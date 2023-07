Pestizide auf Obst und Gemüse: Hausmittel entfernt Gift-Reste

Von: Karolin Stevelmans

Obst und Gemüse sollte vor dem Verzehr immer gewaschen werden. Um Pestizid-Reste gründlich zu entfernen, können Verbraucher einen Trick nutzen.

Dortmund – Bevor man in den Apfel beißt, sollte er gründlich gewaschen werden – das haben viele bereits als Kind gelernt. Der Grund sind Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf Obst und Gemüse aus konventioneller Landwirtschaft. Diese Schadstoffe können gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Wer also auf Nummer sicher gehen will, kann sein Obst und Gemüse mit einem Hausmittel sorgfältig von Pestiziden befreien.

Pestizide auf Obst und Gemüse entfernen: Gift-Rückstände in der Landwirtschaft sind allgegenwärtig

Im Obst- und Gemüseanbau ist der Einsatz von Pestiziden Alltag. Zuletzt hat eine Untersuchung von Erdbeeren gezeigt, dass sich in den Früchten zahlreiche gesundheitsgefährdende Giftstoffe befinden. Die Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln ist für Landwirte jedoch kaum zu umgehen. Sie schützen die Pflanzen vor Schädlingen, Krankheitsbefall und Unkraut. Zudem sorgen sie auch während langer Transporte für eine lange Haltbarkeit.

Zwar gelten innerhalb der EU bestimmte Grenzwerte für das Spritzen mit chemischen Pestiziden in der Landwirtschaft, dennoch befinden sich meist geringe Mengen der Giftstoffe im Obst und Gemüse. Einige Obst- und Gemüsesorten sind dabei besonders stark pestizidbelastet.

Pestizide auf Obst und Gemüse – Schälen hat einen entscheidenden Nachteil

Für Verbraucher sind giftige Schadstoffe auf Obst und Gemüse kaum festzustellen, denn sie sind in der Regel geschmacks- und geruchslos und nicht auf der Oberfläche zu sehen, berichtet RUHR24. Viele greifen daher direkt zum Schäler. Immerhin würden so die meisten Pestizid-Reste entfernt werden. Doch gerade die Schale der Früchte enthält die meisten Vitamine, weshalb Verbraucher lieber auf das Schälen verzichten sollten.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt daher, Obst und Gemüse vor dem Verzehr gründlich unter fließendem Wasser abzuwaschen. Für mehrere Sekunden sollten die Lebensmittel kräftig mit den Händen abgerieben werden. Warmes Wasser und ein Küchentuch zum Trocknen eignen sich dabei besonders gut.

Ein Tipp könnte jegliches Waschen und Reinigen allerdings hinfällig machen. Denn ein Hausmittel sorgt quasi von ganz alleine für die Entfernung von Pestiziden auf Obst und Gemüse (mehr Lifehacks bei RUHR24).

Obst und Gemüse von Pestizid befreien – Hausmittel ermöglicht einfache Reinigung

Konkret geht es um das Wundermittel aus dem Haushalt – Natron. Forscher aus den USA haben in einer Studie ermittelt, dass Natron sich im Vergleich zu Leitungswasser und Chlorbleiche am besten als natürlicher Reiniger von Obst und Gemüse erweist.

Rückstände von Pestiziden sollten gründlich von Obst und Gemüse abgewaschen werden. © Westend61/Imago

Dafür müssen Verbraucher in einem Liter Wasser etwa fünf Teelöffel Natronpulver vermischen. Anschließend wird das Obst und Gemüse für etwa 15 Minuten in das Natron-Bad gelegt. Wer weniger Wasser benötigt, verwendet entsprechend der Menge auch weniger Teelöffel des Natrons.

Einen Nachteil hat das Natron-Bad allerdings: Wer in einen Apfel beißen will, muss ziemlich lange warten. Aus diesem Grund können Verbraucher eine hohe Pestizid-Belastung von Obst und Gemüse bereits im Supermarkt umgehen. Denn Erzeugnisse aus dem Bio-Anbau dürfen nicht mit chemischen Pestiziden behandelt werden.