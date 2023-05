Molkerei ruft veganes Schokoladen-Mousse zurück – „Kann zu allergischen Reaktionen führen“

Von: Kai Hartwig

Ein veganes Produkt einer Molkerei aus Bayern befindet sich im Rückruf. Für Menschen mit einer bestimmten Allergie kann der Verzehr gefährlich werden.

München/Aretsried – Viele Supermarkt-Kundinnen und -Kunden gönnen sich zwischendurch gerne einen Schoko-Nachtisch aus dem Kühlregal. Doch nun ist ein Produkt von einem Rückruf betroffen. Die bayerische Molkerei Alois Müller ruft ihr „Vegan Mousse auf Kokosbasis Schoko“ (2 x 70 Gramm Packung) zurück. Betroffen von dem Rückruf sind nur Produkte, deren Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) der 13. Mai 2023 oder der 27. Mai 2023 ist.

Rückruf: Molkerei Müller zieht veganes Schoko-Mousse aus dem Verkehr – „Kann zu allergischen Reaktionen führen“

Nach Angaben des Unternehmens sei aufgrund eines technischen Fehlers in der Produktion versehentlich Milcheiweiß in das vegane Mousse hineingelangt. Das Unternehmen aus Aretsried im Landkreis Augsburg warnte, dass dies bei Menschen mit einer Milchprotein-Allergie möglicherweise zu allergischen Reaktionen führen kann.

Rückruf Produktname: Müller Vegan Mousse auf Kokosbasis Schoko (2 x 70 Gramm Packung) Betroffenes MHD: 13. Mai 2023, 27. Mai 2023 Hersteller: Molkerei Alois Müller

Dagegen können Menschen, die nicht an einer Milchprotein-Allergie, das „Vegan Mousse auf Kokosbasis Schoko“ uneingeschränkt essen. „Alle übrigen Mindesthaltbarkeitsdaten oder weitere Müller Vegan Produkte (Reis, Pudding, Drink) sind nicht betroffen“, hieß es in der Mitteilung von Müller: „Wir bitten Allergiker, vom Verzehr der oben aufgeführten Produkte mit dem angegebenen MHD abzusehen und die entsprechenden Produkte zur Verkaufsstelle zurückzubringen. Dort wird das Produkt erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.“

Müller-Rückruf: Betroffene können Hotline anrufen und sich informieren

Außerdem können Verbraucherinnen und Verbraucher telefonisch weitere Informationen erhalten. Die bekommt man laut der Molkerei Alois Müller unter der Telefonnummer 08161-172590. Auch per E-Mail können sich Betroffene an das Unternehmen wenden, die entsprechende Adresse lautet verbraucherservice@muellermilch.de, gab das Unternehmen an.

