Wann man als Person in Rente von der Zuzahlung für Medikamente befreit ist

Von: Michelle Mantey

Teilen

Hohe Ausgaben für Medikamente können belastend sein, eine Befreiung von Zuzahlung kann Rentner:innen finanziell entlasten. Das sollten Sie unbedingt beachten.

Hamburg – Für viele Rentner:innen ist die Zuzahlung für Medikamente zur finanziellen Belastung geworden. Pro Medikament auf Kassenrezept fällt eine gesetzliche Zuzahlung in Höhe von fünf bis maximal zehn Euro an. Bei Personen, die auf mehrere Medikamente angewiesen sind, können die Kosten schnell in die Höhe steigen. Fallen dann noch Eigenbeteiligungen für die Krankenhausaufenthalte oder Reha an, so werden die Zuzahlungen für Rentner:innen schnell unbezahlbar. Allerdings kann man sich von diesen Kosten befreien lassen.

Grundsätzlich können alle gesetzlich Versicherten ab 18 Jahren einen Antrag bei der Krankenkasse stellen. Ob sie auch befreit werden, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: Zunächst wird anhand des Gesamtjahresbruttoeinkommens die individuelle Belastungsgrenze errechnet. Sie markiert die Höhe der Ausgaben, die laut Gesetzgeber zumutbar sind.

Da sich die Belastungsgrenze nach dem Einkommen richtet, ist sie von Person zu Person sehr unterschiedlich. Übersteigen die Ausgaben für Medikamente diese Grenze, so kann man von der Zuzahlung befreit werden. Doch nicht alle Medikamente können auf die Zuzahlungsbefreiung angerechnet werden.

Für welche Medikamente können Rentner:innen von der Zuzahlung befreit werden?

Es gibt eine ganze Liste von Zuzahlungen, die auf eine Befreiung angerechnet werden können. Wichtig ist nur zu beachten, dass es sich um Leistungen auf Kassenrezept handelt. Privatrezepte oder selbst gekaufte Arzneimittel können nicht berücksichtigt werden. Das gilt auch für Medikamente oder andere Mittel, bei denen ein Aufpreis zu zahlen ist. Insbesondere die Reiseprophylaxe mit Mitteln gegen Übelkeit und Fieber ist frei verkäuflich in der Apotheke erhältlich und zählt daher nicht zur Befreiung.

Einen guten Überblick bietet eine Auflistung der Apotheke. Ist man bei einer Apotheke als Kunde registriert, kann man sich eine Übersicht über die bereits gekauften Medikamente ausdrucken lassen. Hier sieht man meist genau, welcher Anteil zur gesetzlichen Zuzahlung angerechnet werden kann.

Was fällt alles unter die Zuzahlungsbefreiung?

Die gesetzliche Zuzahlung beträgt zehn Prozent der Kosten, aber mindestens fünf Euro und maximal zehn Euro. Ausgenommen sind Zuzahlungen für stationäre Behandlungen, wie Krankenhausbehandlungen oder Reha. Hier zahlt man pauschal 10 Euro pro Kalendertag. Wichtig ist es, alle Rechnungen und Originalbelege aufzubewahren, um sie der Krankenkasse vorlegen zu können. Folgende Ausgaben können laut Verband der Ersatzkrankenkassen (VdEK) berücksichtigt werden:

Arzneimittel, Verbandmittel und Impfungen

Hilfsmittel

Heilmittel (z.B. Physiotherapie/Krankengymnastik/Massagen)

Krankenhaus, Reha und Mutter-/Vater-Kind-Kur

Fahrkosten

Häusliche Krankenpflege

Haushaltshilfe

All diese Leistungen können nur angerechnet werden, wenn diese ärztlich verordnet wurden und grundsätzlich im Zusammenhang mit einer Leistung stehen, die von der Krankenkasse bezahlt wird. Kauft man beispielsweise einen Rollator einfach im Internet ohne Kassenrezept und Genehmigung der Krankenkasse, kann dieser auch bei den Ausgaben nicht berücksichtigt werden. Auch Kosten für zahnärztliche oder IGEL-Leistungen zählen laut Techniker Krankenkasse nicht zur Befreiung. Möchte man sich von Zusatzkosten bei Zahnersatz befreien lassen, so ist ein gesonderter Antrag bei der Krankenkasse zu stellen.

Je mehr Medikamente gebraucht werden, desto höher die finanzielle Belastung. So kann man von der Zuzahlung bereit werden © imageBROKER/IMAGO

Wie berechnet sich die Belastungsgrenze für eine Befreiung von Zuzahlungen?

