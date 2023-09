Heizungsgesetz: Wie schnell sich eine Wärmepumpe finanziell lohnt

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Die Investition in klimafreundliche Wärmepumpen wird nach dem Heizungsgesetz staatlich gefördert. Wie schnell sich die Anschaffung wirtschaftlich rentiert.

Frankfurt – Der Umstieg auf eine Wärmepumpe zum klimafreundlichen Heizen ist mit recht hohen Investitionskosten verbunden. Nach den Plänen des neuen Heizungsgesetzes droht konventionellen Heizungen, die auf fossilen Brennstoffen basieren, langfristig jedoch das Aus, sodass viele Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen um eine Entscheidung für ein neues Heizsystem wohl nicht herumkommen. Einige denken bereits jetzt über den Umstieg nach und wägen die Kosten mit dem daraus resultierenden Nutzen ab.

Für die Anschaffung einer Wärmepumpe oder den Umstieg auf ein anderes Heizsystem, das aus erneuerbaren Energien gespeist wird, gibt es staatliche Förderung. Viele interessierte Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer treibt deshalb vor dem Kauf die Frage um: Nach wie vielen Jahren hat sich die verhältnismäßig teure Anschaffung einer Wärmepumpe amortisiert? Wie wirkt sich dabei die Förderung nach dem Heizungsgesetz aus?

Die Anschaffung einer Wärmepumpe wird durch das Heizgesetz gefördert. Die Kosten hat man unterschiedlich schnell wieder drin. © teamwork/Fotostand/IMAGO (Montage)

Heizungsgesetz kommt: Studie zeigt, wie schnell sich die Anschaffung einer Wärmepumpe lohnt

Dieser Frage hat sich eine Studie von Prognos im Auftrag des WWF Deutschland angenommen. In Modellrechnungen wurden verschiedene Eckkosten von Wärmepumpen ermittelt, unter anderem die Höhe der monatlichen Betriebskosten unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der Energiepreise sowie Einsparpotentiale je nach Förderhöhe. Als grundlegende Größe wurde angenommen, dass es sich um ein Haus der Kategorie F (also energetisch ineffizient) handelt, da dies einem Großteil der bestehenden Gebäude entspricht. Als Gesamtinvestitionssumme wurde von 28.000 Euro ausgegangen, da dies dem Wärmepumpenverband zufolge dem aktuell realistischen Marktwert entspricht.

Der Kauf einer Wärmepumpe lohnt sich noch vor Ablauf ihrer Nutzungsdauer

Dabei kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass die Anschaffung einer Wärmepumpe nicht nur im Hinblick auf die laufenden Kosten lohnenswert ist. Es zeigte sich auch, dass sich der Kauf einer Wärmepumpe in allen Szenarien noch vor Ablauf ihrer Nutzungsdauer wirtschaftlich rentiert. Wer eine Kombination aus Wärmepumpe und Fotovoltaikanlage betreibt, erreicht das Amortisationsziel sogar deutlich schneller, heißt es.

Heizungsgesetz: Entwicklung der Energiepreise bei Kauf von Wärmepumpen berücksichtigen

Als Begründung heißt es in der Studie dazu: „Die anfänglich höheren Investitionen beim Kauf einer Wärmepumpe im Vergleich zu einer Gasheizung werden durch günstigere Energiebezugskosten, günstigere Wartungskosten sowie den bei der Wärmepumpe nicht anfallenden CO₂-Preis über die Jahre ausgeglichen.“ Aber wie schnell lohnt sich die Anschaffung genau?

Kauf einer Wärmepumpe: Förderung nach Heizungsgesetz hat Einfluss auf die Amortisierungszeit

Das ist unter anderem davon abhängig, welche Art der Förderung im individuellen Fall greift und ob zusätzlich eine Fotovoltaikanlage installiert ist oder nicht. Nach den Plänen der Bundesregierung sind drei Förderkategorien angedacht:

Grundförderung in Höhe von 30 Prozent, die grundsätzlich gewährt wird Grundförderung plus Geschwindigkeitsbonus (insgesamt 50 Prozent), wenn der Heizungstausch bis 2028 erfolgt dazu ein zusätzlicher Einkommensbonus (insgesamt 70 Prozent), der für Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen von weniger als 40.000 Euro im Jahr gilt

Daraus ergibt sich, dass man bei der Variante mit 30 Prozent Grundförderung plus 20 Prozent Geschwindigkeitsbonus, von dem man in den nächsten Jahren noch profitiert, seine Kosten nach acht Jahren gedeckt hat. In Verbindung mit einer PV-Anlage wird dieser Punkt sogar schon nach fünf Jahren erreicht. Die Betriebszeit der Heizung betrug in der Rechnung 15 Jahre.

Das Heizungsgesetz sieht verschiedene Förderungen vor: 30, 50 oder 70 Prozent sind möglich

Wer zusätzlich vom Einkommensbonus profitiert, kann mit einer Amortisierungsdauer von drei Jahren rechnen. Besonders schnell geht es mit der zusätzlichen Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung: In diesem Fall dauert die Amortisierung nur ein Jahr.

Art der Förderung (insg. 28000 Euro) Jahre bis Amortisation Grundförderung 12 Grundförderung (plus PV-Anlage) 9 Klima-Geschwindigkeitsbonus 8 Klima-Geschwindigkeitsbonus (plus PV-Anlage) 5 Klima-Geschwindigkeitsbonus + Einkommensbonus 3 Klima-Geschwindigkeitsbonus + Einkommensbonus (plus PV-Anlage) 1

(Quelle: Prognos/WWF-Studie)

Bei der Anschaffung einer Wärmepumpe zögern viele Menschen – wegen der Kosten

Dennoch haben viele Menschen, die im Rahmen der Studie befragt wurde, signalisiert, dass sie sich unsicher sind, ob sie auf eine Wärmepumpe zum Heizen ihres Hauses umsatteln wollen. Als ausschlaggebenden Beweggrund, der sie davon abhält, gaben sie mit 56,1 Prozent die voraussichtlichen Kosten an. Immerhin ein Viertel der Befragten gab allerdings an, bereits energetisch saniert zu haben.

Da in die Entscheidung, eine Wärmepumpe zu installieren, eine Vielzahl an Faktoren einfließt, sollte man sich vorab ausgiebig beraten lassen. Rund um das Thema Wärmepumpen kursieren demnach viele Irrtümer. Gerade bei den Kosten für diese Investition herrscht der Studie zufolge besonders viel Unwissen.