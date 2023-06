Heizkosten senken: Für welche Modernisierungen Mieterinnen und Mieter die Kosten übernehmen müssen

Von: Johannes Nuß

Wird die Wohnung modernisiert, kann der Vermieter Ausgaben auf die Miete umlegen. (Archiv) © Marco Rauch/dpa

Wird die Wohnung modernisiert, können Vermieterinnen und Vermieter Ausgaben auf die Miete umlegen. Doch es gibt Grenzen, an die sich gehalten werden muss.

Frankfurt – In den kommenden Jahren wird in Deutschland saniert, erneuert, modernisiert und neu gebaut. Der Klimawandel zwingt die Politik mit Hochdruck, an passenden Gesetzen zu arbeiten, damit dies nach möglichst klimaneutralen Gesichtspunkten geschieht. Eines ist das Gebäudeenergiegesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), das vorsieht, unter anderem Gas- und Ölheizungen auf lange Sicht gegen Heizungen auszutauschen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien gespeist werden können. Für Mieterinnen und Mieter droht nach den anstehenden Modernisierungen eine Mieterhöhung. Denn die Kosten dafür darf die Vermieterinnen oder der Vermieter zumindest in Teilen auf seine Mieterinnen und Mieter abwälzen. Der Mieterbund rechnet bereits mit extrem streikenden Mieten.

Sparsamere Heizung, sparsamere Duschen, gedämmte Fassaden: Nicht erst seit der Gas-Krise gehen viele Vermieterinnen und Vermieter daran, ihre Immobilie energiesparend und klimafreundlich zu modernisieren. Für Mieterinnen und Mieter geht das zumeist einher mit Dreck, häufig aber auch mit mehr Miete. Denn Eigentümerinnen und Eigentümer können ihre Investition auf die Miete umlegen.

Mieterhöhung nach Umbauten: Was fällt unter Modernisierung und was nicht?

Was alles als Modernisierungsmaßnahme zählt, ist gesetzlich geregelt. Grundsätzlich sind das Maßnahmen, die entweder helfen nachhaltig Energie und Wasser zu sparen, den Gebrauchswert der Wohnung steigern oder die Wohnverhältnisse verbessern. Letzteres sind zum Beispiel die Montage eines Aufzugs oder der Anbau von Balkonen.

Das fällt in der Regel unter Modernisierungsmaßnahmen:

Verbesserung der Wärmedämmung

Installation einer Solaranlage

Umstellung von Ofen- auf Gasetagenheizung mit Warmwasserversorgung

Einbau von Wasserzählern

Einbau eines Aufzugs

Das fällt in der Regel unter Instandhaltungsmaßnahmen:

Reparatur der Heizung, Heizungstausch nach Havarie

Austausch von defekten Rohren, eines verschlissenen Teppichs, von alten Fenstern oder einer alten Badewanne

Von solchen Maßnahmen sind Instandhaltungen und Instandsetzungen zu unterscheiden – wenn Vermieterinnen oder Vermieter also Schäden beseitigen, etwa eine kaputte Badewanne austauschen.

Mietkosten: Welche Rolle spielt der Unterschied zwischen Modernisierung und Instandhaltung?

Diese Einordnung entscheidet darüber, ob die Miete nach oben geht oder nicht. Ausgaben für Instandhaltung und -setzung bezahlen Vermieterinnen und Vermieter komplett selbst. Dagegen dürfen sie viele Modernisierungskosten auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. Weil in Modernisierungsmaßnahmen häufig auch ein Stück Instandhaltung steckt und umgekehrt, ist die Abgrenzung schwierig.

Angela Lutz-Plank, Geschäftsführerin des Mietervereins München, erläuterte das am Einbau von Fenstern. „Werden uralte Holzfenster durch Isolierfenster ersetzt, handelt es sich einerseits um eine Instandsetzung. Andererseits sparen die neuen Fenster Energie.“ So sei der Austausch eben Modernisierung. „Im Zweifelsfall ist immer eine Instandhaltung enthalten, die aus den umlegbaren Modernisierungskosten herauszurechnen ist“, sagte Julia Wagner, Leiterin Zivilrecht beim Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland.

Aber Achtung: Index- und Staffelmietverträge bilden bei Modernisierungsmieterhöhungen laut dem Münchner Mieterverein die Ausnahme. Hier dürfen Modernisierungskosten in der Regel nur dann auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden, wenn Vermieterinnen und Vermieter zu der baulichen Maßnahme verpflichtet worden sind – etwa von Behörden.

Wie erfahren Mieterinnen und Mieter von einer Mieterhöhung nach einer Modernisierung?

Vermieterinnen und Vermieter sind verpflichtet, drei Monate im Voraus sowohl über die geplanten Baumaßnahmen als auch über die darauffolgende Mieterhöhung zu informieren. Das geschieht in Textform, womit generell Brief, Mail oder Fax gemeint sind.

Nach Abschluss der Arbeiten bekommen Mieterinnen und Mieter eine Information, in der die Eigentümerin oder der Eigentümer die Mietererhöhung präzisiert und deren Berechnung offenlegt. Drei Monate später wird die neue Miete fällig. Mieterinnen und Mieter haben das Recht, die Erhöhung nachzuprüfen.

Mieterhöhung nach einer Modernisierung: Können Mieterinnen und Mieter sich wehren?

Modernisierungen sind kaum zu verhindern. „Mieter müssen sie grundsätzlich dulden“, stellte Lutz-Plank klar. Für Härtefälle gibt es Ausnahmen. Wer wegen der Maßnahmen widersprechen will, muss der Eigentümerin oder dem Eigentümer binnen eines Monats nach der Modernisierungsankündigung Bescheid geben. Die Textform genügt. Ob tatsächlich eine Härte vorliegt, hängt nach der Erfahrung von Wagner vom Einzelfall ab und wird üblicherweise von Gerichten entschieden.

Die Mietmehrkosten können Mieterinnen und Mieter zwar ebenfalls kaum verhindern, aber eventuell die Zahlung reduzieren. Das geht, wenn eine Mieterin oder ein Mieter feststellt, dass er sich die teurere Miete nicht wird leisten können. Diese wirtschaftliche Härte sei der Vermieterin oder dem Vermieter ebenfalls innerhalb eines Monats nach Eingang der Modernisierungsankündigung mitzuteilen und nachzuweisen. Aber auch hier gilt: Das letzte Wort haben meistens die Gerichte.

Nach Modernisierung einer Mietwohnung: Wie hoch fällt die Mieterhöhung aus und wie wird sie berechnet?

Vermieterinnen und Vermieter dürfen laut Gesetz jährlich acht Prozent der Modernisierungskosten umlegen. Außerdem ist die Kappungsgrenze zu beachten: Die Miete darf innerhalb von sechs Jahren um maximal drei Euro je Quadratmeter steigen, sofern die Ausgangsnettomiete mehr als sieben Euro betrug. Andernfalls sind höchstens zwei Euro mehr erlaubt. Bei der Anhebung kann die Miete die Grenzen des Mietspiegels überschreiten.

Der Instandhaltungsanteil wird von den Modernisierungsausgaben abgezogen. Außerdem sind Ausgaben für die Finanzierung und Fördergeld für die Maßnahme herauszurechnen. Dieser geringere Betrag bildet die Basis zur Kalkulation der Mieterhöhung, dass Mieterinnen und Mieter nach der Modernisierung erwartet. (jon/dpa)