In Deutschland wurde offenbar der Japankäfer entdeckt. Dass der Schädling sich hierzulande ausbreitet, soll nun schleunigst verhindert werden.

Hamm - Sie haben einen grünen Kopf, sehen metallisch aus und sind dennoch einfach mit anderen Insekten zu verwechseln. Der Japankäfer wurde in Deutschland gesichtet. Er ist in der Europäischen Union (EU) als prioritärer Quarantäneschädling gelistet und deshalb meldepflichtig. Wie man ihn erkennt und wem er besonders schadet.

Japankäfer in Deutschland gesichtet – schädliches Insekt ist meldepflichtig

Woher der Japankäfer kommt, verrät schon sein Name. Dort allerdings ist er nicht als Schädling bekannt. Das änderte sich jedoch vor etwa 100 Jahren, als sich der „Popillia japonica“ in den USA ausbreitete und dort die Ernte einiger Bauern wegen seines großen Appetits zerstörte. Seit den 1970er Jahren ist der Japankäfer auch in den südlichen Ländern Europas Zuhause. Über die Alpen hat er es allerdings noch nicht geschafft. Bis jetzt - Expertinnen und Experten schlagen Alarm.

Der Japankäfer hat sich offenbar in Baden-Württemberg breit gemacht. Infolgedessen haben Fachleute im ganzen Bundesland ein Überwachungsnetz eingerichtet, berichtet wa.de. Rund 57 Fallen entlang der Hauptverkehrsadern sollen eine drohende Ausbreitung des Insekts unterbinden, da die invasive Art große Schäden am Obst- und Pflanzenbau hinterlassen kann. Demnach würden Japankäfer die Pflanze so sehr schwächen, dass sie durchaus sterben könnte. Von der Pflanze bleibe dann nicht viel übrig als das bloße Gerippe.

Japankäfer erkennen: Aussehen des Insekts und Meldepflicht für Bürgerinnen und Bürger

Eine Ansiedlung der Japankäfer ist kein Einzelfall. Im Jahr 2014 gelangte der Schädling über den Luftverkehr in die italienische Lombardei. Die daraus resultierte größere Population richtet bis heute große Schäden in der Landwirtschaft an. Der Japankäfer kann bis zu 300 Wirtspflanzen befallen. Das Weibchen legt zudem Eier in feuchte Grasflächen ab. Wird das Gras von den sogenannten „Engerlingen“ verspeist, färbt es sich braun und stirbt ab. So erkennen Sie den Japankäfer:

Größe: circa 1 Zentimeter groß

Aussehen: grün-glänzender Kopf, braune Flügel, weiße Haarbüschel am Hinterleib

Nun geht es für das Bundesland Baden-Württemberg und dessen Bewohnerinnen und Bewohner um eine frühe Erkennung des Japankäfers. Bürgerinnen und Bürger sind dazu angehalten, mögliche Sichtungen zu dokumentieren, das Exemplar einzufangen und einzufrieren. Anschließend sollen Informationen zum Fundort via Mail an Pflanzengesundheit-kaefer@ltz.bwl.de gesendet werden, wo diese von Expertinnen und Experten überprüft werden. Deutlich simpler gestaltet sich die Suche nach Mücken, auch innerhalb der Wohnung.

