Wer darf Cannabis kaufen und verkaufen? Bundesregierung hat genaue Pläne

Cannabis ist in Deutschland bald legal, aber nicht für jeden. Die neuen Pläne der Bundesregierung setzen klare Grenzen und Regeln.

Frankfurt ‒ Die neuesten Entwürfe zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland sehen vor, dass nur Personen ab 18 Jahren Cannabis erwerben dürfen. Nur volljährige Personen können Mitglied in den entsprechenden Vereinen werden und - in Modellregionen - Verkaufsstellen betreten und Cannabis erwerben.

In der Öffentlichkeit dürfen Konsumenten maximal 25 Gramm bei sich führen. Die Bundesregierung beabsichtigt außerdem, eine THC-Höchstgrenze für Personen unter 21 Jahren einzuführen. Diese soll gemäß dem neuen Eckpunktepapier durch die Ausgabe spezifischer Sorten umgesetzt werden.

Für Minderjährige bleibt der Besitz von Cannabis verboten, soll jedoch nicht strafrechtlich verfolgt werden. Minderjährige Besitzer und Konsumenten von Cannabis sind jedoch verpflichtet, an Frühinterventions- oder Präventionsprogrammen teilzunehmen.

Cannabis in Kuchen und Ölen vorerst nicht erlaubt

Der allgemeine Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften, wie er im Eckpunktepapier vom Oktober 2022 vorgesehen war, ist vorerst nicht mehr geplant. Stattdessen soll die Ausgabe von Cannabisblüten und -harz durch nicht-kommerzielle Vereine erfolgen. Die Ausgabe von anderen Cannabisprodukten wie zum Beispiel Kuchen oder Ölen ist untersagt, ebenso wie die Mischung mit Tabak oder Aromen. Der Preis darf lediglich so hoch sein, dass die Produktionskosten gedeckt sind.

Der Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften soll nach Angaben der Bundesregierung nur in den Modellregionen erlaubt sein. Dort sollen die im Oktober 2022 vorgestellten Regeln gelten. Der Verkauf erfolgt somit in speziellen Geschäften, die sich ausschließlich auf den Verkauf und die Beratung von Cannabisprodukten spezialisiert haben.

Cannabis-Legalisierung: Wie der Verkauf geregelt werden soll

Online-Shops und Versandhandel sind zunächst nicht vorgesehen. Im Rahmen der nachfolgenden Untersuchung des Modellversuchs soll jedoch geprüft werden, ob ein Online- oder Versandhandel zugelassen wird.

Die Betreiber der Verkaufsstellen benötigen eine zeitlich begrenzte Lizenz, die von den Behörden ausgestellt wird. Die Lizenzen können mehrfach verlängert werden. Kontrollen sind ebenfalls vorgesehen. Bei Verstößen können die Betreiber ihre Lizenz verlieren.

Beim Verkauf von Cannabis gelten zudem folgende Regeln:

Maximale Abgabemenge pro Person

Keine Verbindung mit dem Verkauf von Tabak und Alkohol Bereitstellung von Informationen zu risikoarmem Konsum, Risiken und Hinweisen auf Beratungs- und Behandlungsstellen

Ernennung einer Kontaktperson für den Jugendschutz

Werbeverbot (sachliche Informationen sind erlaubt, z.B. zum Verkaufsort)

Auch die Betreiber der Verkaufsstellen und ihr Personal müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, wenn sie Cannabis verkaufen möchten:

Nachweis der Sachkunde

Nachweis über Beratungs- und Präventionskenntnisse

Nachweis über Zuverlässigkeit

