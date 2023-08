Altes Haus effizient sanieren: Worauf Sie achten müssen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Kauft man ein altes Haus, gibt es so einiges zu beachten. Oft ist eine Renovierung notwendig, bei der die eigenen Bedürfnisse abgewogen werden sollten.

Syke – Ein Haus-Kauf ist für viele Familien ein großer Schritt. Jedoch wird es durch den hohen Zins aktuell immer schwieriger, eine Immobilie zu finanzieren. Kauft man ein älteres Haus, können so einige Renovierungen fällig werden. Doch dabei sollte man auf bestimmte Dinge achten.

Die Verbraucherzentrale informiert darüber, wie man ein altes Haus am besten saniert. Ein erster Punkt ist dabei die Barrierefreiheit. Denn am besten ist es, wenn jeder Zugang zum Haus hat, egal ob gehandicapt oder nicht. Dieser Zugang sollte auch zu wichtigen Räumen, wie Sanitärräumen gewährleistet sein. Zudem können sich im Laufe des Lebens auch die eigenen Bedürfnisse verändern. So wünschen sich Jugendliche oft mehr Abstand von den Eltern. Sind die Kinder hingegen noch klein, ist die Nähe zum Elternzimmer wichtig. Und auch man selbst wird irgendwann älter, wodurch sich die Ansprüche verändern.

Altes Haus sanieren: Auf diese Möglichkeiten sollten Sie bei einer effizienten Sanierung achten

Rückenfreundlichkeit: z. B. Backofen in angenehmer Höhe anbringen

Türdurchgänge: zwischen 80 und 90 cm breit

Bodengleiche Ausgänge (auch auf Terrasse oder Balkon)

Bodengleiche Dusche

Waschbecken und WC in richtiger Höhe/Höhenverstellbar anbringen

Absturzsicherung an Fenstern (Schutz für Kinder)

Abschließbare Fenstergriffe

Sanierung eines alten Hauses: eigene Bedürfnisse abwiegen

Dennoch sind die Bedürfnisse je nach Familie und eigener Situation unterschiedlich. Wichtig ist es, abzuwiegen, welche Bedürfnisse in Zukunft vorrangig sein könnten. Am besten beachtet man bereits früh spätere Anforderungen. So kommt es insgesamt kostengünstiger und nachhaltiger.

Renoviert man ein altes Haus, gibt es so einiges zu beachten. (Symbolbild) © Imago/Ok Shu

Und auch die Energieeffizienz sollte beachtet werden. Alte Häuser stehen neueren oft noch in Aspekten wie Dämmung, Lüftung, Heizung und Strom, nach. In moderne Technik investieren, wie zum Beispiel in Smart-Home-Technologien oder Einbruchschutz, kann Vorteile bieten. Zudem können, vor allem auch in Hinblick auf das lange umstrittene Gebäudeenergiegesetz, erneuerbare Energien genutzt werden. Eine Solarthermieanlage oder eine Fotovoltaikanlage, welche man auch mieten kann, wären hier Möglichkeiten.