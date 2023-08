Abfluss stinkt oder ist verstopft? Welche Hausmittel wirklich helfen

Von: Kilian Bäuml

Auch wer auf chemische Mittel im Haushalt verzichten möchte, kann Abflüsse und Rohre einfach frei halten. Welche Hausmittel helfen und was man besser lassen sollte.

Kassel – Ein verstopfter oder übel riechender Abfluss gehört zu den typischen Problemen im Haushalt. Ob ältere Rohre oder Reste, die sich festsetzen – die Gründe sind vielfältig. Um den Abfluss schnell wieder freizubekommen, setzen viele Menschen auf chemische Reiniger – doch diese lassen sich oft ersetzen. Auch einige Hausmittel machen den Abfluss zuverlässig frei und beseitigen Gerüche – ein bekanntes Hausmittel sollte jedoch auf keinen Fall verwendet werden.

Welche Hausmittel bei einem verstopften oder stinkendem Abfluss wirklich helfen

Oft lässt es sich nicht vermeiden, dass Dinge im Abfluss landen. Dazu gehören Essensreste, die beim Abwasch in der Küche in den Abfluss wandern oder Haare in der Dusche. Dort setzen sie sich manchmal fest und lösen üble Gerüche aus oder verstopfen die Rohre sogar vollständig. Um dagegen vorzugehen, eignen sich diese Hausmittel:

Salz: Einfacher geht es kaum – und Salz ist wohl in jedem vorhanden. Laut dem Portal wohnglueck.de eignet sich das Hausmittel vor allem, um üble Gerüche zu beseitigen und vorzubeugen. Zur Anwendung werden einfach zwei Esslöffel Salz in den Abfluss gegeben und nach etwa einer halben Stunde mit kaltem Wasser nachgespült. Eine erste Verstopfung löst das Hausmittel jedoch nicht.

Bei dem Hausmittel soll es sich um einen echten Klempner-Trick für den Abfluss handeln und Spülmittel befindet sich ebenfalls nahezu in jedem Haushalt. Einfach reichlich Spülmittel in den Abfluss geben, bis zu einer halben Flasche, und anschließend den Abfluss mit dem Stöpsel verschließen. Die Spüle oder das Waschbecken mit heißem Wasser füllen, nun den Stöpsel wieder ziehen. Die lösende Wirkung des Spülmittels zusammen mit dem Wasserdruck machen den Abfluss wieder frei. Essig und Natron: Beides bekannte Hausmittel, die sich vielseitig verwenden lassen. Vor allem Natron ist ein echtes Wundermittel im Haushalt. Um mit Essig und Natron den Abfluss freizubekommen, reicht es, ein paar Esslöffel Natronpulver in den Abfluss zu schütten und eine halbe Tasse Essig nachzugießen, empfiehlt das Nachhaltigkeitsportal utopia.de. Anschließend lässt man die beiden Hausmittel 15 Minuten einwirken und spült mit heißem Wasser nach – schon ist der Abfluss wieder frei.

Hausmittel für den Abfluss: Kaffeesatz kann Verstopfungen sogar verschlimmern

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass sich der Abfluss auch mit Kaffeesatz befreien lässt, dabei handelt es sich allerdings um einen Mythos. In den Abfluss sollte Kaffeesatz sogar auf keinen Fall gegeben werden – dort kann er sich an bereits bestehenden Ablagerungen festsetzen und die Verstopfung sogar noch verschlimmern. An anderer Stelle in Haus und Garten ist Kaffeesatz eine echte Geheimwaffe, zum Beispiel als Dünger für Pflanzen. (kiba)