Bargeld-Zahlung abschaffen? Kaufland, Lidl und Aldi mit Ansage an Kunden

Von: Dominik Jahn

Verzichten Kaufland und Aldi bald komplett auf Bargeld-Zahlungen? Eine deutsche Technikkette geht voran und akzeptiert nur noch Karten-Zahlung. Jetzt äußern sich die Lebensmittelhändler zu ihren Plänen.

In den vergangenen Wochen wurde viel über das Aus für die EC-Karte beim Einkaufen diskutiert. Kaufland hatte sich als großer Lebensmittelhändler gegenüber echo24.de zu den Folgen für Kunden geäußert. Im Jahr 2023 ändert sich überhaupt einiges im Supermarkt. Neben den Veränderungen bei der klassischen Girocard könnte auch der Bargeld-Zahlung bald das Aus drohen.

Wie erst vor wenigen Tagen das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtet hat, schafft die deutsche Technikkette Gravis, die eng mit Apple zusammenhängt, die Zahlung mit Bargeld ab. Demnach gilt die Maßnahme bundesweit für alle 40 Filialen. Die Höhe des Einkaufs ist dabei nicht entscheidend. Macht das Beispiel jetzt die Runde? Wie planen Lebensmittelriesen wie Kaufland, Aldi und Lidl?

Ganz ohne Bargeld-Zahlungen bei Kaufland, Aldi und Co.?

Immerhin bedeutet das Aus für das Maestro-System auf der EC-Karte für die Besitzer nicht das Ende der Kartenzahlung in Deutschland. Es gibt zudem Alternativen. Doch ganz auf eine Bargeld-Zahlung in den Geschäften verzichten? Durch die Corona-Pandemie haben sich tatsächlich viele Kunden damit angefreundet, ausschließlich mit Karte zu bezahlen. Damit könnte es auch für Kaufland und Aldi durchaus eine Überlegung sein, bei den Bezahlmethoden in den Filialen einen neuen Weg einzuschlagen.

Unternehmen: Kaufland Hauptsitz: Neckarsulm Gründung: 1984 in Neckarsulm Umsatz: 21 Milliarden Euro (2019)

Für Gravis stehen hinter der Entscheidung wirtschaftliche Vorteile. So erklärt das Unternehmen gegenüber dem „Spiegel“,, dass man bargeldloses Zahlen für Händler unter dem Strich „kostengünstiger, einfacher“ sei und es zudem „schnellere Prozesse“ ermöglicht.

So plant Kaufland mit den Bezahlmethoden in den eigenen Filialen

Auf Nachfrage von echo24.de hat Kaufland mit seiner Aussage klar Stellung zur komplett bargeldlosen Bezahlung genommen. Der Lebensmittelriese aus Neckarsulm erklärt dazu: „Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit geben, so zu bezahlen, wie es für sie am bequemsten ist. Selbstverständlich können unsere Kunden in unseren Filialen daher auch weiterhin mit Bargeld bezahlen.“

Das Unternehmen aus der Schwarz-Gruppe gibt dazu weiter an, dass es ab einem Einkaufswert von 10 Euro für die Kunden auch möglich sei, „an den Kassen mit ihrer Girocard zudem Bargeld abheben“. Und auch beim Discounter Aldi Süd hat man sich deutlich zu einer Zukunft ohne Bargeldzahlungen in den eigenen Filialen geäußert.

Aldi hat klare Meinung zum rein bargeldlosen Bezahlen

Wie das Unternehmen unserer Redaktion gegenüber angibt, ist eine „rein bargeldlose Bezahlung aktuell nicht für Aldi Süd geplant“. Weiter heißt es dazu: „Alle gängigen Zahlungsmittel, so auch Bargeld, werden weiterhin akzeptiert.“

Mit der Ausrichtung auf alle gängigen Zahlungsmittel dürften Kaufland und Aldi aktuell noch im Trend des Großteils im deutschen Handel liegen. Für über die Hälfte der Kunden bleibt zudem laut unterschiedlicher Studien Bargeld noch immer das beliebteste Zahlungsmittel beim Einkauf.

Lidl lässt alle Bezahlmöglichkeiten für Kunden offen

Bei Lidl sieht man es ähnlich wie bei der großen Unternehmensschwester Kaufland. Man möchte den Kunden einen angenehmen Einkauf ermöglichen. Die Discounter-Kette erklärt dazu: „Dazu gehört auch, dass wir ihnen deutschlandweit in allen Lidl-Filialen die Wahl zwischen verschiedenen Bezahlmöglichkeiten bieten.“

Kunden könnten demnach mit Bargeld, der Girocard und Kredit- bzw. Debitkarten zahlen. Hierbei kann die Zahlung laut Konzern auch kontaktlos vorgenommen werden. Außerdem verweist Lidl darauf, dass man in den Filialen auch die Möglichkeit hat, mit dem Smartphone kontaktlos zu bezahlen.