Änderungen bei Sparkassen ab Juli 2023: Neue Karten zum Bezahlen

Von: Johannes Nuß

Änderungen stehen für Millionen Sparkassen-Kundinnen und -Kunden bevor. Eine völlig neue Karte kündigt sich an und sie bringt eine Revolution im Bezahlverkehr mit sich.

Berlin – Neuartige Karten sind auf dem Weg zu den Kundinnen und Kunden der Sparkassen in Deutschland. Dies wurde in einer Presseankündigung bekannt gegeben, in der das Unternehmen wesentliche Änderungen für Millionen seiner Kundinnen und Kunden ankündigte. Ziel dieser Änderungen ist es, den Prozess der Zahlungsabwicklung für die Nutzerinnen und Nutzer unkomplizierter und angenehmer zu machen. Der Anlass für diese Änderung ist das angekündigte Ende des „Maestro“-Zahlungsverfahrens von Mastercard im Juni. Die wichtigsten Fakten hierzu finden Sie in der folgenden Übersicht.

Änderungen bei Sparkassen ab Juli 2023: Kundinnen und Kunden erhalten neue Karten

Nach Angaben der Sparkasse bieten die neuen Karten mehr Funktionen als ihre Vorgänger. Obwohl das „Maestro“-Zahlungsverfahren ab Juli 2023 eingestellt wird, bleibt es bis Ende 2027 aktiv und wird nicht sofort deaktiviert. Die Kundinnen und Kunden müssen also keine aktiven Schritte unternehmen, wenn sie die neue Karte erhalten. Das ist einige Wochen vor Ablauf der derzeitigen Karte der Fall.

Neue Karte für Sparkassen-Kundinnen und -Kunden: 16-stellige Kartennummer, Ablaufdatum und Prüfzahl

Das Unternehmen hebt hervor, dass die klassische Girokarte zwar bestehen bleibe, jedoch durch weitere Optionen wie „Debit Mastercard“, „Visa Debit“ oder „V-Pay“ erweitert wird. Auch nach dem Auslaufen von „Maestro“ Ende 2027 können Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin das „Girokarte“-Zahlungsverfahren nutzen.

Dank der neuen Zahlungsverfahren sind sowohl Inlands- als auch Auslandszahlungen sowie Online-Zahlungen möglich. Bis jetzt war dies über eine extra App der Sparkasse möglich. Zum ersten Mal finden Kundinnen und Kunden auf den neuen Karten eine 16-stellige Kartennummer, ein Ablaufdatum und eine dreistellige Prüfziffer, ähnlich wie bei einer Kreditkarte.

Finanzgruppe Sparkassen Anzahl der Sparkassen 359 Beschäftigte 291.000 Geschäftsvolumen 3.330 Milliarden Euro

Neue Giro-Debit-Karten für Sparkassen-Kundinnen und -Kunden: Wie wird das Geld künftig abgebucht?

Was die Sparkassen-Debitkarte von einer Kreditkarte unterscheidet, ist die Methode der Kontobelastung. Statt einer monatlichen Abbuchung, wie sie bei Kreditkarten üblich ist, erfolgt mit den neuen Sparkassen-Karten weiterhin eine direkte Abbuchung vom Konto. Zusätzlich kann die Debitkarte der Sparkasse in mobilen Zahlungsdiensten wie Apple Pay verwendet werden. Kundinnen und Kunden müssen jedoch auf die wenig genutzte Funktion GeldKarte/girogo verzichten.

„Die Kombination von girocard und Debit Mastercard in der digitalen Sparkassen-Card ist ein technischer Meilenstein mit hohem Nutzen für unsere Kundinnen und Kunden. Das Zahlverfahren Debit Mastercard erweitert das Angebot für sie um Millionen von Akzeptanzstellen in Geschäften weltweit, in Internet-Shops und Apps“, so Dr. Joachim Schmalzl, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.

50 Sparkassen setzen bereits auf neue Girokarte, weitere sollen folgen

Bisher haben sich bereits 50 Sparkassen dazu entschieden, diesen Weg zu beschreiten. „Jede Sparkasse entscheidet eigenständig im Rahmen ihrer Geschäfts- und Produktpolitik über das von ihr bevorzugte Kartenprodukt. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Mehrheit der Institute die neue Generation der Sparkassen-Card ab dem zweiten Halbjahr 2023 mit girocard und einem zweiten Debit-Zahlverfahren von Mastercard oder Visa ausgeben wird“, führt Schmalzl aus.

Sparkasse: Kartenzahlung immer noch beliebtestes Zahlungsmittel im Einzelhandel

Nach Angaben der Sparkasse hat die Kartenzahlung im vergangenen Jahr weiterhin die Rangliste der Zahlungsmittel im Einzelhandel dominiert. Der Anteil am Umsatz betrug demnach etwa 60 Prozent. Diese Ergebnisse stammen aus der Studie „Zahlungssysteme im Einzelhandel 2023“ des EHI Retail Institutes.

Änderung bei der Sparkasse: Junge Generation sieht Zukunft bargeldlos

Junge Menschen in Deutschland sind der Ansicht, dass unsere Gesellschaft eines Tages vollständig bargeldlos sein wird. Schon jetzt bevorzugen Deutschlands 18- bis 29-Jährige die Zahlung mit Karte oder Smartphone gegenüber Bargeld. Dies geht aus einer Studie von Kantar Sifo hervor, die im Auftrag der Nets/Nexi Group durchgeführt wurde.

Für 47 Prozent der jungen Altersgruppe stellt die Karte das bevorzugte Zahlungsmittel dar. 11 Prozent der jüngeren Generation ziehen das Smartphone vor – berichtet die Nets/Nexi Group über die Ergebnisse einer Befragung von 1000 Verbrauchern durch Kantar Sifo im Jahr 2022.

