kosten und Hürden eines Umstiegs auf Pelletheizungen im Überblick

Von: Felina Wellner

Teilen

Habecks Heizgesetz regt zum Nachdenken über Öl- und Gas-Alternativen an. Wir blicken auf Pelletheizungen, inklusive der Kosten und Rahmenbedingungen einer Installation.

Frankfurt – Welches Heizmodell ist für mich am besten? Die laufenden Verhandlungen der Heizgesetze regen dazu an, sich mit verschiedenen Heizalternativen genauer auseinanderzusetzen. Die verstrickten Vorschriften und zunehmenden Verbote erschweren den Entscheidungsprozess – Pelletheizungen sind dafür ein anschauliches Beispiel. Einen Blick auf diese Heizungsart zu werfen, lohnt sich für diejenigen, die in einem Bestandsgebäude wohnen und keinen Neubau beziehen.

Ein Umstieg mit Hürden: Für wen sich Pelletheizungen lohnen – und für wen nicht

Zuletzt hat ein Verbot von Holzheizungen im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) viele Verbraucher in Aufruhr versetzt. Neben Pelletheizungen sind auch Kaminöfen betroffen. Kleine Entwarnung: Das Verbot beschränkt sich auf Neubauten. Die Gründe dafür sind vielschichtig, stoßen allerdings nicht überall auf Zustimmung – laut FDP sollte das Heizen mit Holz auch in Neubauten erlaubt sein.

Laut Umweltbundesamt: 7 Dinge, die Sie beim Heizen mit Pellets beachten sollten

Anders als die FDP begrüßt das Umweltbundesamt (UBA) das Verbot von Holzheizungen in Neubauten. Und es geht noch einen Schritt weiter: Im Hinblick auf alle Haushalte seien erneuerbare Energien den Holzheizungen vorzuziehen. Dennoch: Auch die Installation von Wärmepumpen spaltet aktuell die Meinungen: Viele Verbraucher zeigen sich mit der Leistung zufrieden, andere thematisieren Gefahren für Mensch und Umwelt.

Habecks-Heizgesetz verstärkt Auseinandersetzung mit Alternativen wie Pelletheizungen. (Symbolfoto) © imago images/Christian Ohde

Sollten Sie dem Heizen mit erneuerbaren Energien skeptisch gegenüberstehen, kann sich die Auseinandersetzung mit Pelletheizungen lohnen. Außerdem können sich Verbraucher durch eine Kombination aus Holz und erneuerbaren Energien an eine alternative Energieversorgung herantasten. Laut dem UBA gilt es dann folgendes zu beachten:

Alte Heizkessel: Ältere Kessel werden dem aktuellen Stand der Technik nicht gerecht und dürfen ab Januar 2025 oftmals nicht länger betrieben werden – Überprüfung durch Schornsteinfeger erforderlich Hohe Energieeffizienzklasse: Ein Nutzungswert der Effizienzklasse A++ und ein hoher Energieeffizienz-Kennwert von etwa 120 Prozent ist empfehlenswert Ergänzende Nutzung erneuerbarer Energien: Holzheizungen können mit erneuerbaren Energien wie Sonnenkollektoren kombiniert werden Kleinere Ausführungen: Sie sind günstiger und effizienter; Renovierungen können sich lohnen: bei einer guten Dämmung und neuen Fenstern ist eine kleine Holzheizung mit geringerer Leistung ausreichend Funktionskontrolle und Wartungen: Energieschonend sind Pellets nur, wenn alles optimal eingestellt und aufeinander abgestimmt ist Richtige Entsorgung: Abgekühlte Asche sollte aufgrund von Schwermetallen und Schadstoffen im Restmüll und nicht im Garten oder Kompost entsorgt werden Umweltfreundliche Pellets: Diesbezügliche Qualitätsfaktoren sind FSC, PEFC oder Naturland-Siegel, die für eine nachhaltige Forstwirtschaft stehen sowie Angaben über eine regionale Herkunft und über naturbelassenes Holz, gemäß Anforderungen der DIN EN 17225-2 Klasse A1

Zunächst können Mehrkosten für eine hohe Energieeffizienzklasse oder ähnlichem schmerzen. Derartige Investitionen sind allerdings nicht nur bedeutsam für die Umwelt, sondern können sich langfristig aufgrund eines geringeren Brennstoffbedarfs sogar rentieren.

Umstieg auf Pelletheizungen? Diese Kosten kommen auf Verbraucher zu

Der Preis für den Umstieg auf Pelletheizungen setzt sich aus Heizungskessel, Pelletlager, Fördersystem, Pufferspeicher, Montage und laufenden Kosten zusammen. Am teuersten ist der Kessel: Laut dem Heizungsbauer thermondo kann dieser je nach Leistung und Wirkungsgrad zwischen 9000 (bei bis zu 14 kW) und 11.000 (bei über 35 kW) Euro kosten. Hier finden Sie die weiteren Kostenposten und ihre von thermondo ermittelten ungefähren Preise:

Pelletlager 1.500 bis 3.000 Euro für bis zu 5.000 Kilo Pellets Fördersystem 1.500 bis 2.500 Euro, je nach Weglänge zwischen Lager und Kessel Pufferspeicher reine Wärmespeicher ab 1.500 Euro, Kombispeicher inkl. Warmwasserbereitung ab 2.500 Euro Montage und Installation Arbeitskosten zwischen 2.000 und 4.000 Euro laufende Kosten eine Tonne Holzpellets kostet ca. 660 Euro

Es zeigt sich: Auch wenn der Heizkessel das teuerste Glied der Rechnung ist, kommen noch tausende Euro obendrauf. Die staatliche Förderung ist zwar nicht ganz so hoch wie bei der Installation von Wärmepumpen, aber dennoch: Bis zu 10 Prozent werden durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst.