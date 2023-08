Vogel und Mittelfinger zeigen: Diese Gesten können für Autofahrer teuer werden

Von: Sven Schneider

Teilen

Die Ruhe im Straßenverkehr zu bewahren, ist manchmal nicht einfach. Wer sich zu verbotenen Gesten hinreißen lässt, riskiert ein Bußgeld. Und das kann teuer werden.

Hamm - Autofahren kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Fahren andere Verkehrsteilnehmer nicht vorausschauend oder rücksichtslos, verliert der eine oder andere schnell die Geduld. Reicht das Drücken auf die Hupe des Autos nicht mehr aus, kann es durchaus zu gestikulierenden Entgleisungen kommen. Und die können für Autofahrer richtig teuer werden, berichtet wa.de.

Mittelfinger und Vogel zeigen: Entgleisungen können für Autofahrer teuer werden

Beispielhaft dafür ist ein Fall auf der Autobahn 2. Eine 24-Jährige aus Moers war gemeinsam mit ihrer Bekannten auf der A2 in Richtung Hamm unterwegs, als sie plötzlich stark in die Bremse steigen musste. Der Grund: Ein Lkw war auf die mittlere Spur gewechselt, das auf der bis dato auf der Mittelspur fahrenden Paar aus Duisburg wich nach links aus. So weit, so alltäglich und vielleicht auch ärgerlich.

Da sich die 24-Jährige in ihrem Ärger ob des starken Abbremsens zum Zeigen des Mittelfingers hinreißen ließ, erstattete das Paar aus Duisburg Anzeige – mit Erfolg. Die Krankenschwester wurde zu einer Zahlung von 600 Euro an das Lebenszentrum Königsborn verdonnert. Ohnehin werden Entgleisungen im Straßenverkehr hart bestraft. Einen Bußgeldkatalog für obszöne Gesten gibt es zwar nicht.

Verbotene Gesten im Straßenverkehr: Bis zu 4000 Euro Strafe möglich © via www.imago-images.de

Verbotene Gesten: Wer im Straßenverkehr ausrastet, wird hart bestraft

Wer hinterm Steuer jedoch die Kontrolle verliert und beleidigend wird, begeht laut Paragraf 185 des Strafgesetzbuchs eine Straftat. Bringt der geschädigte Verkehrsteilnehmer dies zur Anzeige, kann ein Bußgeld nach Einschätzung des Gerichts fällig werden. Dabei wird das Bußgeld oft in Tagessätzen verhängt. Der Tageshöchstsatz beträgt laut Paragraf 40 im Strafgesetzbuch 30.000 Euro.

Heißt also konkret: Wer dagegen verstößt und die eigene Attitüde hinterm Steuer nicht unter Kontrolle bekommt, begeht nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine echte Straftat! Dies wird auch aus dem Paragraf 185 des Strafgesetzbuchs ersichtlich. Verkehrs-Rüpel können damit sogar strafrechtlich verfolgt werden. Eine Liste zeigt die häufigsten Vergehen laut „bussgeldkatalog.org“ und die damit verbundenen drohenden Strafen:

Beleidigende Geste Bußgeld Die Zunge herausstrecken 150 Euro Arschloch-Zeichen (Daumen und Zeigefinger bilden einen Kreis) 300 Euro Lange Nase machen 700 Euro Einen Vogel zeigen 750 Euro Scheibenwischer-Geste 1000 Euro Stinkefinger zeigen 4000 Euro

Noch teurer wird es, sollten Autofahrer Beamte oder Überwachungskameras gestikulierend beleidigen. Weil Polizisten die Staatsgewalt verkörpern, gibt es hier ein extra hohes Bußgeld. Zumal Beamte Beleidigungen schnell zu Papier bringen. Schon das Herausstrecken der Zunge kann ein Bußgeld von 300 Euro bedeuten. Wer sich mit dem Finger an die Schläfe tippt, also umgangssprachlich den Vogel zeigt, riskiert eine Strafe von bis zu 1000 Euro. Ganz schön teuer für eine kurzzeitige emotionale Entladung. Die kostete einem Autofahrer zwar kein Geld, war aber durchaus verständlich. Er musste ein Bußgeld zahlen, weil er bei hohen Temperaturen sein Autofenster geöffnet ließ.