Lost Places mitten in Deutschland: So kommen Sie an die geheime Google-Karte

Von: Karolin Schäfer

Ob versteckt im Wald oder mitten in der Stadt: Lost Places erlauben einen Blick in die Vergangenheit. Eine Google-Maps-Karte zeigt die vergessenen Orte.

Bremen – Von verlassenen Krankenhäusern und Schulen, bis hin zu alten Villen oder Fabriken: In Deutschland gibt es überall vergessene Orte, sogenannte Lost Places. In der Türkei gibt es eine Geisterstadt, die aussieht wie aus einem Disney-Film. Wen die Abenteuerlust packt, hat womöglich schon das ein oder andere verlassene Gebäude besucht. Doch nicht immer sind die Locations einfach zu finden – zumal die genauen Standorte oft geheim bleiben. Eine spezielle Google-Karte soll einen Überblick geben.

Lost Place in Deutschland: „Urbex Elite“ entwickelt Fotodatenbank bei Google Maps

Urban Exploration (Kurzform: Urbex) nennt sich die eigenständige Erkundung von Überresten der Zivilisation. Mit dem Aufsuchen von Lost Places wollen Interessierte nicht nur verfallene und von der Natur überwucherte Ruinen bestaunen, sondern sich auch ein Stück weit in historischen Recherchen und der mystischen Atmosphäre verlieren.

Angesichts dessen hat die Gruppe „Urbex Elite“ tausende verlassene Orte gesammelt und daraus eine Fotodatenbank bei Google Maps erstellt. Mit unterschiedlichen Symbolen werden verschiedene Lost Places markiert, darunter Kirchen, Fabrikgebäude, Hotels und Klinken. Die meisten Orte finden sich vor allem in Deutschland, aber auch aus anderen Ländern wurden Fotos gesammelt.

Lost Place in Deutschland: So lässt sich die geheime Karte öffnen

Die Karte lässt sich ganz einfach und kostenfrei über den Browser auf dem Laptop oder Smartphone über Google Maps öffnen. Zuletzt wurde die geheime Karte Anfang August 2023 aktualisiert. Auch in Oldenburg gibt es versteckte Lost Places.

Wer auf eines der Symbole klickt, erhält meist noch weitere Informationen. Diese sind allerdings nicht für alle zugänglich. Bestimmte Links sind nur für wenige aufrufbar. „Nur die aktivsten User in der Urbex Elite bekommen die Berechtigung“, hieß es seitens „Urbex Elite“. Urban Explorer fürchten, dass die verwitterten Gemäuer bei zu vielen Besuchern beschädigt werden oder durch Vandalismus zu Schaden kommen. Nur selten veröffentlichen Mitgliederinnen und Mitglieder der Bewegung Bilder von Lost Places in den sozialen Medien mit den genauen Koordinaten.

Menschenleer und nach vielen Jahren des Leerstandes beschädigt präsentiert sich ein Treppenhaus im Alten Polizeipräsidium in Frankfurt. © Boris Roessler/dpa

Grundsätzlich diene die Google-Maps-Karte ausschließlich als Fotodatenbank, betonten die Entwickler. So könnten Interessierte nachvollziehen, wo die Bilder entstanden sind. Damit will man „die Geschichte der Orte festhalten und für die Zukunft abrufbar“ machen. Die Karte sei jedoch keineswegs dafür gedacht, die Orte aufzusuchen. Denn: Lost Places befinden sich oft in Privatbesitz.

Lost Place auf eigenes Risiko besuchen: Diese Gefahren und Strafen drohen

Wer dennoch die Location ohne Genehmigung besucht, begeht unter Umständen Hausfriedensbruch. In Deutschland stellt das eine Straftat dar, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe geahndet wird. Doch das ist nicht die einzige Gefahr, die mit den versteckten Orten einhergeht. Viele Gebäude sind einsturzgefährdet, aber auch giftige Stoffe oder herumliegende Stromkabel können gefährlich werden. Deshalb sollten solche Locations nicht betreten werden.

Bei einigen Lost Places dagegen sind mittlerweile sogar Führungen und Besichtigungen möglich. Dann sind diese Orte in der Regel aber auch touristisch erschlossen. „Wenn man anfängt, die Orte zu konservieren oder zu interpretieren, überschreitet man eine Linie“, zitierte die Süddeutsche Zeitung die britische Kulturgeografin Caitlin DeSilvey. Luca Wellnitz ist Urban Explorer und hält seine Erkundungen von Lost Places bei Youtube fest. Einblicke in eine verlassene Brennerei ermöglichte im vergangenen Jahr eine Ausstellung im Diepholzer Rathaus. (kas)