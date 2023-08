Abwaschen, Müll rausbringen, staubsaugen: Müssen sich Kinder im Haushalt einbringen?

Großes Streitthema

Von Alina Schröder schließen

Eltern und Kinder streiten oft über die Arbeit im Haushalt. Tatsächlich gibt es aber eine gesetzliche Regelung dazu. Das steht im Gesetzbuch.

Syke – Egal ob Tisch abräumen, Müll rausbringen oder staubsaugen: Wenn es ums Helfen im Haushalt geht, bekommen Eltern von ihren Kindern oftmals rollende Augen als Antwort. Schnell entfacht dann eine Diskussion in den heimischen vier Wänden. Doch das muss nicht sein – denn tatsächlich wurde gesetzlich festgelegt, ob und wie viele Stunden Kinder und Jugendlichen bei der Hausarbeit unterstützen sollen.

Gesetz regelt: Müssen Kinder im Haushalt anpacken?

Während pädagogisch umstrittene Helikopter-Eltern wohl auch im Haushalt ihren Kindern nicht zu viel zumuten wollen, sehen es andere wiederum als selbstverständlich an. Die Meinungen gehen bei diesem Thema weit auseinander. Paragraf 1619 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) klärt ein für alle Mal die Frage, ob sich der Nachwuchs eigentlich im Haushalt einbringen muss.

Darin steht: „Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten.“ Das gilt unabhängig davon, ob das Kind noch minderjährig, ledig oder gar verheiratet ist.

So viele Stunden pro Woche sollten Kinder den Eltern im Haushalt helfen

Sicherlich ein Argument für alle Eltern, die Kids zum Mithelfen zu bewegen – besonders für sogenannte Tiger-Eltern, die ihre Kinder gedrillt durchs Leben schicken.

Doch was könnten das für Tätigkeiten sein und in welchem Umfang sind sie zumutbar? Auf die letztere Frage hat der Bundesgerichtshof eine passende Antwort: Zwar kann das zeitliche Ausmaß von den Eltern je nach Alter des Kindes selbst festgelegt werden, doch seien sieben bis acht Stunden ab Vollendung des 14. Lebensjahres wöchentlich angemessen. Für 12-Jährige belaufen sich die Dauer in der Woche auf 3,5 bis sieben Stunden.

