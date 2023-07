„Sommermodus“ am Fenster? Experte erklärt, wie man die Hitze aussperrt

Von: Stella Henrich

Der aktuelle Wetterbericht zeigt, es bleibt heiß in Deutschland. Wie können sich Verbraucher gegen die hohen Außentemperaturen in der Wohnung schützen? Nützliche Tipps für kühle Räume.

Kassel ‒ Die Temperaturen in Deutschland klettern in diesem Sommer auf bis zu 40 Grad Celsius. Bei den gegenwärtigen Temperaturen könnte der ein und andere verständlicherweise seinen kühlen Kopf verlieren und daher lieber im Schwimmbad oder der häuslichen Badewanne abtauchen. Doch so rasch werden die Grade auf dem Thermometer wohl nicht nach unten gehen. Kühleres Wetter bleibt vorerst ein Wunschtraum und macht auch vielen Menschen zu schaffen. Viele dürften sich daher bei der Hitze wünschen, dass die Temperatur in ihren Wohnungen erträglich bleibt.

Sommermodus am Fenster: Hitze draußen lassen

Die Hitzewelle könnte sogar schnell zu einem ernsten Risiko für die Gesundheit werden, mahnen Experten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will jetzt sogar einen Sommer-Hitzeschutzplan für die Bevölkerung entwickeln. Noch liegt der Plan des Ministers nicht vor. Ein Experte der Verbraucherzentrale NRW gibt Tipps, wie man die Hitze aussperren kann und klärt auf, ob es dafür einen „Sommermodus“ am Fenster gibt.

Bei hohen Temperaturen in der Wohnung ist der Wunsch nach Durchzug und Abkühlung groß. Doch Christian Handwerk von der Verbraucherzentrale NRW hält nichts von offenen Fenstern bei Hitze. Der Durchzug „kühlt zwar den Menschen, weil der Schweiß verdunstet [..], aber das Zimmer wird aufgeheizt“, erklärt er gegenüber der dpa.

Mit Alufolie in den Fenstern soll man die Wohnung vor Hitze schützen können, ähnlich wie Jalousien. (Symbolbild) © Imago

Sommermodus am Fenster: Korrekt justierte Fenster sind wichtig, doch hier hakt es manchmal

Wer ein gutes Fenster eingebaut hat, sollte davon ausgehen können, dass es im Sommer die Hitze fernhält. Einen offiziellen „Sommermodus“ oder „Wintermodus“ bei Fenstern gibt es laut Experten nicht. Doch korrekt justierte Fenster sind wichtig, um die Hitze auszusperren. Doch genau hier hakt es manchmal. Schweres Öffnen des Fensters, eine hohe Lautstärke von Außengeräuschen, die nach innen dringen und starke Zugluft deuten auf einen falsch eingestellten Anpressdruck des Fensters hin. Vorausgesetzt die Dichtungen sind ansonsten in Ordnung und das Fenster sitzt gerade im Rahmen.

Der Anpressdruck lässt sich am Rollzapfen verändern. Ein Handwerksmeister warnt jedoch davor, das Fenster selbst zu verstellen. Das könne „mehr Schaden anrichten, als [...] Gutes“, erklärt er gegenüber myhomebook.de. Ansonsten sollten Verbraucher die Dichtungen am Fenster überprüfen.

Sommermodus am Fenster: Tagsüber kurz lüften, Ventilator einschalten und Fenster nachts öffnen

Was also sollten Verbraucher tun, wenn es unerträglich heiß in der Wohnung wird? Die Verbraucherzentrale NRW rät, tagsüber die Fenster nicht zu oft und wenn auch nur kurz zu öffnen, um frische, sauerstoffhaltige Luft hineinzulassen.

Tipps für den Sommer an heißen Tagen - Das können Verbraucher tun:

Fenster und Türen tagsüber schließen.

Erst lüften, wenn die Temperatur draußen niedriger ist als drinnen. Also meist abends und am frühen Morgen.

Ideal ist eine Nachtlüftung, damit die gespeicherte Wärme aus dem Haus entweichen kann.

Hilfreich sind geöffnete Fenster auf mehreren Etagen. Dadurch lässt sich ein Durchzug im ganzen Haus erzeugen.

Steigt die stehende heiße Luft dennoch zu sehr zu Kopf, empfiehlt die Verbraucherzentrale, statt Lüften mit Durchzug lieber Ventilatoren zu nutzen. Denn „bewegte Luft fühlt sich kühler an als stehende Luft und 30° Celsius sind plötzlich gar nicht mehr so schlimm“, so der Tipp der Verbraucherschützer. Brauchbare Geräte gibt es bereits in den Baumärkten von Bauhaus oder Obi sowie im Fachhandel für Elektronik ab etwa 20 bis 25 Euro zu kaufen. Die Stromkosten bleiben überschaubar. Für ein Gerät müssten Verbraucher bei circa 500 Betriebsstunden mit zusätzlichen Stromkosten von zehn bis 15 Euro rechnen.

Hilft alles am Ende nicht, sind auch Sonnenschutzfolien ein günstiger Sonnenschutz laut Verbraucherzentrale NRW. Sie werden meist von außen auf das Glas des Fensters angebracht. Auf der Innenseite sei es einfacher, dafür aber weniger wirksam. (sthe)