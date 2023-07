Zusage der Stadt: Inflationsprämie nach TVöD wird nun allen Frankfurter Erziehern ausgezahlt

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Die Tarifparteien haben Inflationsprämien ausgehandelt. Erzieher:innen freier Träger gingen bisher leer aus. In Frankfurt können sie sich nun doch auf die Sonderzahlungen freuen.

Frankfurt – Rund drei Viertel aller Erzieher:innen und anderer Berufe im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste arbeiten im öffentlichen Dienst. Für sie zahlt sich ab diesem Monat die nach zähem Ringen erzielte Einigung im öffentlichen Dienst aus. Die Erzieherinnen und Erzieher bekamen bereits zum Juni die Inflationsprämie ausbezahlt.

Doch viele der Erzieher:innen gingen leer aus, obwohl sie nach TVöD bezahlt werden. Hintergrund ist, dass viele Städte und Gemeinden, so auch die Stadt Frankfurt, die Finanzierung von freien Trägern immer im Vorjahr regeln. Wiederholte Nachfragen von fr.de von IPPEN.MEDIA im Dezernat Bildung, Immobilien und Neues Bauen ergaben nun: Die Stadt bessert nach.

Inflationsausgleich nach TVöD: Nun winkt allen Erzieher:innen in Frankfurt die steuerfreie Inflationsprämie

Den Auftakt bildet nun die einmalige, steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 1240 Euro, über die sich Beschäftigte schon in diesem Monat freuen können: „Das Dezernat Bildung, Immobilien und Neues Bauen wird die Zuschüsse an die freien Träger entsprechend des erfolgten TVöD-Abschlusses erhöhen. Kitas, Jugendzentren und andere Einrichtungen der freien Träger können somit an ihre Mitarbeitenden die tariflichen Sonderzahlungen auszahlen“, lautete die Stellungnahme des Dezernates Bildung, Immobilien und Neues Bauen der Stadt Frankfurt.

Dank des TVöD bekommen viele Beschäftigte mehr Geld. Entscheidend für die Höhe des Betrags ist dabei auch die Entgeltgruppe. © Philipp Schulze/dpa

Stadt Frankfurt macht Zusage: 1240 Euro Prämie für Erzieher:innen der freien Träger schon für Juni 2023

Weiter erklärte Sprecher Thomas Hauf gegenüber der fr.de: „Sobald die Details zu den Modalitäten der Auszahlung feststehen, werden die freien Träger vom Frankfurter Stadtschulamt informiert. Das Stadtschulamt ist die Stelle in der Stadtverwaltung Frankfurt, die die Zuschüsse an die freien Träger auszahlt.“ Schon rückwirkend für den Juni können sich also auch Erzieher:innen der freien Träger über die erste Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie freuen. Insgesamt winken steuer- und abgabenfreie Bonuszahlung in Höhe von 3000 Euro.

Der Tarifabschluss des TVöd 2023 – so viel mehr bekommen Erzieher:innen der freien Träger in Frankfurt

Inflationsausgleichszahlung:

Für Juni 2023 erhalten Beschäftigte eine einmalige Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 1240 Euro, die steuer- und abgabenfrei ist.

Von Juli 2023 bis Februar 2024 erhalten Beschäftigte monatliche steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von 220 Euro.

Gehaltserhöhung:

Ab März 2024 werden die Tabellenwerte um einen Sockelbetrag von 200 Euro plus weitere 5,5 Prozent erhöht. Falls diese Erhöhung geringer als 340 Euro ausfallen sollte, wird der Tabellenwert stattdessen um 340 Euro angehoben.

Die Laufzeit des Tarifabschlusses beträgt 24 Monate – bis zum 31. Dezember 2024

Quelle: ver.di

Dank Tarifeinigung: Erzieher:innen bekommen Inflationsprämie und satte Gehalts-Erhöhung

Bereits im April 2023 wurde die Einigung im öffentlichen Dienst (TVöD) und der Tarifvertrag 2023 erfolgreich abgeschlossen. Die Gewerkschaft Ver.di und die Arbeitgeber einigten sich auf ein Tarifergebnis, das 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst betrifft – und eben auch die 267.500 Erzieher:innen von Bund und Kommunen.

Doch ein großer Teil der Erziehe:innen bekam bisher den Inflationsausgleich nicht gezahlt – obwohl sie in Anlehnung an den TVöD bezahlt werden. Viele ErzieherInnen drohten deshalb von einem Reallohnverlust betroffen zu sein. Nun lenkte die Stadt Frankfurt also ein.

Steuerfreie Inflationsprämie nach TVöD für Erzieher:innen der freien Träger für Frankfurt

Der Wermutstropfen: Beschäftigte in anderen Städten könnten weiter in die Röhre schauen. „Die Entscheidung über die Bezuschussung der freien Träger trifft jeder öffentliche Träger der Jugendhilfe – das sind die Landkreise und kreisfreien Städte – für sich; insofern kann ich nur für die Stadt Frankfurt Auskunft geben“, so Thomas Hauf..

Nach den Sonderzahlungen: mindestens 340 Euro mehr Gehalt für Erzieher:innen freier Träger ab 1. März 2024

Ab dem 1. März 2024 tritt dann auch die ausgehandelte Gehaltserhöhung in Kraft, die einen Sockelbetrag von 200 Euro plus eine zusätzliche Steigerung um 5,5 Prozent beinhaltet, so die Zusage: „In der Stadt Frankfurt werden die Zuschüsse für die freien Träger auch für 2024 entsprechend des jüngst erfolgten Tarifabschlusses angepasst“, sagte Hauf gegenüber fr.de. (ulha)