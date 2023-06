Aktuelle Gehaltstabelle: Was Sie ohne Studium und Ausbildung und als Quereinsteiger verdienen könnten

Von: Lea Seitz

Viele arbeiten als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin. In manchen Stellenanzeigen werden sie auch konkret angesprochen. Doch wie hoch sind die Gehaltsaussichten?

Frankfurt - Was kann man als Quereinsteiger:in verdienen? Wer sich diese Frage auch schon einmal gestellt hat, findet eine Annäherung in einer im Mai veröffentlichten Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts. Dort nämlich wird das durchschnittliche Gehalt nach Bildungs- und Berufsabschluss miteinander verglichen. Was Sie ohne Studium und Ausbildung und als Quereinsteiger:in verdienen könnten.

Quereinsteiger werden in manchen Stellenanzeigen explizit angesprochen. © IMAGO/Sascha Steinach

Verdienst als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger: Gehalt sinkt mit fehlender Qualifikation

Die Ergebnisse dort sind nicht verwunderlich: Verdient man mit einer Promotion oder Habilitation 8687 Euro im Durchschnitt, sind es mit Bachelor 4551 Euro und mit abgeschlossener Berufsausbildung 3521 Euro. Ohne Ausbildungsabschluss sinkt das durchschnittliche Gehalt auf 2817 Euro.

Habilitation / Promotion 8.687 Euro Master 6.188 Euro Meister-/Techniker-/Fachschulabschluss 4.826 Euro Bachelor 4.551 Euro Berufsausbildung 3.521 Euro Ohne Berufsausbildung 2.817 Euro

Die Bertelsmann Stiftung hat in einer Studie aus dem Jahr 2018 zudem festgestellt, dass Quereinsteiger:innen zwischen sieben und elf Prozent weniger als ihre Kolleg:innen mit qualifiziertem Abschluss verdienen – und das bei gleichen Fähigkeiten und Kenntnissen. Beträgt der Unterschied bei einer Ausbildung neun Prozent, macht er bei Master oder Diplom schon bei elf Prozent. Vorstand Jörg sagt dazu: „Das Know-how und Fachwissen von ungelernten Fachkräften wird nur unzureichend anerkannt.“

Ein Job als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger: In diesen Berufsfeldern hat man gerade gute Chancen

Die Plattform Karrierebibel listet Berufsfelder auf, für die zur Zeit Quereinsteiger:innen gesucht werden: Lehrer:innen, Öffentlicher Dienst, Bundeswehr und Deutsche Bahn werden dort genannt. Für den Beruf im Schuldienst als Quereinsteiger:in stehen die Chancen laut Plattform für diejenigen besonders gut, die entweder bereits in anderem Rahmen ein Referendariat absolviert haben (zum Beispiel Jurist:innen), oder die fachnahe Inhalte studiert haben (Germanistik, Informatik, Geschichte). Hessen beispielsweise hat außerdem kürzlich die Voraussetzungen eines Quereinstiegs in den Schuldienst vereinfacht.

Auf der Seite des Bundesverwaltungsamts werden explizit Quereinsteiger:innen für den Öffentlichen Dienst angesprochen. Voraussetzung sei „lediglich eine Ausbildung mit einem betriebswirtschaftlichen, juristischen oder IT-Hintergrund oder ein Studium mit einem wirtschaftswissenschaftlichen, rechtswissenschaftlichen oder IT-Hintergrund.“ Auch der Quereinstieg in andere Berufe könne laut Karrierebibel gelingen. Tipps, wie der Quereinstieg gelingen kann, gibt auch Bewerbungs- und Karriereberaterin Silke Grotegut in ihrer Kolumne „Gastwirtschaft“. (lea)