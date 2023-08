Großer Rückruf von Vitaminpräparat: Hersteller warnt in vielen Bundesländern

Von: Eileen Kelpe

In vielen Bundesländern wird ein Vitaminpräparat zurückgerufen. Kund:innen sollten es nicht mehr verwenden – bei einer Kontrolle wurde ein erhöhter Blausäuregehalt festgestellt.

Kassel – Immer wieder wird gerne zu Vitaminpräparaten und Nahrungsergänzungsmittel gegriffen, um das Immunsystem zu stärken. Nun gibt es in mehreren Bundesländern Rückrufaktion eines Vitaminpräparates: Die Firma Bioherba Reichenbach GmbH ruft aufgrund bedenklicher Inhaltsstoffe ein Produkt zurück, das im Onlineshop der Firma sowie in Apotheken erhältlich ist. Es handelt sich um „Vitamin B17“ (Aprikosenkernextrakt) und soll aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet werden – die Lebensmittelüberwachungsbehörde hat bei einer Kontrolle einen erhöhten Cyanid-Gehalt festgestellt.

Rückruf von Vitaminpräparat: Kund:innen sollten das Produkt aufgrund von Giftstoffen nicht verwenden

Das Produkt „Vitamin B17“ (Aprikosenkernextrakt) von Bioherba Reichenbach zählt zu den „Novel Foods“, also neuartigen Lebensmitteln, die einheitlichen EU-Regelungen unterliegen. Diese Produkte werden laufend kontrolliert, um die Gesundheit von den Konsumenten nicht zu gefährden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit koordiniert die Kontrollen und gibt auch einen Überblick über aktuelle Lebensmittelwarnungen.

Produktname Vitamin B17 (Aprikosenkernextrakt) Hersteller Bioherba Reichenbach GmbH Mindeshaltbarkeitsdatum 02/2025 Verpackungsgröße 36 g = 100 Kapseln Los-Kennzeichnung L030223, L030822, L030123 Rückruf in folgenden Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westphalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen

Bei der Kontrolle des Produkts „Vitamin B17“ (Aprikosenkernextrakt) von Bioherba Reichenbach wurde ein erhöhter Cyanid-Gehalt festgestellt, der über dem Grenzwert lag. Außerdem beanstandete die Behörde den Produktnamen. Cyanid ist Blausäure und ein natürliches Gift, das in Aprikosenkernen und bitteren Mandeln vorkommt, und beim Kauen freigesetzt wird. Bei übermäßigem Verzehr können schwere Vergiftungen die Folge sein. Die Europäische Union hat Grenzwerte für Cyanid in Lebensmitteln festgelegt. Wie hoch der Blausäuregehalt bei dem Vitaminpräparat war, wurde nicht gemeldet.

Rückruf von Vitaminpräparat: Betroffene Produkte können zurückgegeben werden

Das Produkt sollte zur Sicherheit nicht mehr verwendet werden. Kunden, die das Vitaminpräparat gekauft haben, können es laut Hersteller an die Firma zurücksenden und bekommen eine Gutschrift. Es sollte in der Originalverpackung an folgende Adresse geschickt werden: Bioherba Reichenbach GmbH, Greizer Str. 18b, 08468 Reichenbach. Bei Rückfragen kann sich auch an den Hersteller gewandt werden: info@bioherba.com. (eike)