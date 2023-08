Neue Masche mit Mahnungen: Betrüger verschicken falsche Anwalts-Mails

Tipps gegen Phishing-Mails

Immer wieder tauchen Beschwerden über E-Mails von angeblichen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten auf. Diese fordern zur Zahlung von mehreren hundert Euro auf.

Kassel – Betrügerinnen und Betrüger versuchen es auf viele verschiedene Weisen, an sensible Daten oder das Geld von Verbrauchern zu gelangen. Es gibt einige Anhaltspunkte, die Sie auf eine betrügerische E-Mail hinweisen.

Beschwerden über E-Mails von angeblichen Rechtsanwälten nehmen zu

Wie die Verbraucherzentrale meldete, gingen zuletzt besonders viele Beschwerden über verdächtige E-Mails ein. Kontakt suchte per E-Mail die angebliche Anwaltskanzlei von Dr. Matthias Losert. Darin heißt es, dass Empfängerinnen und Empfänger eine Urheberrechtsverletzung begangen hätten. Hintergrund sei das illegale Herunterladen eines Films aus dem Internet. Der „Anwalt“ fordert daraufhin einen Betrag von bis zu 500 Euro, da keine Unterlassungserklärung abgegeben oder sich anderweitig zur Thematik geäußert wurde. Auch mit Disney+ versuchen Betrügerinnen und Betrüger, an Bankdaten von Nutzerinnen und Nutzern zu kommen.

In der E-Mail wird angegeben, dass die Empfängerinnen und Empfänger mithilfe des Internetanschlusses, der auf ihren Namen registriert ist, ausfindig gemacht wurden. Es handle sich um eine schwere Urheberrechtsverletzung, die Kosten für die Ermittlung und die außergerichtliche Verfolgung müssten bezahlt werden. Im Anschluss werden Empfängerinnen und Empfänger dazu aufgefordert, sich über einen Link zu verifizieren, erst dann werden die Zahlungsinformationen weitergeleitet. Betont wird die außerordentliche Dringlichkeit, die in der Sache besteht.

Falsche Anwalts-Mails: So erkennen Sie Phishing-Versuche

Die Verbraucherzentrale betont, dass in solchen E-Mails niemals auf Links geklickt werden sollte. Diese führen meist auf eine Phishing-Seite, die häufig Schadsoftware enthält. Um solche Phishing-Mails zu erkennen, gibt die Verbraucherzentrale einige Tipps. Misstrauisch werden sollten Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie die vorgeworfene Urheberrechtsverletzung nicht begangen haben. Im eigenen Haushalt sollte dann geklärt werden, ob diese ein anderer begangen haben könnte. Auch bei einer falschen Bestellbestätigung von Amazon sollten Verbraucherinnen und Verbraucher aufpassen.

Wird in der E-Mail Druck ausgeübt, dass eine Zahlung umgehend erfolgen muss, sollten Empfängerinnen und Empfänger ebenfalls hellhörig werden. Dringende Zahlungsaufforderungen, die nur in Großbuchstaben geschrieben wurden, sind ebenfalls unseriös. Offizielle Abmahnungen werden in aller Regel noch immer per Post und nicht per E-Mail verschickt. Nur, weil der Absender oder die Absenderin die Empfängerinnen und Empfänger mit Namen anschreibt, bedeutet das nicht, dass es sich um eine seriöse Mail handelt. Das letzte Indiz für eine Fake-Seite liegt am Aufbau der URL, auf die die Empfängerinnen und Empfänger klicken sollen. Diese endet meist nicht auf „.de“, sondern „.com“ oder „.eu“.

