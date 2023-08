Betrüger nutzen Tagesschau-Sprecher als Werbe-Fake: „Es kann einem schon Angst machen“

Von: Stella Henrich

Teilen

André Schünke ist Sprecher bei der ARD-Tagesschau. Nun haben ihn Betrüger offenbar eine Falle mit Aktien gestellt. Der Nachrichten-Mann taucht plötzlich in einem dubiosen Werbe-Video auf Facebook auf.

Hamburg ‒ André Schünke ist schockiert. Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) ist der ARD-Sprecher unfreiwillig als Werbefigur für einen dubiosen Finanzdienstleister bei Facebook aufgetreten. Die Betrüger haben dazu sein Foto und seine Stimme genutzt, obwohl der Tagesschau-Mann dieser Aktion niemals zugestimmt hatte. Bisher klärte Schünke für die ARD in Schulen über die KI auf - jetzt ist er selbst Opfer von ihr.

Das Gesicht des Tagesschau-Moderatoren wurde von der KI als Fake für Werbung benutzt. © Thorsten Jander/dpa

ARD-Tagesschau-Sprecher wird Opfer von KI: Fake des Moderator macht Werbung für Aktien

„Es kann einem schon Angst machen, was mit künstlicher Intelligenz (KI) heutzutage möglich ist. Ich fürchte, das ist erst der Anfang“, wird der Tagesschau-Sprecher zitiert. Es sei schwer, Original und Fälschung zu unterscheiden. Vor allem wenn Leute nur schnell mit ihrem Handy scrollen.. Dabei stehen insbesondere die Sprecher und Moderatoren der beliebten Nachrichtensendung für Seriosität In dem Fake-Video taucht der Hamburger Nachrichten-Mann in einem Werbe-Video auf Facebook auf und zeigt ihn, wie er für ein Finanzprodukt wirbt. Auf seinem Instagram-Acccount macht Schünke den Fake jetzt öffentlich.

Die Ausschnitte aus der Tagesschau sind geklaut, der Rest zusammengebastelt. Auch der Lotto-Millionär Chico aus NRW wurde in das Video der angeblich so lukrativen Anlageplattform eingebaut. „Ich wollte schon immer einen Porsche fahren, jetzt habe ich den als Zweitwagen,“ freut sich Chico und erfüllte sich so seinen Auto-Traum. Mehr als 10.000 Deutsche sollen laut der Bild-Zeitung bereits in die leistungsstarke Anlageplattform investiert haben, die über Algorithmen angebliche Gewinne an verschiedenen Börsenplätzen generiert und bis zu 21.000 Euro monatlich an Verdienst verspricht.

Fake eines Tagesschau-Sprechers wird von KI für Aktien-Werbung verwendet – was soll man dagegen machen?

Ein Instagram-User denkt bereits einen Schritt weiter. Denn klar ist, einen solchen miesen Fake kann André Schünke weder unkommentiert noch nicht dagegen vorgehend so im Raum stehen lassen. „Vielleicht kannst du berichten, wie erfolgreich du dabei bist, dich dagegen zu wehren. Zumindest in der EU sollte die Rechtslage danke DSGVO und Urheberrecht ja eigentlich klar sein“, schreibt er. Obwohl der User weiß, dass dies nicht heiße. dass man [...] mehr als eine teilweise Lösung (das Netzt vergesse nie) auch durchsetzen könne. Andere raten ihm, sich einen guten Medienanwalt zu suchen und daraus einen Präzedenzfall zu machen. Denn zwar könne KI nicht verhindert werden, doch immerhin könne man dafür sorgen, dass es klare Regeln gebe.

Es kann einem schon Angst machen, was mit künstlicher Intelligenz heutzutage möglich ist. Ich Fürchte, das ist erst der Anfang. [...] Echt gefährlich: Die denken, das wird von einem Tagesschau-Sprecher empfohlen. Dann kann ich das ja machen.

ARD-Tagesschau-Sprecher ist schockiert: Sprache und Stimme von Fake und Original verblüffend ähnlich

Sprache und Stimme von Fake und Original sind in der Tat verblüffend ähnlich. „Wir sind überhaupt nicht bereit für KI; wir sind es nicht einmal für das Internet. Unsere Polizei und Strafverfolgung es auch nicht. Das sorgt mich sehr“, kommentiert ein weiterer Nutzer das Fake-Video. Wie Schünke – eventuell rechtlich – gegen die Plattform namens Quantum vorgehen will, ist nicht bekannt.

Bislang geht der ARD-Mann in Schulen und klärt über KI auf. Doch „das ist jetzt Zufall, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Jetzt habe ich ein Beispiel, das mich selbst betrifft“, so Schünke. Reichen dürfte das allein aber nicht. Denn nicht nur Stimme und Bilder des Moderators sind von der Finanzplattform widerrechtlich verwendet worden, sondern anscheinend auch das Tagesschau-Logo. Deutschland setzt auf keine eigene KI-Regulierung. Die Regierung verlässt sich dabei auf die EU, die derzeit den AI Act - einem Zügel für die KI - verhandelt.

Können durch KI generierte Bilder gegen das Urheberrecht verstoßen? Ja, erzeugt die KI-Anwendung Inhalte, die urheberrechtlich geschützten Werken zu stark ähneln, kann dies eine Urheberrechtsverletzung darstellen. Eine entsprechende Beurteilung der jeweiligen Einzelfälle müssen künftig Gerichte vornehmen. Dabei gilt es auch zu klären, ob vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln vorliegt, sodass ein Anspruch auf Schadensersatz besteht. Laut Urheberrechtsgesetz (UrhG) handelt es sich bei einem Urheber um den Schöpfer eines Werkes. Eine künstliche Intelligenz kann laut Urheberrecht allerdings keine Werke erschaffen, da es sich dabei um persönliche geistige Schöpfungen handelt. Quelle: urheberrecht.de

Übrigens fährt Google mit Kameraautos seit 22. Juni wieder durch Deutschland, berichtet spiegel.de. Dabei werden Häuser, Straßen und Klingelschilder für Google Maps fotografiert. So solle der Street-View-Dienst für 20 Städte schrittweise aktualisiert werden. Wer sein Wohnhaus verpixelt haben möchte, muss einen neuen Widerspruch einreichen – darauf weist die Hamburger Datenschutzbehörde hin.