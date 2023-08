Verrückte Werbe-Aktion bei Subway: Fans können kostenlose Sandwiches auf Lebenszeit gewinnen

Von: Robin Dittrich

Teilen

Bei der Fast-Food-Kette Subway können Fans mit einer besonderen Aktion lebenslang Sandwiches erhalten. Dafür muss allerdings eine große Hürde genommen werden.

Miami – Mit einer gewagten Aktion und der Aussicht auf lebenslang kostenlose Sandwiches lockt die Fast-Food-Kette Subway. Es ist nicht das erste Mal, dass Subway zu einer kuriosen Aktion greift, um Aufmerksam zu erzeugen – beim letzten Mal mussten sich Fans ein Tattoo stechen lassen.

Irre Werbe-Aktion: Subway lockt Fans mit freien Sandwiches auf Lebenszeit

Kurz nach dem Unglück des U-Bootes „Titan“, das auf dem Weg zur Titanic implodierte und fünf Menschen in den Tod riss, machte die Fast-Food-Kette Subway auf sich aufmerksam. Eine Filiale in den USA warb mit dem Spruch: „Unsere Subs implodieren nicht.“ Die Sandwiches bei Subway heißen „Subs“ aufgrund der U-Boot-ähnlichen Form. Mit der neusten Aktion erhält Subway in den USA eher interessierte Blicke. Mit einem vermeintlich einfachen Schritt können dort freie Subs auf Lebenszeit gewonnen werden.

In den USA können Fans der Fast-Food-Kette Subway Sandwiches auf Lebenszeit gewinnen. © Levine-Roberts/Imago (Symbolbild)

Das einzige, was dafür getan werden muss: Der eigene Vorname muss in „Subway“ geändert werden – und zwar offiziell. Das Ganze ist Teil einer neuen Werbe-Kampagne. „Mit dem Start der neuen Kollektion von Deli Hero Subs in unseren amerikanischen Restaurants zu Beginn dieses Sommers, wollen wir jetzt den größten Subway-Fan mit freien Subs auf Lebenszeit belohnen.“ Wie das geht? „Wer seinen Namen offiziell in ‚Subway‘ ändert“, kann lebenslang Gratis-Sandwiches gewinnen.

Subway-Fans müssen Website besuchen und Namensänderung offiziell bestätigen

In weniger als einem Monat hat die Fast-Food-Kette nach eigenen Angaben knapp zwei Millionen der neuen „Deli Heroes Subs“ verkauft, weshalb „ein glücklicher Fan diese auf Lebenszeit kostenfrei essen“ soll. Vom 1. bis zum 4. August können sich amerikanische Staatsbürger auf der Seite SubwayNameChange.com registrieren und mit etwas Glück gewinnen. Das bedeutet, dass eine Namensänderung nicht automatisch zu kostenfreien Sandwiches führt – eine Portion Glück gehört ebenfalls dazu.

Subway gibt an, die Kosten für die Namensänderung ebenfalls zu übernehmen. Bereits im Jahr 2022 konnte ein glücklicher Gewinner Sandwiches auf Lebenszeit erhalten. Das einzige, was dafür getan werden musste: Der ausgeloste Gewinner musste sich ein „Footlong“ Tattoo des Subway-Logos stechen lassen. In Deutschland entspricht das „Footlong“ einer Länge von knapp 30 Zentimetern. Aktionen dieser Art sind zumindest geschmackvoller als die Werbung mit dem Titan-Unglück, für die die Subway-Filiale auf Social Media großen Gegenwind erhielt.