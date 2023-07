Wie kann ich als Angestellte oder Angestellter Steuern sparen?

Von: Sandra Sporer

Viele wollen die eigene Steuerlast senken. Dafür gibt es für Angestellte einige Möglichkeiten. Meist gehen diese mit einer Investition einher.

Frankfurt – Viele wissen, dass sich der Weg zur Arbeit von der Steuer absetzen lässt. Es gibt aber noch weitere Ausgaben, die man steuerlich geltend machen kann. Ist man verheiratet, kann einem auch das steuerliche Vorteile bringen. Auch der Kauf einer Immobilie kann unter den richtigen Voraussetzungen helfen, Steuern zu sparen.

Als Angestellte oder Angestellter Steuern sparen mit Spenden

Wer Gutes tut, kann das auch bei der Steuererklärung geltend machen. Am einfachsten geht das bei Geldspenden. Pro Jahr kann man Spenden in Höhe von 20 Prozent des Einkommens von der Steuer absetzen. Das Portal WISO Steuer rät dazu, immer alle Spendenbeiträge anzugeben. Liegt man über dem Maximalwert, vermerkt das Finanzamt den Überschuss und man kann ihn dann im nächsten Jahr absetzen.

Einen Sonderfall stellen Parteispenden und -mitgliedsbeiträge dar. Bei Ausgaben von maximal 1.650 Euro für Alleinstehende beziehungsweise 3.300 bei Paaren, wird die Hälfte des Betrages von der zu zahlenden Steuer abgezogen. Hat man mehr gespendet, lassen sich nochmals 1.650 beziehungsweise 3.300 bei Paaren als Sonderausgaben geltend machen. Alles, was darüber liegt, kann nicht für weitere Steuerersparnisse genutzt werden – auch nicht im Folgejahr.

Wichig ist, dass man die Spende nachweisen kann. Bei Spenden unter 300 Euro reicht dafür laut WISO Steuer ein Kontoauszug, ein Einzahlungsbeleg oder auch ein PayPal-Nachweis. Liegt der Betrag einer Spende über diesem Limit, braucht man eine Zuwendungsbestätigung von der Organisation, die die Spende bekommen hat, als Nachweis.

Steuern sparen mit Immobilien

Wer eine Immobilie erwirbt, kann ebenfalls einige anfallende Kosten bei der Steuererklärung angeben. Kauft man ein Haus oder eine Wohnung für sich selbst, kann man laut dem Portal steuertipps.de neben der Provision für den Makler auch Kosten für anfallende Immobiliengutachten und Sanierungsarbeiten von der Steuer absetzen.

Wird eine Wohnung oder ein Haus gekauft, um es zu vermieten, kann man zusätzlich durch die Abschreibung der Anschaffungskosten Steuern sparen. Zudem lassen sich viele laufende oder entstehende Kosten geltend machen. Unter anderem:

Reparatur- und Sanierungskosten

Nebenkosten (z.B.: Müllabfuhr, Gärtner, Schneebeseitigung)

Steuerberaterkosten

Anwaltskosten

Darlehenszinsen

Denkmalgeschützte Immobilien können zusätzlich Steuern sparen

Wer ein denkmalgeschütztes Haus erwirbt, kann je nach Nutzung einiges an Steuern sparen. Im Gegensatz zu anderen Immobilien können Sanierungen und Modernisierungen bei Wohnungen und Häusern unter Denkmalschutz als Abschreibung steuerlich geltend gemacht werden. Und zwar zehn Jahre lang mit jeweils neun Prozent.

Vermietet man die denkmalgeschützte Immobilie, kann sowohl der Gebäudewert als auch Kosten für Modernisierung und Sanierung (acht Jahre lang je 9 Prozent, dann vier Jahre 7 Prozent) sowie Darlehenszinsen bei der Steuer angegeben werden, um die zu zahlenden Steuern zu verringern.

Allerdings sollte man sich gut überlegen und am besten professionell beraten lassen, ob der Erwerb einer denkmalgeschützten Immobilie für einen selbst sinnvoll ist. Denn zum einen muss man sich sämtliche Umbauarbeiten genehmigen lassen und zum anderen hält die Steuerersparnis nur so lange an, wie man die Kosten abschreiben kann.

Generell gilt: Wer weiß, was man alles von der Steuer absetzen kann, der kann auch am meisten sparen. Einige Tipps zum Steuern sparen sind allerdings durchaus ungewöhnlich. (sp)