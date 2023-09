Doppelte Rückruf-Aktion: Vom Verzehr von Edeka-Produkten wird dringend abgeraten

Von: Vivian Werg

Die Supermarktkette Edeka ist aktuell gleich von zwei Produkt-Rückrufen betroffen. Vom Verzehr wird dringend abgeraten.

Kassel – Immer wieder sorgen Rückrufe von Lebensmitteln für Beunruhigung. Gründe für einen Rückruf sind vielfältig. Edeka ist aktuell gleich doppelt betroffen. So wurde vor einigen Tagen ein Rückruf wegen Kunststoff-Teilen in einem Salami-Produkt gestartet, da beim Verzehr innere Verletzungen drohen. Nun muss erneut ein Produkt der Edeka-Eigenmarke zurückgerufen werden.

Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit informiert, ruft der Hersteller Norfisk GmbH das Produkt der Edeka-Eigenmarke „Gut&Günstig Norwegischer Stremel Lachs heiß geräuchert Natur“ in der 125-Gramm-Packung zurück. Dieser wurde nach eigenen Angaben vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten.

Lachs ist der beliebteste Speisefisch der Deutschen und wegen seiner Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe sehr gesund. So empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) sogar jede Woche mindestens zweimal Fisch auf den Speiseplan zu setzen. Als Räucherlachs in Scheiben, frisch oder gefroren als Lachssteak – in jedem Supermarkt oder Discounter gibt es den beliebten Speisefisch zu kaufen. Bei einer Qualitätskontrolle wurde in dem genannten Produkt, wie der Hersteller über das Portal produktwarnung.eu mitteilt, das Bakterium Listeria monocytogenes nachgewiesen.

Gleich zwei Produkte der Edeka-Eigenmarke sind von einem Rückruf betroffen (Symbolbild) © Manfred Segerer/ Imago

Rückruf wegen Listerien im Edeka-Lachs gestartet – vom Verzehr wird dringend abgeraten

Listerien können laut dem Robert Koch-Institut (RKI) folgende Symptome verursachen:

Übelkeit

Erbrechen

Durchfall

Auch nach längerer Inkubationszeit sollen die betroffenen Lebensmittel Symptome eines grippalen Infekts wie Fieber und Muskelschmerzen auslösen können. Zwar würde der Verzehr hauptsächlich für „abwehrgeschwächte Personen (Neugeborene, alte Menschen, Patienten mit chronischen Erkrankungen) eine Gefahr darstellen“, dennoch wird Verbrauchern vom Verzehr dringend abgeraten.

Ein Produkt der Edeka-Eigenmarke vom Rückruf betroffen © Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit/ Screenshot

Doppel-Rückruf bei Edeka: Lachs und Salami der Eigenmarke aktuell betroffen

Nachfolgend die genauen Eckdaten zu dem vom Edeka-Rückruf betroffenen Produkten im Überblick:

Hersteller Norfisk GmbH Produkt Gut&Günstig Norwegischer Stremel Lachs heiß geräuchert Natur Inhalt 125g Packung Verkauft bei Edeka und Marktkauf Betroffenes MHD 02.09.2023 Los-Kennzeichnung L34232531/20

Bei der Salami der gleichen Marke informierte der Hersteller The Family Butchers Germany GmbH über den Rückruf folgendes Artikels: „Gut&Günstig Hauchfeine Delikatess Salami geräuchert“ in der 200 Gramm Packung. So teilte das Unternehmen mit, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass in der Salami blaue Kunststofffremdkörper enthalten sein könnten. Ein Verzehr könnte zu Verletzungen führen.

Hersteller The Family Butchers Germany GmbH Produkt GUT&GÜNSTIG Hauchfeine Delikatess Salami geräuchert Inhalt 200g Packung Verkauft bei Edeka und Marktkauf Betroffenes MHD 10.09.2023, 11.09.2023 und 12.09.2023

Produkt-Rückrufe bei Supermärkten und Discountern kommen immer häufiger vor

Kunden, die die betroffenen Produkte mit den genannten Eckdaten gekauft haben, können diese selbstverständlich gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben, heißt es weiter.

Es ist keine Seltenheit, dass ein oder mehrere Produkte aus Supermärkten wie Rewe und Edeka sowie Discountern wie Aldi, Lidl und Co. zurückgerufen werden. Mikrobiologische Verunreinigungen durch Keime, Viren oder Bakterien sind, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) informiert, die häufigste Ursachen für einen Rückruf. Erst kürzlich gab es einen dringenden Käse-Rückruf bei Lidl - das Bundesamt warnte vor gefährlichen Bakterien. (Vivian Werg)