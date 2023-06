Mit diesen Kreditkarten lassen sich hohe Gebühren im Urlaub vermeiden

Von: Johannes Nuß, Kilian Bäuml

Teilen

Die Versorgung mit Bargeld im Urlaub ist nicht immer leicht. Häufig fallen beim Abheben im Ausland horrende Gebühren an. Mit manchen Karten kann man sich die aber sparen.

Bremen – Wer im Urlaub Bargeld an einem Geldautomaten ziehen möchte, der muss häufig tief in die Tasche greifen. Denn Banken nehmen oft hohe Gebühren von ihren Kund:innen. Besonders teuer kann es werden, wenn auch noch eine Fremdwährung benötigt wird. Doch hohe Gebühren müssen nicht sein, denn es gibt auch Kreditkarten, mit denen das Geldabheben im Ausland (nahezu) kostenlos ist.

Auch im Auslandsurlaub empfiehlt es sich sicherlich stets etwas Bargeld zu haben. Wer das allerdings per Kreditkarte am Automaten abhebt, muss häufig mit hohen Gebühren rechnen. (Symbolfoto) © Imago

Hohe Gebühren vermeiden – „Viele Kreditkarten sind im Ausland eine echte Kostenfalle“

Mit der falschen Kreditkarte zahlen Verbrauchende im Ausland oft unnötige Gebühren. Wie das Verbraucherportal Check24 berichtet, zahlt eine Beispielfamilie, die Urlaub im Ausland macht, im Schnitt jährlich 60 Euro für eine Kreditkarte. Alleinreisende zahlen durchschnittlich 45 Euro im Jahr. Diese Ausgaben sind laut dem Portal mit einer kostenlosen Kreditkarte vermeidbar.

„Viele Kreditkarten sind im Ausland eine echte Kostenfalle“, informierte Dr. Tim Koniarski, Geschäftsführer Karten und Konto auf Check24. „Häufig verursacht das Geldabheben und Bezahlen in einer Fremdwährung hohe Gebühren. Dazu fallen in der Regel jährliche Kosten an. Mit einem Vergleich finden Verbraucherinnen und Verbraucher passende kostenlose Kreditkarten.“ So wurden unter anderem auf dem Portal Finanztip vor kurzem Kreditkarten mit Blick auf Gebühren im Ausland vergleichen:

Anbieter und Kartenart Gebühren im Ausland Gebühr bei anderer Währung Hanseatic Bank (Visa/Revolving) 0 € (weltweit) 0 € (weltweit) Barclays (Visa/Revolving) 0 € (weltweit) 0 € (weltweit) Vergleich Filialbanken (Top 5) Commerzbank (Mc/Visa) 1,95 % (vom Umsatz) 1,75 % (vom Umsatz) mind. 5,98 € (plus Fremdwährungsgebühr) Deutsche Bank (Mc/Visa) 2,5 % (vom Umsatz) 1,75 % (vom Umsatz) mind. 5,75 € (plus Fremdwährungsgebühr) mind. 1,50 € Postbank (Mc/Visa) 2,5 % (vom Umsatz) 1,85 % (vom Umsatz) mind. 5,00 € (plus Fremdwährungsgebühr) Sparkasse (Stadtsparkasse München) (Mc/Visa) 2 % (vom Umsatz) 1,75 % (vom Umsatz) mind. 6,00 € (plus Fremdwährungsgebühr) Volksbank (Volksbank Berlin) (Mc/Visa) 2 % (vom Umsatz) 1,80 % (vom Umsatz) mind. 7,50 € (plus Fremdwährungsgebühr) mind. 1,00 €

Nutzung der Kreditkarte im Urlaub: Auch bei Buchungen kann eine Gebühr anfallen

Um zusätzliche Kosten beim Bezahlen im Urlaub zu vermeiden, sollten zusätzlich auf einige Dinge geachtet werden. Dazu gehört vor allem, wenn die Möglichkeit besteht, in der jeweiligen Landeswährung zu bezahlen, empfiehlt Finanztip. Wenn die Umrechnung beim Dienstleister vorgenommen wird, gilt häufig ein schlechterer Wechselkurs, als bei der eigenen Bank.

Einige Banken berechnen außerdem eine Fremdwährungsgebühr – wie in der Tabelle zu sehen ist. Diese Gebühr fällt sowohl beim Bezahlen als auch beim Abheben anderer Währungen als der eigenen an. Weitere Gebühren können beim Geldabheben von den Automatenbetreibern verlangt werden.

Mit manchen Karten kann im Ausland einfacher bezahlt werden als mit anderen

Bei Karten gibt es unterschiedliche Zahlarten, bei Debitkarten wird das Geld beispielsweise direkt vom Girokonto abgebucht. Laut Finanztip kann es mit den Debitkarten jedoch zu Probleme kommen, wenn man Buchungen vornimmt, wie etwa für Hotels, denn die Karten werden manchmal nicht akzeptiert. Im schlimmsten Fall kann es sogar passieren, dass online getätigte Buchungen vor Ort nicht abgeholt werden können. Wer zum Bezahlen also meistens eine Debitkarte verwendet, sollte am besten eine andere Karte mit in den Urlaub nehmen.

Keine Probleme gibt es hingegen bei Mastercard und Visa, da beide Karten weltweit akzeptiert werden. In der Regel macht es kaum einen Unterschied, welche der beiden Karten man im Ausland verwendet. Wer statt einer Mastercard oder Visa eine Girocard hat – Nachfolger der EC-Karte – dem hilft ein Blick auf die Karte. Befindet sich dort das Logo von Maestro, kann die Karte auch zum Bezahlen im Ausland verwendet werden. Ist die Karte nach Ablaufdatum noch entsprechend gültig, geht das auch nach dem Maestro-Aus ab 1. Juli 2023 problemlos. In einigen Ländern kann auch V-Pay zum Bezahlen verwendet werden.

Welche Karte für Zahlungen im Ausland am wenigsten kostet, erfährt man auch bei der eigenen Bank, wenn man im Preis- Leistungsverzeichnis nachsieht. Wer beim Verreisen sparen möchte, sollte nicht nur auf die richtige Karte im Ausland achten, auch bei den Reisezielen sind einige Länder günstiger als andere. (jon/kiba)