Höherer Mindestlohn gleich steigende Preise? Der Mythos von der „Lohn-Preis-Spirale“

Von: Nadja Austel

Die Mindestlohnerhöhung könnte Unternehmen zwingen, ihre Preise zu erhöhen, so die Befürchtung. Die „Lohn-Preis-Spirale“ auf dem Prüfstein.

Frankfurt – Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll im Januar 2024 von derzeit zwölf auf 12,41 Euro steigen. Für 2025 ist eine weitere Erhöhung um 41 Cent, also auf 12,82 Euro, geplant. Das beschloss die von der Regierung eingesetzte Mindestlohnkommission am Montag (26. Juni) – allerdings gegen die Stimmen der Gewerkschaften. Diese forderten aufgrund der hohen Inflation eine Erhöhung auf mindestens 13,50 Euro brutto.

Es ist das erste Mal, dass in dem Gremium keine einvernehmliche Entscheidung getroffen werden konnte. Auch nach stundenlangen Beratungen ab Sonntagnachmittag bis in die frühen Morgenstunden des Montags wurde sich die Kommission nicht einig. Schließlich stimmte die Mehrheit für einen Vermittlungsvorschlag der Vorsitzenden, Arbeitsmarktexpertin Christiane Schönefeld.

Mindestlohn soll weiter steigen – droht die „Lohn-Preis-Spirale“ nun doch noch?

„Beschämend“, fand Kommissionsmitglied Stefan Körzell vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) die Erhöhung „im Centbereich“. Der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, hingegen betonte das derzeit „schwierige wirtschaftspolitische Umfeld“. Die Lage der deutschen Wirtschaft sei „ernst“.

Bereits bei der Anhebung des Mindestlohns im Jahr 2022 wurde öffentlich die Sorge diskutiert, welche Folgen die Erhöhung auf Wirtschaft und Verbraucher:innen haben würde. Die Befürchtung lautete, dass Unternehmen die steigenden Personalkosten durch höhere Preise ausgleichen würden. Dadurch könne es zu einer „Lohn-Preis-Spirale“ kommen.

Folgen der Mindestlohnerhöhung: „Lohne-Preis-Spirale“ ist ein „Märchen“

Diese sei allerdings „ökonomischer Unfug“, stellte Dierk Hirschel schon im Oktober 2022 klar, Chefökonom der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Sie sei „in der Tat ein Märchen“, resümierte auch der DGB die Entwicklungen zum Mai 2023. Es gebe keine Anzeichen für eine solche „Lohn-Preis-Spirale“ – weder in Deutschland noch im Rest Europas. Und das, obwohl Deutschland im europäischen Vergleich der Mindestlohnhöhe durch die Anhebung auf zwölf Euro aktuell noch den zweiten Platz belege.

Lange werde man diesen Rang jedoch wohl nicht halten können, wie aus dem aktuellen Mindestlohnbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Böckler-Stiftung hervorgeht: Da die nächste Anpassung hierzulande erst zum Januar 2024 vorgesehen ist, werde ein Teil der Lohnerhöhung durch die weiterhin hohe Inflation aufgezehrt – anders als etwa in Frankreich, den Niederlanden oder Belgien, wo die Mindestlöhne auch unterjährig erhöht werden. Deutschland werde in dem Ranking daher in den nächsten Monaten von mehreren dieser Länder überholt, so die Einschätzung der Autor:innen.

„Lohn-Preis-Spirale“ durch höhere Mindestlöhne hat sich „nicht abgezeichnet“

Auch die Bundesregierung stellte auf eine Anfrage der CDU-/CSU-Fraktion hin fest: „Eine Lohn-Preis-Spirale hat sich seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht abgezeichnet“. Die Gründe für die derzeit steigenden Preise seien zudem andernorts zu suchen, so der DGB. Die hohen Energiepreise, Nahrungsmittelpreise und Lieferkettenprobleme hätten aktuell großen Einfluss auf die Preisentwicklung.

Zu bedenken sei auch, dass steigende Mindestlöhne nicht automatisch zu einem Anstieg der Preise führen müssen. Unternehmen, die Gewinne verzeichnen, hätten auch die Möglichkeit, an diesen zu sparen. Ein gleichbleibender Lohn trotz Inflation würde außerdem die Kaufkraft der Arbeitnehmer:innen negativ beeinflussen. Und wenn die Kaufkraft einbricht, also niemand mehr die produzierten Waren der Unternehmen kauft, dann bricht auch der Umsatz der Unternehmen ein. (na/epd/dpa)