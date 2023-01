Nicht nur Kindergeld wird 2023 erhöht – auch der Unterhalt steigt

Von: Robin Dittrich

Durch die Erhöhung des Kindergelds können viele Familien aufatmen. Auch die Sätze des Unterhalts für Kinder steigen im Jahr 2023 deutlich an. Eine Übersicht.

Hamburg – Als Richtlinie zur Berechnung des Unterhalts für Kinder wird die „Düsseldorfer Tabelle“ genutzt. Dort wird das Nettoeinkommen des/der Unterhaltspflichtigen sowie das Alter des/der Unterhaltsberechtigten betrachtet – daraus ergibt sich der Satz für den Unterhalt. Im Jahr 2023 steigen die Sätze des Unterhalts für Kinder teils deutlich an – so wie auch das Kindergeld.

Thema: Unterhalt für Kinder Berechnung durch: Düsseldorfer Tabelle Nächste Erhöhung: 1. Januar 2023 Beträge bis: 1256 Euro

Unterhalt für Kinder wird ab 1. Januar 2023 erhöht – auch das Kindergeld steigt

Neben der Erhöhung des Kindergeldes im Jahr 2023, wird auch der Kindesunterhalt angepasst. Nach Ansicht des Bundesministeriums der Justiz handelt es sich beim Kindesunterhalt um den wichtigsten Fall des Verwandtenunterhalts. Unterhalt muss nach einer Trennung der Eltern in der Regel von dem Teil gezahlt werden, bei dem das Kind nicht wohnt. Damit Kinder einen Anspruch auf Unterhalt haben, müssen sie als bedürftig gelten. Bedürftig ist, wer seinen Bedarf aus zumutbarer Arbeit, aus Vermögenseinkünften, aus der zumutbaren Verwertung seines Vermögens oder aus sonstigen Einkünften nicht selbst angemessen decken kann, wie 24hamburg.de berichtet.

Da Kinder oftmals nur über wenig oder keine Einnahmen verfügen, trifft dieser Punkt zumeist zu. Auf der anderen Seite muss nur durch Personen Unterhalt gezahlt werden, wenn sie leistungsfähig sind – wenn der eigene Unterhalt also trotzdem gezahlt werden kann. Der zu zahlende Betrag des Unterhaltspflichtigen an ein Kind setzt sich dann aus dem Nettoeinkommen des Elternteils und dem Alter des Kindes zusammen. Diese Beträge werden im Jahr 2023 teils deutlich erhöht, das veröffentlichte das Oberlandesgericht Düsseldorf jetzt in ihrer „Düsseldorfer Tabelle“. Das 2023 erhöhte Kindergeld wird ab dem 4. Januar ausgezahlt.

Kindergeld und Unterhalt: So stark steigen die Beiträge für Kindesunterhalt – die Übersicht

Bei einem Nettoeinkommen des kindergeldzahlenden Elternteils von bis zu 1900 Euro und einem Alter des Kindes zwischen null und fünf Jahren, erhöht sich der Betrag für Kindergeld um 41 Euro auf 437 Euro. Sechs bis elfjährige Kinder erhalten in derselben Einkommensklasse 502 statt 455 Euro. Für Kinder über 18 steigt der Unterhaltssatz sogar um 59 Euro – sie erhalten ab dem Jahr 2023 628 Euro. Alle neuen Sätze des Kindesunterhalts für das Jahr 2023 finden Sie in der Tabelle:

Nettoeinkommen 0-5 Jahre 6-11 Jahre 12-17 Jahre Ab 18 Jahren Eigenbedarf bis 1.900 437 502 588 628 1.120/1.370 1.901 – 2.300 459\t 528 618 660 1650 2.301 – 2.700 481 553 647 691 1750 2.701 – 3.100 503 578 677 723 1850 3.101 – 3.500 525 603 706 754 1950 3.501 – 3.900 560 643 753 804 2050 3.901 – 4.300 595 683 800 855 2150 4.301 – 4.700 630 723 847 905 2250 4.701 – 5.100 665 764 894 955 2350 5.101 – 5.500 700 804 941 1005 2450 5.501 – 6.200 735 844 988 1056 2750 6.201 – 7.000 770 884 1035 1106 3150 7.001 – 8.000 805 924 1082 1156 3650 8.001 – 9.500 840 964 1129 1206 4250 9.501 – 11.000 874 1004 1176 1256 4950

Bei dem in der Tabelle aufgeführten Betrag handelt es sich nicht zwangsläufig um den tatsächlich gezahlten Unterhalt. Zunächst wird der Betrag um fünf Prozent gekürzt, um Arbeitsmittel sowie verschiedene Kosten des zahlenden Elternteils auszugleichen. Unabhängig von der Berechnung der Kindergeldbeiträge ist, wie viel das Elternteil verdient, bei dem das Kind lebt. Es ist lediglich das Einkommen des Unterhaltspflichtigen entscheidend. Doch was passiert, wenn der/die Unterhaltspflichtige an mehrere Personen Unterhalt zahlen muss?

Kinder haben bei Unterhaltszahlungen vor aktuellen oder ehemaligen Ehepartner:innen Vorrang. Kann der/die Unterhaltspflichtige nur Unterhalt für eine Partei aufbringen, ohne seinen Selbsterhalt zu gefährden, erhält nur die eine Partei Geld. Der in der Tabelle aufgeführte Eigenbedarf soll den eigenen Selbsterhalt gewährleisten. Wird dieser Betrag nach Abzug des Unterhalts vom Nettoeinkommen unterschritten, kann die Unterhaltszahlung gemindert werden.