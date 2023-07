Hartnäckige Flecken durch UV-Strahlen: Welche Kleidung nicht in der Sonne trocknen sollte

Von: Johannes Nuß

Teilen

Wird feuchte Wäsche in die Sonne gehängt, kommt es zur Oxidation. Bestimmte Kleidung sollte daher nicht in der Sonne trocknen. (Archiv) © Bodo Marks/dpa

Wird feuchte Wäsche in die Sonne gehängt, kommt es zur Oxidation. Bestimmte Kleidung sollte daher nicht in der Sonne trocknen, damit sie strahlend rein wird.

Kassel – Jeder kennt es: Ein Glas Rotwein kippt um und die ganze Chose läuft über das weiße Hemd. Flecken, die unter normalen Umständen nie wieder aus der Kleidung herauszubekommen sind. Während bei weißer Kleidung beispielsweise ein alter Haushaltstrick mit direkter Sonneneinstrahlung und UV-Strahlen helfen kann, die Flecken loszuwerden, gibt es andere Kleidungsstücke, die dem UV-Licht auf keinen Fall ausgesetzt werden sollten. Auch wenn das Wäschetrocknen in der Sonne verlockend ist und eine wesentliche Zeitersparnis verspricht.

Hartnäckige Flecken durch UV-Strahlen: Welche Kleidung nicht in der Sonne trocknen sollte

Bei weißer Kleidung ist bekannt: Flecken können mithilfe der UV-Strahlung schnell der Vergangenheit angehören. Doch nicht alle Klamotten sollten in der Sonne getrocknet werden. Bei manchen Kleidungsstücken droht durch die UV-Strahlung eine böse Überraschung in Form von neuen Flecken. Denn, trifft das UV-Licht auf nasse oder feuchte Kleidungsstücke, entsteht Wasserstoffperoxid, wovon die Kleidungsstücke aufhellen können.

Im Winter hingegen sollte beim Wäschetrocknen auf vier andere mögliche Fehler besonders acht gegeben werden. Auch sollte die Wäsche nicht in bestimmten Räumen getrocknet werden.

UV-Strahlung verursacht Flecken: Feuchte Buntwäsche sollte nicht in der Sonne getrocknet werden

Werden also feuchte Kleidungsstücke in die Sonne gehängt, fängt die Oxidation an, was zur Folge hat, dass die Kleidungsstücke anfangen auszubleichen. Bei einem weißen T-Shirt mag das noch egal sein, weil das T-Shirt durch das Ausbleichen noch weißer wird, bei bunter Kleidung kann die Oxidation aber einen ungewünschten Nebeneffekt haben, berichtete die Schweizer Illustrierte.

Jetzt im Sommer ist es verlockend, die nasse Wäsche nach dem Waschen ins Freie zu hängen. Doch hängt man die Wäsche in die Sonne und es kommt zur direkten UV-Einstrahlung, kommt es zur chemischen Reaktion der Oxidation. Das bedeutet, dass die Wäsche anfängt auszubleichen. Bei bunter Wäsche kann dies den unschönen Nebeneffekt haben, dass durch die direkte Einstrahlung helle Flecken entstehen.

Hartnäckige Flecken durch Sonnenstrahlen: Farbmoleküle und Schmutzpartikel werden angegriffen

Der Hintergrund dieser chemischen Reaktion: Durch die Sonneneinstrahlung werden die Farbmoleküle und Schmutzpartikel angegriffen und es kommt zum Ausbleichen. Auch die in manchen Waschmitteln enthaltenen Aufheller können so zu weiteren ungewünschten Flecken führen.

Um dem ganzen zu entgehen, lohnt es sich, die bunte Wäsche entweder in den Trockner zu stecken oder sie einfach im Schatten zu trocknen. Ist es warm, dauert die Trocknung im Schatten nur unwesentlich länger als in der Sonne, spart aber dennoch die Energie beim Waschen, die durch die Nutzung des Trockners verschwendet würde.

Was Sie mit schmutzigen Gläsern tun müssen, wenn unten in der Spülmaschine kein Platz mehr ist, verrät Ihnen dieser Haushaltstipp. Außerdem gibt es eine Einstellung an der Waschmaschine, die von vielen falsch verstanden wird. (jon)