Erziehung: Sieben Angewohnheiten der Eltern machen Kinder unselbstständig Mit dem Kind auf den Spielplatz gehen, wo es sich richtig schön austoben kann. Wenn dann auch noch ein tolles Klettergerüst dabei ist, noch besser. Doch für manche Eltern ist es schwer, beim Klettern ihres Kindes ruhig zu bleiben, denn es könnte ja etwas passieren, das Kind könnte herunterfallen. Natürlich ist die Fürsorge der Eltern für das Kind wichtig und unerlässlich, doch in Situationen wie diesen sollten Sie versuchen, Ihrem Kind seinen Freiraum zu lassen, ohne es zu ermahnen oder gleich zu verbieten. So kann sich das Kind ausprobieren und entdecken, was für die persönliche Entwicklung wichtig ist. Das Schönste daran: Kinder sind dann häufig so stolz auf sich selbst, wenn es ihnen gelungen ist, ohne Hilfe hochzuklettern. (Symbolbild) © Mareen Fischinger/Imago Aus Angst, es könnte sich beim Schnippeln verletzen oder es „nicht richtig“ machen, lassen Eltern dann lieber ihr Kind außen vor, anstatt es beim Kochen helfen zu lassen. Dabei ist es klug, den Nachwuchs in jungen Jahren ans Essen zubereiten heranzuführen und es wie selbstverständlich einzubinden. Zwar sollte man dann mehr Zeit einplanen, doch je früher ein Kind sich ausprobieren kann, desto eher lernt es, wird selbstständiger und ist gut vorbereitet fürs spätere Leben. (Symbolbild) © Philippe Degroote/Imago Kinder, die einen Konflikt haben und sich streiten, sollten dies auch mal tun können, ohne dass die Eltern oder Erwachsene sich umgehend einschalten. In vielen Fällen löst sich die Schwierigkeit tatsächlich von alleine und von außen ist keine Hilfe vonnöten. Für die Entwicklung von Kindern ist es sinnvoll, eine gewisse Streitkultur zu erleben, sei es mit den Geschwisterkindern, mit dem Kind im Kindergarten oder auf dem Spielplatz. Und dann auch zu erfahren, wie es ist und sich anfühlt, wenn der Streit selbst gelöst werden konnte, ganz ohne die Eltern. (Symbolbild) © Angel Santamaria/Imago Häufig muss es in der Früh auf dem Weg in den Kindergarten oder die Schule schnell gehen. Weil Kinder noch kein richtiges Zeitgefühl haben, ist es für sie nicht so einfach, rechtzeitig fertig zu sein. Dann nimmt Mama oder Papa durchaus mal dem Sprössling das Schuhe-Anziehen ab. Einfach mal versuchen, ca. zehn Minuten eher aufzustehen und mehr Zeit in der Früh einzuplanen, sodass Ihr Kind sich im Anziehen der Kleidung und Schuhe selbst probieren kann – nur so lernt es selbstständig zu werden. (Symbolbild) © Wavebreak Media LTD/Imago Junge bekommt Zähne von Mutter geputzt. Beim Thema Zähneputzen möchten so manche Eltern auch lieber auf Nummer Sicher gehen und es ihrem Kind abnehmen. Schlechtes oder zu wenig Zähneputzen birgt schließlich Kariesgefahr. Doch für die Selbstständigkeit des Kindes ist es wichtig, dass es sich mit der Zahnbürste auch so früh wie möglich selbst versucht. Die Eltern können es zuvor ausgiebig zeigen und bei Bedarf helfen, indem sie noch etwas nachputzen. (Symbolbild) © Kryzhov/Imago Mutter räumt im Kinderzimmer auf Aufräumen ist in den meisten Familien kein leichtes Unterfangen. Das übernehmen dann nicht selten die Eltern. Dabei gilt auch hier: Je früher Sie Ihr Kind einbinden – am besten bereits im Kleinkindalter –, desto eher und selbstverständlicher wird es damit umgehen. Was nicht heißt, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen Ihr Kind nicht aufräumen möchte – schon gar nicht die geliebten Bauklötze im eigenen Zimmer. Wichtig ist auch hier, das Kind immer wieder anzusprechen, freundlich aufzufordern, einzubinden, durchaus auch spielerisch, mit Musik, und dem Kind auch zu erklären, warum Aufräumen und Ordnung wichtig sind. So wird Ihr Kind später besser und selbstständig an die Sache herangehen. (Symbolbild) © Westend61/Imago Mutter und Kind packen Schulranzen Beim Schulranzen packen oder Hausaufgaben machen helfen Eltern in der Regel auch gerne – oder sie erledigen es komplett für Ihr Kind. Um ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, ist es zwar wichtig, Ihr Kind mit den Hausaufgaben zu unterstützen und bei Fragen und Nöten da zu sein. Doch wenn Eltern die Aufgaben selbst lösen, ist dem Kind nicht wirklich geholfen. Für einen Lerneffekt muss es eingebunden werden oder es selbst probieren dürfen. Das Schuldranzen-Packen ist für die persönliche Entwicklung und das „Großwerden“ auch ein wichtiges Ritual – es kann ebenfalls gemeinsam mit Hilfe der Eltern erfolgen, das gibt Ihrem Kind Sicherheit. Mit Musik dazu macht es sogar noch mehr Spaß. (Symbolbild) © Monkey Business 2/Imago

Streitthema Haushalt: Welche klassischen Aufgaben auch Kinder übernehmen können

Was dabei allerdings von den Erziehungsberechtigten berücksichtigt werden muss, ist die geistige und körperliche Gesundheit des Nachwuchs. Danach richten sich auch die verschiedenen Tätigkeiten im Haushalt. Abgesehen von den gesetzlich festgelegten Stunden pro Woche, können bereits kleine Unterstützungen hilfreich sein. Zu den klassischen Aufgaben im Haushalt, die auch Kinder und Jugendliche in kurzer Zeit erledigen können, zählen zum Beispiel:

Tisch decken und/oder abräumen

Müll rausbringen

Spülmaschine einräumen oder Geschirr spülen

Blumen gießen

und das eigene Zimmer aufräumen bzw. sauber halten

Grundsätzlich gilt es, den Kindern die Hausarbeit nicht als Strafe auszudrücken. Vielmehr sollte betont werden, dass sie mit ihrer Unterstützung den Eltern eine große Hilfe sind. Und: Wenn alle anpacken, geht es ja bekannterweise schneller. (asc)