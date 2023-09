Testament schreiben: Dürfen Haustiere erben?

Von: Stella Henrich

Viele Menschen sehen in ihren Haustieren fast schon Kinder. Dürfen die Vierbeiner also Geld oder Immobilien erben? Das deutsche Gesetz hat darauf eine klare Antwort.

Frankfurt ‒ Bereits zu Lebzeiten geht es einigen Haustieren ziemlich gut. Kein Wunder also, dass Frauchen und Herrchen wollen, dass auch ihr Ableben daran nichts ändert. Wer nun aber auf die Idee kommen sollte, sein Gesamtvermögen seinem Haustier zu vererben, begeht einen großen Fehler.

Denn Tiere sind nach deutschem Recht nicht rechtsfähig und damit auch nicht erbfähig. Hunde, Katzen oder Meerschweinchen und Co. können hierzulande nicht die Rechtsnachfolge eines verstorbenen Menschen antreten. Dennoch können Erblassende bereits zu Lebzeiten Vorsorge für ihre Vierbeiner treffen, damit sie ihre Liebsten nach dem eigenen Tod versorgt wissen.

Haustier als Erbe einsetzen? Vierbeiner sind laut Gesetz „Sachen“

Tiere gelten per Gesetz als Sachen. Damit sind sie keine Rechtssubjekte und können in keinem Testament als Erbe eingesetzt werden, berichtet das Online-Portal erbmanufaktur.de. „Es bedürfte immer eines menschlichen Vertreters oder einer Vertreterin, der oder die den mutmaßlichen Willen des Tieres umsetzen müsste“, heißt es auf dem Rechtsportal. Wer also das Haustier vor dem Tierheim oder fremden Händen bewahren möchte, sollte seine Wünsche über den Verbleib des Tieres rechtzeitig in einer „letztwilligen Verfügung“ äußern.

Dürfen Haustiere erben? Das deutsche Gesetz hat darauf eine klare Antwort. (Symbolbild) © Kelsey Kremer/imago

Möglichkeiten, für sein Haustier vorzusorgen:

Tierbesitzende können als zukünftige Erblassende einen Testamentsvollstreckenden einsetzen , der dann nach dem eigenen Ableben kontrolliert, ob Erbende sich angemessen um das Tier kümmern und die Auflagen eingehalten werden. Missachten Erbende die Auflage oder kümmern sich nicht um das Tier, können sie von den Testamentsvollstreckerinnen und -vollstrecker auf Einhaltung der Auflage vor Gericht verklagt werden.

, der dann nach dem eigenen Ableben kontrolliert, ob Erbende sich angemessen um das Tier kümmern und die Auflagen eingehalten werden. Missachten Erbende die Auflage oder kümmern sich nicht um das Tier, können sie von den Testamentsvollstreckerinnen und -vollstrecker auf Einhaltung der Auflage vor Gericht verklagt werden. Alternativ können Erblassende konkrete Erbende bestimmen und für das Tier zugleich einen Pfleger oder eine Pflegerin einsetzen. Diese Pflegenden sollten möglichst eine persönliche Beziehung zu dem Tier haben. Sie erhalten für die Pflege und Versorgung des Tieres eine monatliche, im Testament möglichst konkret bezeichnete Vergütung.

und für das Tier zugleich einen Pfleger oder eine Pflegerin einsetzen. Diese Pflegenden sollten möglichst eine persönliche Beziehung zu dem Tier haben. Sie erhalten für die Pflege und Versorgung des Tieres eine monatliche, im Testament möglichst konkret bezeichnete Vergütung. Besitzt der Erblassende ein großes Vermögen, kann er oder sie auch eine Stiftung gründen , mit der sowohl für das eigene Tier als auch für andere Tiere ein Wohlergehen sichergestellt werden kann.

, mit der sowohl für das eigene Tier als auch für andere Tiere ein Wohlergehen sichergestellt werden kann. Quelle. erbrecht.info

Erbe ans Haustier vermachen: Rechtzeitig um Vermächtnis kümmern

Es ist ratsam, sich von einem Anwalt oder einer Anwältin für Erbrecht beim Aufsetzen des Testaments beraten zu lassen. Gleichwohl sollten Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer sich zeitig darum zu kümmern, in welche Hände das Leben des Vierbeiners nach dem Ableben kommen sollen. Anders als beispielsweise in Großbritannien oder den USA wäre hierzulande ein Testament nämlich unwirksam oder es käme zu Streitigkeiten der Erbenden, sobald ein Tier als Alleinerbe des Vermächtnisses eingesetzt würde. Kleine Formfehler oder selbst hartnäckige Mythen können für Uneinigkeit sorgen.

Außerdem können Erbende nicht nur das Vermächtnis eines armen Familienmitglieds ausschlagen, sondern auch die Pflege eines Tieres ablehnen. Auch für einen solchen Fall sollten Erblassende vorsorgen und einen Ersatz bestimmen, der dann die Pflege des Tieres übernimmt. (sthe)