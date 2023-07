Gesund durch den Sommer: Fünf Tipps, die bei Hitze helfen

Von: Nina Brugger

Teilen

So sehr wir den Sommer auch lieben – heiße Tage können schnell anstrengend werden. Diese fünf Tipps helfen gegen Hitze.

Frankfurt – In der Hitze des Sommers ist es oft sowohl draußen als auch in der Wohnung für viele Menschen zu heiß. Auch in den nächsten Monaten werden wieder Hitzewellen und hohe Temperaturen erwartet. Oft kann das zu Unwohlsein führen, oder sogar Kreislaufprobleme auslösen. Um dem vorzubeugen, helfen diese fünf Tipps, um gesund durch den Hitze-Sommer zu kommen …

Trotz Hitze gesund durch den Sommer kommen – Tipp 1: Immer ausreichend trinken

Besonders im Sommer ist der Körper auf Flüssigkeit angewiesen – heißt: ganz viel Trinken! Das ist vor allem für die Schweiß-Produktion wichtig. Obwohl Schwitzen unangenehm sein kann, ist es für den Körper gerade im Sommer essenziell – denn Schwitzen ist quasi die körpereigene Klimaanlage: Verdunsten die Schweißtropfen auf der Haut, so hat das einen kühlenden Effekt, so der Deutschlandfunk. Daher sollten Erwachsene laut Öko-Test mindestens zwei Liter pro Tag trinken. Diese Getränke eignen sich besonders gut bei Hitze:

Leitungswasser und Mineralwasser

Saftschorlen

Ungesüßter Tee

Limonade selber machen

Softdrinks, Kaffee und Alkohol? – Lieber nicht! Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit und Koffein kann sich negativ auf den Kreislauf auswirken

Übrigens: Laut Ökotest sollten die Getränke eher lauwarm als eiskalt sein. Warum? Ist die Temperatur zu kalt, löscht das den Durst nicht so gut. Außerdem kann Kälte den Kreislauf belasten oder sogar Bauchschmerzen verursachen.

An heißen Tagen: Leichtes Essen, wie Wassermelonen, hilft bei Hitze © Westend61/Imago

Gesund durch die Sommer-Hitze kommen – Tipp 2: leichte Nahrung

Und weil ausreichende Flüssigkeit so wichtig im Sommer ist, empfiehlt sich bei Hitze auch leichte Kost. Denn fettiges und schweres Essen wie Schnitzel, Pizza, Burger und Co. macht müde, da es die Verdauung beeinträchtigt, so Öko-Test.

Elf Gerichte, die man nicht kochen muss und so für Abkühlung an heißen Sommertagen sorgen Fotostrecke ansehen

Außerdem schmecken leichte Speisen wie Bowls, Sushi, Gemüsepfannen und Salate bei der Hitze sowieso besser – und sind obendrein gesünder. Besonders Gurken, Tomaten, Zucchini und Paprika machen sich gut in der Sommerküche. Frisches Obst wie Melonen, Erdbeeren, Pfirsiche oder Mangos zum Nachtisch gefällig? Wasserreiche Obst- und Gemüsesorten verhelfen dem Körper zu einem ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt und liefern Mineralstoffe und Vitamine. Zudem empfiehlt sich scharfes Essen. Weil der Körper dadurch kurzzeitig Hitze produziert, wird die Schweißproduktion angeregt – was den Körper wiederum kühlt.

Tipp 3 und 4: mit luftiger Kleidung und kurzen Abkühlungen gesund durch die Hitze kommen

Wer einen Blick auf die Kleidung in heißen Länder wie Marokko oder Ägypten wirft, wird feststellen, dass die Klamotten meist lang und locker sind. Luftige Kleidung klebt nicht lästig am Körper und falls doch mal eine frische Brise weht, hat sie einen kühlenden Effekt. Vor allem atmungsaktive Naturmaterialien wie Leinen, Seide und Baumwolle in hellen Farben eignen sich ideal für den Hitze-Somme.

Schwimmen, baden und planschen ist im Sommer die perfekte Abkühlung. Doch hier sollte darauf geachtet werden, nicht zu schnell ins Wasser zu gehen – und wer am Ende zitternd und mit blauen Lippen immer noch im Schwimmbecken steht, war definitiv zu lange im Wasser. Tipp: Auch Duschen hilft gegen die Hitze. Damit der Körper im Anschluss nicht sofort wieder aufheizt, sollte die Dusche allerdings nicht zu kalt sein.

Gesund durch die Hitze im Sommer kommen – Tipp 5: Wie man die Wohnung frisch hält

Doch alle Tipps helfen nicht, wenn die eigenen vier Wände so heiß sind, dass man es dort nicht mehr aushält. Für eine kühle Wohnung bei Hitze helfen diese Maßnahmen, laut Verbraucherzentrale:

1. Richtiges Lüften: Erst dann lüften, wenn es draußen kühler ist, als drinnen. Also abends, am frühen Morgen und in der Nacht. Hier empfiehlt es sich, die Fenster weit zu öffnen, um für Durchzug zu sorgen.

Erst dann lüften, wenn es draußen kühler ist, als drinnen. Also abends, am frühen Morgen und in der Nacht. Hier empfiehlt es sich, die Fenster weit zu öffnen, um für Durchzug zu sorgen. 2. Ventilator & Klimaanlage: Ein Ventilator hilft, die Luft im Zimmer in Bewegung zu halten. Um einer Erkältung und Muskelverspannungen vorzubeugen, sollte der Luftstrom nicht auf Hals und Kopf ausgerichtet sein. Wer eine Klimaanlage Zuhause hat, ist wahrscheinlich am allerbesten für sommerliche Temperaturen gerüstet. Doch auch hier ist Vorsicht geboten, um nicht krank zu werden: Nicht kälter als sechs Grad niedriger als die Außentemperatur einstellen.

Ein Ventilator hilft, die Luft im Zimmer in Bewegung zu halten. Um einer Erkältung und Muskelverspannungen vorzubeugen, sollte der Luftstrom nicht auf Hals und Kopf ausgerichtet sein. Wer eine Klimaanlage Zuhause hat, ist wahrscheinlich am allerbesten für sommerliche Temperaturen gerüstet. Doch auch hier ist Vorsicht geboten, um nicht krank zu werden: Nicht kälter als sechs Grad niedriger als die Außentemperatur einstellen. 3. Verdunstungskälte nutzen: Wenn Wasser verdunstet, entsteht Kälte. Nutzen Sie diesen Effekt für sich, indem Sie ein nasses Handtuch ins Zimmer hängen. Achtung: Das Handtuch sollte nicht vollständig trocknen, sonst führt das wiederum zu einer Erhitzung des Raumes.

Wer die Sommer-Hitze aus der Wohnung fernhalten möchte, kann mit weiteren Tricks für eine kühle Wohnung im Hitze-Sommer sorgen.