Die Höhe der Belastungsgrenze beträgt zwei Prozent der Gesamtjahresbruttoeinnahmen. Liegt eine chronische Erkrankung vor, so beträgt die Belastungsgrenze nur ein Prozent der Einnahmen. Die chronische Erkrankung muss vom Arzt bescheinigt und dem Antrag beigefügt werden. Die Voraussetzungen sind laut Bundesministerium für Gesundheit dafür:

Pflegegrad drei bis fünf

Grad der Behinderung oder Erwerbsminderung ab 60 Prozent

Das Vorliegen einer Erkrankung, die eine dauerhafte, kontinuierliche Behandlung erfordert und mindestens seit einem Jahr einen Quartalsbesuch beim Arzt wegen derselben Erkrankung nachweisen kann

Wichtig für die Berechnung ist auch die Art der Einkünfte. Laut Verbraucherzentrale zählt nicht nur die Regelaltersrente, sondern auch die Erwerbsunfähigkeits-, Betriebs- und Hinterbliebenenrente zum Einkommen. Die Höhe der Bruttorente kann man dem letzten Rentenbescheid entnehmen. Versorgungsbezüge werden ebenfalls angerechnet, sowie Arbeitslosen- und Krankengeld, Kapital- und Zinseinkünfte, Mieteinnahmen, Arbeitseinkommen oder Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit. Ausgenommen sind jedoch soziale Leistungen, wie Pflege-, Kinder- oder Wohngeld.

Dabei wird nicht nur das eigene Einkommen, sondern auch das Ehegatteneinkommen oder das des Lebenspartners (bei einer eingetragenen Lebenspartnerschaft) angerechnet. Leben familienversicherte Kinder im Haushalt, so sind diese auch zu berücksichtigen. Ist ein Ehepartner bei einer anderen Krankenkasse versichert, so kann eine der beiden Krankenkasse gewählt werden. Bei dieser stellt man dann den Antrag als Gesamthaushalt.

Diese Besonderheiten gibt es bei Rentner:innen in Pflegeeinrichtungen

Hat man das jährliche Bruttogesamteinkommen zusammengerechnet, reduziert sich der Betrag pro Familienmitlied, um einen gesetzlich festgelegten Freibetrag. Die Höhe des Freibetrages kann vom Gesetzgeber jährlich neu festgelegt werden. Laut AOK liegt der Betrag im Jahr 2023 bei 6.111 Euro für den ersten Angehörigen, also den Ehegatten und 8.952 Euro für jedes Kind, das familienversichert oder unter 18 Jahre als ist.

Bei Heimbewohnern mit Unterstützung durch das Sozialamt, Grundsicherungs- oder Bürgergeldempfänger wird die Belastungsgrenze nicht individuell berechnet: Für sie gibt es Mindestgrenzen. Diese werden ebenfalls wie die Freibeträge vom Gesetzgeber jährlich neu festgelegt. Im Jahr 2023 liegen diese Grenzen bei 120,48 Euro und 60,24 Euro für Menschen mit chronischer Erkrankung.

Die neun größten Mythen zur Rente Fotostrecke ansehen

Viele Krankenkassen bieten einen Online-Rechner an, der die individuelle Belastungsgrenze ausrechnet. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann auch bei der Krankenkasse anrufen, um sich die Grenze vorab berechnen zu lassen. Neben der Zuzahlungsbefreiung können Rentner:innen weitere Zuschüsse bekommen, die sie finanziell entlasten.

Wann kann man einen Antrag auf Befreiung von Zuzahlung für Medikamente stellen?

Die Befreiung gilt immer nur für ein Kalenderjahr. Das bedeutet auch, dass ein Antrag jedes Jahr neu gestellt werden muss. Man kann den Antrag laut VdEK zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei der Krankenkasse stellen: Ist das Kalenderjahr abgeschlossen, kann man den Antrag rückwirkend stellen. Die Krankenkasse errechnet dann die Höhe der Erstattung und überweist das Geld aufs Konto.

Sollte man feststellen, dass im laufenden Kalenderjahr die Kosten die Grenze übersteigen, so kann der Antrag jederzeit gestellt werden. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit einer Vorauszahlung. Diese eignet sich nur für Personen, die sicher wissen, dass sie jedes Jahr mit sehr hohen Ausgaben für Zuzahlungen belastet sind. Die Krankenkasse berechnet den Betrag der Belastungsgrenze und stellt ihn in Rechnung. Ist dieser bezahlt, gibt es eine Befreiung, bevor das neue Kalenderjahr begonnen hat.

Der Antrag kann bei der Krankenkasse vor Ort gestellt oder zugeschickt werden. Generell bieten viele Krankenkassen ein digitales Antragsverfahren oder die Möglichkeit, die Anträge auch online zu downloaden, an. (mima)