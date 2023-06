Hitzepickel oder Sonnenallergie? So können Sie die kleinen Pusteln erkennen und wieder los werden

Wer im Sommer zu viel schwitzt, kann von Hitzepickeln heimgesucht werden. Was hilft dagegen? Handelt es sich sogar um eine Sonnenallergie?

Frankfurt – Nach dem Sonnenbaden kommt es bei vielen Erwachsenen zu geröteten Pusteln, die jucken. Liegt das an einer Sonnenallergie oder sprießen unangenehme Hitzepickel? So werden Sie die Pusteln wieder los.

Pusteln nach dem Sonnenbaden – so können Sie Hitzepickel erkennen

Hitzepickel entstehen in der Regel, wenn Menschen noch nicht an das heiße Klima in Regionen gewöhnt sind. Auch in Deutschland können diese auftreten, wenn die Temperaturen in die Höhe schnellen. Grund für die Entstehung von Hitzepickeln sind die Schweißdrüsen. „Die Schweißdrüsen produzieren ein Sekret, was über den Schweißdrüsengang zur Hautoberfläche geleitet wird. Ein Hitzepickel entsteht, wenn dieser Gang verstopft ist“, schreibt die AOK. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte sogar einen Hitzeschutzplan für Hitzewellen in Deutschland an.

Wenn Menschen also stark schwitzen, der Schweiß aber nicht mehr nach draußen dringen kann, können Hitzepickel entstehen. Meist entwickeln sich die Hitzepickel dort, wo sich viele Schweißdrüsen befinden. Vor allem unter den Achseln, aber auch in den Kniekehlen, wenn viel gesessen wird. Es gibt verschiedene Arten von Hitzepickeln: Die Miliaria cristallina zeichnen sich als durchsichtige Bläschen mit klarer Flüssigkeit aus – diese können leicht platzen. Miliaria rubra und profunda erkennt man hingegen an rötlichen Pusteln, die in der Regel leicht bis stark zu jucken beginnen.

Wie werde ich Hitzepickel wieder los?

Unterschieden werden müssen Hitzepickel von einer Sonnenallergie. Viele Menschen erkennen den Unterschied nicht auf den ersten Blick, weil die Beschwerden sich ähneln. Auch bei der Sonnenallergie bilden sich rote Knötchen oder Bläschen, die zu jucken oder brennen beginnen können. Der Hauptunterschied liegt in der Ursache. Eine Sonnenallergie wird durch die UV-Strahlen der Sonne ausgelöst, Hitzepickel entstehen durch die Schweißbildung. Sind Sie sich nicht sicher, ob es sich um eine Sonnenallergie oder Hitzepickel handelt, sollte ein Arzt oder eine Ärztin aufgesucht werden – die Behandlungsformen unterscheiden sich nämlich.

Wer selbst herausfinden möchte, worum es sich handelt, kann sich zunächst an der Stelle des Ausbruchs orientieren. Eine Sonnenallergie tritt in aller Regel nur in Körperregionen auf, die einen direkten Kontakt zu UV-Strahlen hatten. Hitzepickel bilden sich dagegen eher in Hautfalten, der Kniekehle oder ähnlichem. Gegen Hitzepickel müssen keine großartigen Maßnahmen ergriffen werden. Schwitzt ein Mensch nicht mehr, bilden sich die Pusteln zurück. Auf keinen Fall sollte an den betroffenen Stellen gekratzt werden.

Besteht ein starker Juckreiz oder schmerzen die Pusteln, kann eine verschriebene Salbe helfen. Bei einer Sonnenallergie sollte das weitere Sonnenbaden erst einmal verschoben werden. Gegen die Pusteln können Quarkumschläge entzündungshemmend, abschwellend und kühlend wirken. Bringt ein starker Juckreiz Betroffene zur Verzweiflung, kann eine cortisonhaltige Creme verschrieben werden.