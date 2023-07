Schadstoffe im Kinderzimmer: Mit diesen Tipps wird der Raum nicht zur Gesundheitsgefahr

Von: Lea Seitz

Für seine Kinder möchte man das Beste. Auf keinen Fall sollen ihre Kinderzimmer der Gesundheit schaden. Einige Dinge gilt es zu beachten.

Kassel – Oft ist es ein Ritual schon vor der Geburt: Das Einrichten des Kinderzimmers für den lieben Nachwuchs. Streicht man die Wände nun himmelblau oder rosa? Oder doch kunterbunt? Weiter kann es mit der richtigen Wahl der Wiege, der Wickelkommode oder anderen Utensilien für die frischgebackenen Eltern gehen. Soweit aber auch die Meinungen über die Kinderzimmer-Gestaltung bei den Eltern auseinandergehen können, in einem Punkt sind sich wohl alle einig: Das Zimmer sollte keine Gefahr für die Gesundheit des Kindes darstellen.

Schadstofffreie Böden: So wird das Kinderzimmer nicht zur Gesundheitsgefahr

Damit das Kinderzimmer nicht zur Gesundheitsgefahr wird, sollte man bereits beim Renovieren auf einiges achten. Angefangen mit den Böden, hat die Verbraucherzentrale eine Übersicht an Prüfsiegeln erstellt. Diese garantieren, dass ein Produkt auf Schadstoffe und Ausdünstungen untersucht wurde und bedenkenlos eingesetzt werden kann. Auch der BUND hebt diese Siegel in einem Ratgeber rund um PVC-freie Kinderzimmer hervor.

Teppich, Laminat, Linoleum, Holzdielen, Parkett: der Blaue Engel, eco-INSTITUT-Label, natureplus Teppichböden: der Blaue Engel für emissionsarme textile Bodenbeläge, GUT Korkböden: Kork-Logo

Zu den Siegeln gibt die Verbraucherzentrale einige Hinweise. Zum Beispiel sollte man im Zweifelsfall der eigenen Nase vertrauen und eine Geruchsprobe machen. Dabei empfiehlt die Verbraucherzentrale, eine „Bodenprobe“ für einen Tag in ein verschlossenes Schraubglas zu geben und danach daran zu schnuppern. Missfällt der Geruch, lieber ein anderes Produkt nehmen.

Außerdem sollte man generell Bodenbeläge aus PVC vermeiden, da diese Weichmacher und andere gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Grundsätzlich zeichnen Siegel keine PVC-Böden aus. Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, den Bodenbelag möglichst lose zu verlegen oder, falls das nicht geht, auf Werkstoffe mit Siegel (z.B. Blauer Engel) zurückzugreifen. Vorsicht geboten ist außerdem bei Oberflächenbehandlungen, Mottenschutz, Fleckenschutz und Kunstharzen.

Wie der Boden, so die Wände: Prüfsiegel helfen, ein schadstofffreies Kinderzimmer zu schaffen

Ist man dann mit dem Verlegen des Bodenbelags fertig, stehen vermutlich noch die Wände an. Auch hier schafft die Verbraucherzentrale ein Bewusstsein für Siegel: Hier wird ebenfalls der Blaue Engel empfohlen. Wie bei dem Bodenbelag auch gilt es, bei Tapeten auf PVC zu verzichten, welches zum Beispiel in Vinyltapeten vorkommen kann.

Ebenso wie bei Bodenbelag und Tapete gibt es auch bei Wandfarben und Putz Siegel, die Schadstofffreiheit garantieren. Vorweg unterstreicht die Verbraucherzentrale allerdings, dass nur Farben und Putze verwendet werden dürfen, die für den Innenbereich geeignet sind.

Kinderzimmer können zur Gesundheitsgefahr werden. © Lily Solopova / IMAGO

Auch hier gilt: Auf Siegel wie den Blauen Engel (Farben oder Innenputze), das eco-INSTITUT-Label oder natureplus achten, außerdem auf den Zusatz „für Allergiker geeignet“. Silikat- und Kalkfarben sind zudem besonders umweltfreundlich. Sie sind alkalisch und bieten deshalb Schimmel keinen Nährboden. Weil sie ganz ohne Konservierungsmittel auskommen, sind sie auch für Allergiker die bessere Wahl.

Gut für Umwelt, Gesundheit und Geldbeutel: Massivmöbel aus zweiter Hand

Möbel aus Massivholz sind die bessere Wahl. Denn in Holzwerkstoffen wie Spanplatten, Klebern und Lackierungen stecken oft Schadstoffe. Wer seinen Geldbeutel und die Wälder schonen möchte, nimmt die Second-Hand-Variante. Bevor neue Möbel und Matratzen im Kinderzimmer aufgestellt werden, sollten sie ausdünsten. Bei Polstermöbeln und Heimtextilien sollte auf Flammen-, Flecken- und Knitterschutzmittel sowie antibakterielle Substanzen verzichtet werden.

Möbel, Matratzen Goldenes M (Emissionslabel Klasse A), ÖkoControl, eco-INSTITUT-Label Möbel aus Holz und Holzwerkstoffen, Polstermöbel, Matratzen Blauer Engel Matratzen QUL (Qualitätsverband umweltfreundliche Latexmatratzen e.V.) Heimtextilien wie Decken, Kissen oder Vorhänge Global Organic Textile Standard (GOTS), Naturtextil IVN zertifiziert BEST, Oeko-Tex Standard 100, Oeko-Tex made in Green

Wer jetzt schon den ersten Tipp der Verbraucherzentrale berücksichtigt hat, Schadstoffe zu vermeiden, sollte noch auf drei weitere achten.

1. Täglich mehrmals stoßlüften, um Schimmel zu vermeiden.

2. Auf ein rauchfreies Zuhause achten, da auch passives Rauchen für Kinder krebserregend sein kann.

3. Staub entfernen.

Sind doch noch Schadstoffe in der Umgebung, setzten sich diese besonders in Staub fest. Da Kinder gerne Dinge wie Spielzeug in den Mund stecken und am Boden spielen, sind sie diesen Schadstoffen vermehrt ausgesetzt. Deshalb sollte man regelmäßig feucht durchwischen.