Welche Kleidung Sie im Flugzeug tragen sollten – und welche sogar gefährlich werden kann

Von: Nina Brugger

Die richtige Kleidung im Flugzeug? Das sollten Sie beachten. © Zoonar/Imago

Der nächste Flug steht an, der Koffer ist gepackt, doch eine Frage bleibt bestehen: Was trage ich im Flugzeug? Die falsche Kleidung kann gefährlich sein.

Hamburg – Möglichst bequem soll sie sein, nicht zu kalt, nicht zu warm und am besten zum Zielort passen. Die perfekte Kleidung für das Flugzeug zu wählen, ist nicht immer leicht. Offizielle Regeln gibt es nicht, trotzdem lohnt sich der zweite Blick auf die Kleiderwahl. Wie Sie optimal auf den nächsten Flug vorbereitet sind und welche Kleidungsstücke Sie vermeiden sollten.

Die richtige Kleidung im Flugzeug: Komfort oder Praktikabilität?

Wer nur mit Handgepäck reist, wird besonders das Reise-Outfit nutzen, um zusätzliche Klamotten mitzunehmen. Schichten sind dabei nicht nur praktisch, sondern sorgen auch dafür, dass es nicht zu kalt für die oft kühlen Temperaturen in der Flugzeugkabine wird. Um sich nicht zu erkälten, empfiehlt sich zusätzlich ein leichter Schal. Die Devise lautet: Lieber zu warm als zu kalt. Doch vor allem bei Langstrecken- oder Nachtflügen ist noch etwas anderes wichtig: Neben einem guten Sitzplatz sollte auch die Kleidung möglichst bequem sein – was den meisten sowieso entgegenkommt. Da der menschliche Körper in der Höhe leicht anschwillt, vor allem an den Beinen, sollte auf enge, einschränkende Kleidung verzichtet werden.

Diese Kleidung sollten Sie im Flugzeug vermeiden:

Manche Kleidungsstücke sollten ganz Zuhause (oder zumindest im Koffer) bleiben …

Angemessene Kleidung: „Kleider machen Leute“ ist nicht nur beim Vorstellungsgespräch ein wichtiger Leitspruch, sondern auch im Flugzeug: Kurze Hose und Top mögen sich für den Urlaub auf den Malediven eignen – für das Flugzeug eher nicht. Zum einen ist ein dünnes Outfit im Flugzeug oft zu kalt, zum anderen ist zu freizügige Kleidung häufig nicht erwünscht. In der Vergangenheit kam es schon mehrfach zu Fällen, bei denen Reisende deswegen nicht in das Flugzeug steigen durften, wie beispielsweise tz.de berichtete. Außerdem sollte die Kleidung den kulturellen Normen des jeweiligen Reiselandes entsprechen. In konservativeren Ländern ist hier Vorsicht geboten.

Neben zu dünner Kleidung sollte die Kleidung im Flugzeug auch nicht zu flatternd sein. Denn im Falle einer Räumung dürfen Klamotten nicht zum Hindernis werden. Weite, flatternde Kleidung erhöht das Risiko, hängenzubleiben. Dasselbe gilt übrigens auch, wenn der Zwiebellook zu viele Schichten hat. Schmuck, Accessoires und Nieten: Sind zwar im Flugzeug meist kein Problem – erschweren aber die Sicherheitskontrolle: Alles, was glitzert und funkelt. Schmuck und Accessoires machen Sie vielleicht zum Star des Flughafens, sind aber richtige Zeitfresser an der Sicherheitskontrolle. Und im Flugzeug kann Schmuck drücken oder unbequem sein. Besser im Koffer verstauen und erst vor Ort auspacken.

Kleidung aus Kunstfasern im Flugzeug kann gefährlich werden

Doch nicht nur Praktikabilität spielt bei der Kleiderwahl im Flugzeug eine Rolle. Denn im schlimmsten Fall kann es sogar gefährlich werden. Zwar darf die Kleidung beim Fliegen bequem sein, allerdings ist vor allem Lounge-Kleidung oft aus synthetischen Fasern. Diese Kunstfasern brennen im Ernstfall leicht und bleiben an der Haut kleben. Zwar brennt reine Baumwolle schneller als Polyester, doch schmilzt und tropft Polyester und kann so zu starken Hautschäden führen.

Eine einwandfreie Lösung gibt es nicht, aber laut Stiftung Warentest spielt die Reihenfolge der Kleidung eine große Rolle: „Labortests zufolge kann synthetische Oberbekleidung durch ihr Schmelzen vermeiden, dass auch die Baumwollunterwäsche entflammt. Außerdem brennt sie in der Regel langsamer ab. Ein Betroffener hat so mehr Zeit, die brennenden Kleider abzustreifen. Baumwolle über Polyamid und Co. kann eher wie ein Docht wirken und es erst recht zum Schmelzen auf der Haut bringen. Der Schaden ist dann womöglich größer.“

Diese Kleidung besser nicht: High Heels, Flip-Flops und Sandalen im Flugzeug meiden

Von High Heels sollten Sie beim Fliegen auch absehen. Sie geben weder Halt noch sind sie gut für die eigene Beweglichkeit. Außerdem erschweren sie den Weg im Flughafen und erhöhen die Verletzungsgefahr. Wer trotzdem High Heels trägt, sollte sie im Ernstfall bei der Evakuierung des Flugzeugs zurücklassen. Flache Schuhe sind nicht nur bequemer, sondern auch praktischer. Doch auch ohne Absatz sollten Schuhe möglichst geschlossen sein.

Im Notfall könnte der Boden des Flugzeugs mit Öl oder Wasser bedeckt sein, oder sogar brennen. Beides ist mit offenen Schuhen nicht empfehlenswert. Dazu kommt: Mit offenen Schuhen kann es schnell zu kalten Füßen kommen. Tipp: Wie bereits erwähnt, schwillt der Körper beim Fliegen an. Wer das schon mal an den Füßen gespürt hat, sollte generell auf legere Schuhe achten, die nicht zu eng werden. (nbr)