Alte Girocard wird ab Juli abgeschafft – das sollten Millionen Menschen vor dem Urlaub beachten

Von: Robin Dittrich

Haben Sie noch eine alte Girocard? Ab 1. Juli 2023 soll es die Maestro-Funktion dafür nicht mehr geben. Das sollten Verbraucher wissen.

Kassel – Millionen Bankkunden nutzen noch immer die Maestro-Funktion ihrer EC-Karte. Damit können Girokarten auch im Ausland verwendet werden. Was bedeutet das Aus der alten EC-Karte für Verbraucher?

Aus der EC-Karte – was bedeutet das im Ausland für Verbraucher?

Immer mehr Menschen in Deutschland zahlen lieber mit der Karte, Bargeld nimmt mittlerweile eine weniger wichtige Funktion ein. In anderen europäischen und internationalen Ländern ist die Kartenzahlung schon länger die vorreitende Zahlungsmethode. Die Girocard mit Maestro-Funktion erlaubte es Menschen aus Deutschland, auch im Ausland Geld abzuheben oder in Geschäften mit der Karte zu bezahlen. Maestro wurde vom US-Unternehmen Mastercard angeboten, ab 1. Juli 2023 hat das ein Ende.

Ab dem 1. Juli 2023 sollen keine Girokarten mehr mit Maestro-Funktion herausgegeben werden. © Zoonar/Imago (Symbolbild)

Ab diesem Tag werden zumindest keine neuen Karten mit Maestro-Funktion mehr herausgegeben. Die gute Nachricht für alle Verbraucher mit einer Maestro-Karte: Bis dahin ausgestellte Girokarten behalten ihre Gültigkeit bis zum ausgewiesenen Ablaufdatum. Wie die Verbraucherzentrale mitteilt, können Banken sich jedoch vorzeitig dazu entscheiden, ein anderes System als Maestro zu verwenden. Unter Umständen führt das dazu, dass die ausgegebene EC-Karte mit Maestro-Funktion nicht so lange genutzt werden kann, wie angegeben wurde.

Deshalb gehört die Maestro-Funktion bald der Vergangenheit an

Die Maestro-Funktion wird international vor allem im stationären Handel genutzt. Wie Mastercard angab, wurde die Funktion allerdings nicht ausreichend für den Online-Handel konfiguriert – deshalb sei sie nicht mehr zeitgemäß. Gemutmaßt wird, dass Mastercard beim Kauf im Online-Handel mitverdienen möchte, das mit der alten Girocard aber nur spärlich passiert. Bei Umsätzen mit der Kredit- oder Debitkarte erhält das Unternehmen zukünftig Entgelte von Online-Shops.

In Deutschland können Girokarten wie auch bisher zum Bezahlen sowie Geld abheben eingesetzt werden. Immer häufiger werden von Banken und Sparkassen für die Verwendung von EC-Karten Gebühren erhoben. Oftmals wird deshalb bereits auf Debitkarten gesetzt, die genau genommen das gleiche wie Girokarten sind. In der Regel ist der Einsatz einer Debitkarte jedoch kostenfrei, viele Verbraucher werden zukünftig wohl von einer Girokarte zu einer Debitkarte wechseln. (rd)