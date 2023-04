Mann gewinnt dank ChatGPT im Lotto – KI sagt Zahlen voraus

Von: Hannah Köllen

Ein Mann aus Thailand gewinnt im Lotto. Bei der Wahl der richtigen Zahlen half ihm ChatGPT. Jetzt teilt er auf TikTok mit, wie er vorgegangen ist.

Kassel – „Ich wär‘ so gerne Millionär“, sang schon die Musikgruppe „Die Prinzen“ im Jahr 1991. Diesen Wunsch teilen die Bandmitglieder vermutlich mit vielen anderen Menschen.

So träumen viele davon, unbegrenztes Geld zur Verfügung zu haben. Egal, ob für Reisen, Autos oder schicke Designer-Klamotten: Mit einer Million Euro auf dem Konto müsste man sich um Geld keine Sorgen mehr machen.

Und so stellen sich viele die Frage, wie sie an so viel Geld kommen können. Einige von ihnen versuchen es mit Lotto. Im Jahr 2022 spielten laut einer Umfrage der Online-Plattform Statista 6,87 Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig Lotto oder Toto.

Chat GPT hilft beim Lottospielen: Mann gewinnt und geht auf TikTok viral

Ein Mann aus Thailand hat das Lottospielen nun revolutioniert: Er nutzte ChatGPT, um an die richtigen Zahlen zu kommen. Dieses Vorgehen brachte ihm tatsächlich einen Lottogewinn ein, wie die Plattform Mashable berichtete.

Der Mann heißt Patthawikorn Boonrin, auf TikTok ist er jetzt ein Star. Denn er teilte seiner Community auf der Plattform mit, wie genau er vorgegangen war.

Um an die richtigen Zahlen zu gelangen, stellte er ChatGPT einige hypothetische Fragen und gab ein paar Gewinnzahlen früherer Ziehungen ein. Der Chatbot generierte daraufhin die Gewinnzahlen 57, 27, 29, und 99. Diese Zahlen übertrug Boonrin dann in seinen Lottoschein.

Und tatsächlich: nach der Ziehung konnte er sich über einen Gewinn freuen. Zwar bekam er mit umgerechnet 540 Euro kein Vermögen – aber der Fall von Boonrin zeigt, dass ChatGPT beim Lotto richtig liegen kann. Einem anderen Mann hat der Gewinn von 27 Millionen Euro nicht viel geholfen. Kurz nach dem Jackpot lebt er hoch verschuldet in einer Hütte.

Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.