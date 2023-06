„Nikotinsucht weiterhin Markenkern“: Marlboro-Zigaretten vor dem Aus – Kund:innen reagieren mit Vorwürfen

Von: Robin Dittrich

Die Anzahl an Raucher:innen in Deutschland nimmt immer weiter ab. Die Zigarettenmarke Marlboro steht deshalb vor dem Aus – die Reaktionen sind gespalten.

Kassel – Philip Morris International ist der weltweit größte Produzent von Tabakprodukten. Wie der Konzern ankündigte, sollen zukünftig keine Zigaretten der Marke Marlboro mehr vertrieben werden. Auf Social Media wird das Vorhaben kritisch betrachtet.

Marlboro-Zigaretten sollen bald Geschichte sein – Reaktionen fallen kritisch aus

Bereits in den letzten Jahren kündigte Philip Morris mehrmals an, dass die Produktion von Marlboro-Zigaretten stoppen könnte. 2021 hieß es, dass der Tabak-Riese innerhalb des nächsten Jahrzehnts aufhören will, die Glimmstängel zu verkaufen. „Unser Anspruch ist es, bis 2025 die Hälfte unserer Einnahmen aus rauchfreien Produkten zu erzielen“, gab CEO Jacek Olczak bekannt. Dieses Vorhaben bestätigte jetzt auch der CEO von Philip Morris in Deutschland und Österreich, Markus Essing.

Marlboro fährt immer weniger Umsatz ein – das Unternehmen will daher auf vermeintlich gesündere Alternativen setzen. © Michael Gstettenbauer/Imago (Symbolbild)

„Wir werden aus dem Zigarettengeschäft aussteigen und nur noch risikoreduzierte Produkte anbieten“, sagte Essing bei einer Veranstaltung in Berlin. Dabei soll es insbesondere um die Marke Iqos gehen, die vermeintlich gesündere Alternative zur Zigarette. Mit E-Zigaretten wird nicht mehr geraucht, sondern gedampft. Eine Flüssigkeit (Liquid) wird dabei erhitzt und der daraus entstehende Dampf inhaliert. Weniger schädlich soll es sein, weil keine Verbrennung stattfindet. Auf Social Media wird der Schritt von der klassischen Zigarette zur E-Zigarette kritisch gesehen.

Nur für den Umsatz? Marlboro-Aus auf Social Media kritisch gesehen

Das vermeintliche Aus von Marlboro wird in den sozialen Medien gemeinhin als positiv bewertet. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass Philip Morris keineswegs an die Gesundheit ihrer Kund:innen denkt: „Das Konzept der Nikotinsucht ist weiterhin Markenkern. Wenn jetzt die Abhängigen länger rauchen können und ein hochpreisiges Device brauchen, dann stehen die Zeichen weiterhin auf grün“, schreibt ein Twitter-Nutzer kritisch über die Marke Iqos. Die Nutzung von E-Zigaretten wird in vielen Ländern bereits eingeschränkt.

Schon 2019 wurde Philip Morris scharf für eine Social-Media-Kampagne kritisiert, bei der mit einer 21-Jährigen für ihre Marke Iqos geworben wurde. Es wurden zwar keine Gesetze gebrochen, das Unternehmen setzt laut eigener Guidelines jedoch darauf, keine Werbung mit Influencer:innen unter 25 Jahren zu machen. Andere Stimmen auf Twitter kritisierten Philip Morris für das Marlboro-Aus: „Was ist mit uns Erwachsenen, die sich der gesundheitlichen Risiken bewusst sind und trotzdem rauchen wollen?“