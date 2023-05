Neuerung bei Aldi: Discounter startet erstmalig Lieferservice

Von: Katharina Küpper

Teilen

Aldi wagt sich vor ins Liefer-Business. Schon bald sollen die Lebensmittel des Discounters bequem vor die Tür gebracht werden.

Dortmund – Wer kennt es nicht? Im Büro hat es länger gedauert, danach geht es sofort weiter zur nächsten Verabredung oder zum Sport-Kurs. Einkaufen gehen kann zwischen Beruf und Freizeit auf der Strecke liegen bleiben. Logisch, dass das Geschäft des Online-Handels für Lebensmittel boomt. Jetzt springt auch Discounter Aldi auf den Zug auf, wie RUHR24 berichtet.

Aldi-Revolution – Discounter startet erstmalig Lieferservice

Lebensmittel per Klick in der App: Das Angebot ist längst nicht neu. Entweder warenspezifisch wie bei Flaschenpost oder ein Rundumschlag wie beispielsweise bei den Online-Lebensmittellieferanten Getir, Flink oder Wolt. Auch Geschäfte bieten bereits Lieferservices an – so hat Rewe bereits seit längerem ein Online-Liefer- sowie Click&Collect-Angebot im Sortiment.

Aldi Süd bringt ab Juni 2023 erstmals ebenfalls einen Lieferservice an. Der Discounter tastet sich allerdings peu à peu heran an das neue Terrain. So soll der Lieferservice zunächst im Stammgebiet um die Mülheimer Zentrale getestet werden. Außerdem soll das Angebot zunächst dem Mitarbeiterkreis vorbehalten sein, wie die Lebensmittelzeitung zuerst berichtete.

Bei Aldi Süd gibt es bald den ersten Lieferdienst. © Christoph Hardt/Imago

Aldi bringt im Juni Lieferservice an den Start – allerdings begrenzt

1300 Artikel, darunter Tiefkühlprodukte, Kühlartikel und Trockenwaren, gehören dem Online-Sortiment an. Zwar sollen die Preise wie aus dem stationären Geschäft erhoben werden, um dies zu realisieren werde aber voraussichtlich eine Liefergebühr abgerufen. Geliefert werden die Lebensmittel dann via Elektrolieferfahrzeugen. Für die Lieferungen müssen Kund:innen sich für ein festes Zeitfenster entscheiden.

Zwar soll nach der Testphase im Juni im viertel Quartal das Projekt für alle Mülheimer Kund:innen zugänglich gemacht werden, allerdings dämpft Aldi schon jetzt die Erwartungen. Mit Online-Lieferservices habe, so die Lebensmittelzeitung, bislang noch kein Anbieter Geld verdient. Auch Aldi Süd blickt realistisch auf die Testphase: „Bei Testläufen gilt immer: Nicht jedes dieser Projekte schafft es über die Testphase hinaus. Dazu gehören auch Beispiele von Aldi Süd, wie der Testlauf mit Infarm.“

Dass der Discounter aber den Schritt wagt und probiert, gleicht einer Revolution. Lange sei bei Aldi Süd darüber diskutiert worden. Jetzt tragen die Debatten offenbar Früchte. Ob das Modell allerdings Zukunftsperspektive hat, geschweige denn im ganzen Aldi Süd-Gebiet ausgefahren wird, wird sich erst nach der Testphase zeigen.