Was der Beamten-Status für Sie, Ihre Familie und Ihr Gehalt bedeutet

Von: Robin Dittrich

Rund ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind Beamtinnen und Beamte. Ihre Bezüge unterscheiden sich stark von Bundesland zu Bundesland.

Frankfurt – Zu den verbeamteten Berufen im öffentlichen Dienst zählen unter anderem Lehrerinnen und Lehrer, Polizeikräfte und Justizvollzugsbeamtinnen und -beamte. Diese arbeiten entweder für den Staat oder das Bundesland, in dem sie beschäftigt sind. Dadurch unterscheiden sich die erhaltenen Entgelte, Besoldungen genannt.

Das bedeutet ein Beamtenverhältnis für Sie und Ihre Familie

Tarifverträge für den öffentlichen Dienst (TVöD) sind Verträge, die die Arbeitsbedingungen und Vergütungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst regelt. Während der TVöD für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gilt, unterliegen Beamtinnen und Beamte eigenen Regelungen, sie haben ein „Beamtenverhältnis“. Vorteile im Beamtenverhältnis sind unter anderem eine höhere Arbeitsplatzsicherheit – sie sind in der Regel vor einer Entlassung geschützt, es sei denn, es kommt zu eindeutigen Verstößen gegen das Gesetz.

Beamtinnen und Beamte im öffentlichen Dienst erhalten einige Vorteile für sie und ihre Familien. © photothek/Imago (Symbolbild)

Verbeamtete haben in der Regel Anspruch auf Beihilfe und familienunterstützende Leistungen. Mit dem Familienzuschlag wird verschiedenen Familienverhältnissen Rechnung getragen, schreibt das Bundesverwaltungsamt. Verheiratete, Beamte und Beamtinnen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder solche mit Kindern, erhalten zusätzlich je nach Anzahl der Kinder den Zuschlag. Die Höhe des Familienzuschlags bemisst sich nach der entsprechenden Besoldungsordnung. Auch das stetig steigende Gehalt, die Besoldung, ist ein großer Vorteil im Gegensatz zu anderen Beschäftigten.

So viel Gehalt erhalten Beamtinnen und Beamte im öffentlichen Dienst

Das Gehalt für Beamtinnen und Beamte im öffentlichen Dienst wird als Beamtenbesoldung bezeichnet. Die Anpassung der Besoldung erfolgt allerdings nicht wie bei Angestellten durch den Tarifvertrag, sondern per Gesetz. Die Besoldung orientiert sich dabei an der Bedeutung sowie Verantwortung der jeweiligen Position im öffentlichen Dienst. Dabei gilt die Besoldungsordnung A für den größten Teil der Verbeamteten. Dort wird zwischen dem einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienst unterschieden.

Auszüge aus der Besoldungstabelle für Bundesbeamte und -beamtinnen:

Besoldungsgruppe/Stufe Grundgehalt mindestens (seit 1. April 2022) A3/S1 2370,74 Euro A3/S8 2693,03 Euro A9/S1 2985,43 Euro A9/S8 3867,71 Euro A12/S1 3916,11 Euro A12/S8 5322,29 Euro A16/S1 6368,18 Euro A16/S8 8078,22 Euro

Innerhalb der Bundesländer unterscheiden sich die Bezüge teils stark, bis zu mehrere hundert Euro pro Monat. Laut dem DGB-Besoldungsreport 2023 wird die Lücke kleiner, Bayern bleibt demnach Spitzenreiter, das Saarland ist mit wenigen Ausnahmen eins der Schlusslichter. Die Besoldungsgruppen A reichen vom einfachen Dienst in A3 bis zum höheren Dienst in A16. Je nach erreichter Stufe steigt das Gehalt innerhalb der Besoldungsgruppe. Zunächst wird in der Regel in Stufe 1 begonnen, nach zwei Jahren steigen Bundesbeamte in Stufe 2 auf. Bis Stufe 4 können diese alle drei Jahre aufsteigen, in den Stufen 5 bis 7 alle vier Jahre.

Des Weiteren gibt es noch die Besoldungsordnungen B, R und W. In B sind besondere Ämter im höheren Dienst integriert, dazu zählen unter anderem Botschafterinnen und Botschafter sowie Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister. Das Grundgehalt kann dort bis zu 15.074,80 Euro betragen (Stufe 11). In der Besoldungsordnung W für verbeamtete Personen einer Professur beträgt das Grundgehalt zwischen 5046,69 Euro und 7990,90 Euro. In Besoldungsordnung R fallen Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und -anwälte, das Grundgehalt beträgt dort mindestens zwischen 5580,37 und 15.074,80 Euro, diese sind allerdings nicht in einem Beamtenverhältnis. (rd)

Transparenzhinweis: In einer vorherigen Version des Textes waren Fehler enthalten. Wir hatten geschrieben, dass die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst auch für Beamtinnen und Beamte gelten. Wir bitten dies zu entschuldigen.