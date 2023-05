Heizkostenzuschuss für Öl- und Pelletkunden: Diese Fristen gelten

Es ist wie immer in der Politik: Erst werden großvolumige Ankündigungen ausposaunt, wenn es aber konkret werden soll, wird verzweifelt nach Ausflüchten gesucht um Ansprüche abzuwehren.

Beispiel 1: "Der Bundeszuschuss soll diejenigen, die zwischen dem 1. Januar und 1.

Dezember 2022 sogenannte nicht leitungsgebundene Brennstoffe wie Heizöl,

Pellets und Flüssiggas gekauft haben, entlasten. Es erhält aber nur

derjenige einen Zuschuss, dessen Kosten sich mindestens verdoppelt

haben. Die Höhe des Zuschusses entspricht 80 Prozent der Mehrkosten, die

über den doppelten Preis hinausgehen – maximal aber 2000 Euro."

Es gibt nicht wenige Zuschußberechtigte die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Wenn z.B. ihre Lagerkapazität, für nicht leitungsgebundene Brennstoffe, so groß ist, dass sie i. g. Zeitraum nicht tanken oder bunkern mussten. Zudem hat sich der Pelletspreis in dem Zeitraum nicht verdoppelt. So hat man die Zuschüsse für Pellets schon einmal weggeräumt.