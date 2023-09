Bald nach Paris, London und Co.? Wissing will 49-Euro-Ticket auf ganz Europa ausweiten

Von: Emanuel Zylla

Teilen

49-Euro-Ticket bald durch ganz Europa? Der Bundesverkehrsminister hält das für denkbar, weil Frankreich mit einer eigenen Variante nachzieht.

Berlin/Paris – Könnte es nicht einfach für Zugreisende und den Klimaschutz sein? Fahrgäste kaufen sich das 49-Euro-Ticket und können damit durch ganz Europa klimaneutral fahren. Was derzeit nur in Deutschland funktioniert, möchte nun Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auch nach Frankreich ausweiten. In Paris denkt nämlich Präsident Emmanuel Macron darüber nach, etwas Ähnliches einzuführen wie das Deutschlandticket. Das erklärte er am Montag (4. September) in einem Interview mit dem französisch-britischen YouTuber Hugo Travers.

Auf X (ehemals Twitter) lobte Wissing diese Idee und ging noch zwei Schritte weiter: „Für mich denkbar auch künftig grenzüberschreitend anerkannt zwischen Frankreich und Deutschland sowie perspektivisch für ganz Europa.“

Prüfung für Frankreich-Variante des 49-Euro-Ticket bereits von Macron in Auftrag gegeben

Macron erklärte gegenüber Travers, er mache bereits Ernst. Er habe die Pläne für ein solches Universalticket an Wissings französischen Amtskollegen Clément Beaune übergeben, der nun mit den Regionen Frankreichs ein gemeinsames Ticket vorbereiten soll. Denn die Tarife im französischen ÖPNV würden von den jeweiligen Regionen selbst festgelegt, erläuterte Macron. Es geht also auch um eine Vereinheitlichung der Fahrpreise in Frankreich. Mehrere Regionen, wie etwa Okzitanien, nutzen sogar schon einen einheitlichen Transporttarif.

Die Pläne seien aber auch für den Klimaschutz und um den Kampf gegen die globale Erwärmung zu beschleunigen, betonte Macron im Interview. Beaune stand dem Präsidenten am Dienstag (5. September) twitternd zur Seite: „Lasst uns aus Gründen der Ökologie und der Kaufkraft gemeinsam dieses Zugticket in Frankreich und den Regionen erschaffen.“

Entspannt in den Zug setzen und kostengünstig nach Paris fahren? Mit dem 49-Euro-Ticket könnte das bald möglich sein, wenn es nach Bundesverkehrsminister Volker Wissing geht. Eine Ausweitung auf ganz Europa findet er auch denkbar. © Andrea Warnecke/dpa-tmn

Wer soll zahlen? Regionale Vertreter in Frankreich fordern staatliche Unterstützung für Frankreichticket

Bei einigen regionalen Mandatsträgern in Frankreichs werde unterdessen die Frage aufgeworfen, wer dieses teure Vorhaben denn finanzieren soll, berichtet der französische Privat-Nachrichtensender BFM TV und zitiert mehrere kritische Politiker. „Der Präsident hat oft sehr gute Ideen, aber vor allem muss er aufhören, Ideen mit dem Geld der lokalen Gemeinschaften zu haben“, kommentierte etwa Franck Dhersin, Vizepräsident der Region Hauts-de-France.

Auch der erste Vizepräsident der Region Auvergne-Rhône-Alpes, Nicolas Darangon, findet die Macron-Idee „sehr gut“, allerdings könne es nicht sein, dass seine Region für so ein Ticket zahlen muss: „Das ist in unserer aktuellen Finanzlage nicht möglich“. Generell brauche es zwar einen einheitlichen Tarif, allerdings müsse der Staat dafür den Regionen finanziell unter die Arme greifen.

Wie sieht der neue Zug „ICE L“ der Deutschen Bahn aus? Fotostrecke ansehen

Doch auch, wenn die Franzosen das 49-Euro-Ticket als Vorbild nehmen, ganz so toll fällt sein Fazit nach 100 Tagen seit der Einführung hierzulande nicht aus. Die Verbraucherzentrale kritisiert etwa Schwierigkeiten beim Bestellprozess, schlechter Kundenservice der Deutschen Bahn, komplizierte Kündigung des Tickets und dass bestimmte Kunden das Ticket nicht mal erwerben können. (zy mit dpa)