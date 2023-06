Netto-Gehalt sinkt – Millionen Menschen in Deutschland bekommen ab Juli weniger Geld

Von: Sven Fekkers

Teilen

Millionen Deutsche müssen ab Juli 2023 mit einem geringeren Netto-Gehalt auskommen. Andere Arbeitnehmer profitieren jedoch von der Änderung.

Dortmund – „Mehr Netto vom Brutto“ – das dürfte wohl das Ziel der meisten Arbeitnehmer in Deutschland sein. Ab Juli wird für Millionen jedoch das genaue Gegenteil eintreten. Sie müssen sich auf eine Enttäuschung auf ihren Gehaltszetteln einstellen.

Netto-Gehalt sinkt – Millionen Deutsche bekommen ab Juli weniger Geld

Alles neu macht beim Thema Finanzen nicht der Mai, sondern der Juli. Der Hochsommer-Monat bringt nicht nur eine „satte“ Rentenerhöhung – mit ihm wird auch eine weitreichende Pflegereform auf den Weg gebracht.

Doch anders als bei den steigenden Altersbezügen ist diese für Millionen Bürger mit finanziellen Einschneidungen verbunden. Für sie sinkt nämlich das Netto-Einkommen.

Millionen Deutsche erhalten ab Juli ein geringeres Netto-Gehalt (Symbolfoto). © K. Schmitt/Fotostand /Imago

Netto-Gehalt sinkt – Pflegereform lässt Millionen Deutsche draufzahlen

Die Pflegeversicherung in Deutschland ist dringend reformbedürftig. Wie das Bundesministerium für Gesundheit mitteilt, soll daher „zum 1. Juli 2023 die Finanzgrundlage stabilisiert werden“. Dadurch wird demzufolge eine dringende Leistungsverbesserung zum Januar 2024 ermöglicht.

„In einem zweiten Schritt werden sämtliche Leistungsbeträge zum 1. Januar 2025 nochmals spürbar angehoben“. Was an dieser Stelle noch etwas kryptisch klingt, hat Auswirkungen auf Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland, wie RUHR24 berichtet.

Netto-Gehalt sinkt ab Juli: Beiträge zur Pflegeversicherung steigen

Denn das milliardenschwere Stabilisierungspaket für die Pflege geht auch mit steigenden Beiträgen einher. „Zur Absicherung bestehender Leistungsansprüche der sozialen Pflegeversicherung und der im Rahmen dieser Reform vorgesehenen Leistungsanpassungen wird der allgemeine Beitragssatz zum 1. Juli 2023 moderat um 0,35 Prozentpunkte angehoben“, heißt es in der Erklärung des Gesundheitsministeriums.

Jene Maßnahme sei mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 6,6 Milliarden Euro pro Jahr verbunden. Bisher gilt, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Beiträge zur Pflegeversicherung in Höhe von 3,05 Prozent des Bruttoeinkommens paritätisch mit je 1,525 Prozent teilen. „Bei Kinderlosen liegt der Beitragssatz seit dem 1. Januar 2022 bei 3,4 Prozent des Bruttoeinkommens“, so das Bundesministerium für Gesundheit.

Der im Vergleich zu Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen mit Kindern erhöhte Beitrag setzt sich aus dem Beitragssatz plus Beitragszuschlag (0,35 Prozent) für Kinderlose zusammen. Hiervon ausgenommen sind „kinderlose Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind, Mitglieder bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres sowie Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld nach dem SGB II (Sozialgesetzbuch, Anm. d. Red.). Die Gründe für die Kinderlosigkeit spielen keine Rolle“, so das Ministerium.

Netto-Gehalt sinkt nicht für alle – Tabelle zeigt neue Beiträge ab Juli

Was ändert sich jetzt ab kommendem Monat? Hierzu heißt vom Bundesministerium für Gesundheit: „Ebenfalls zum 1. Juli 2023 wird der Beitragssatz zur Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 7. April 2022 nach der Kinderzahl differenziert. Eltern zahlen dann generell 0,6 Beitragssatzpunkte weniger als Kinderlose.“

Im Detail setzen sich die Beiträge zur Pflegeversicherung dann wie folgt zusammen.

Beitragssätze zur Pflegeversicherung ab 1. Juli 2023: Mitglieder ohne Kinder = 4,00 % (Arbeitnehmer-Anteil: 2,3 %) Mitglieder mit 1 Kind = 3,40 % (lebenslang) (Arbeitnehmer-Anteil: 1,7 %) Mitglieder mit 2 Kindern = 3,15 % (Arbeitnehmer-Anteil: 1,45 %) Mitglieder mit 3 Kindern = 2,90 % (Arbeitnehmer-Anteil: 1,2 %) Mitglieder mit 4 Kindern = 2,65 % (Arbeitnehmer-Anteil 0,95 %) Mitglieder mit 5 und mehr Kindern = 2,40 % (Arbeitnehmer-Anteil 0,7 %) (Quelle: Bundesgesundheitsministerium)

„Die genannten Abschläge gelten, solange alle jeweils zu berücksichtigenden Kinder unter 25 Jahre alt sind.“ Danach sind wieder Abschläge in Höhe von 3,4 Prozent fällig. „In der Kindererziehungsphase werden Eltern mit mehreren Kindern daher spürbar entlastet. Der Arbeitgeberanteil beträgt immer 1,7 Prozent“, so das Ministerium.

Netto-Gehalt sinkt: Millionen Deutsche bekommen weniger Geld ab Juli – einige profitieren

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Kinder heißt das konkret, dass sie ab Juli 2023 nicht mehr nur 1,875 Prozent ihres Bruttolohns für die Pflegeversicherung entrichten müssen. Stattdessen steigt der Arbeitnehmeranteil für sie nun auf 2,3 Prozent. Sie zahlen folglich 0,425 Prozent mehr.

Für Beschäftigte mit einem Kind ist die Pflegereform mit einer moderaten Steigerung von 0,175 Prozent bei den Beitragszahlungen verbunden. Während sie bisher 1,525 Prozent entrichten mussten, werden ab Juli 1,7 Prozent fällig. De facto lässt sich festhalten, dass Arbeitnehmer mit mehr als einem Kind jedoch finanziell bereits profitieren. Für Kinderlose und Arbeitnehmer mit einem Kind heißt es jedoch ab Juli 2023: „Weniger Netto vom Brutto“.