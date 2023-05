Habecks Heizgesetz: Was ist die beste Alternative zur Gasheizung?

Je mehr Druck die Politik auf die Zeitschiene zur Umrüstung ausübt und je strenger die Bedingungen sind desto teurer wird die Sache. Seit die wenig ausgereiften Pläne des Wirtschaftsministeriums durchgesickert sind explodieren die Preise. Das können viele gar nicht mehr bezahlen oder über die Bank finanzieren. Dadurch entsteht ein erheblicher Widerstand gegen das Vorhaben insgesamt. So gesehen torpediert die Politik ihr Vorhaben selbst durch unprofessionelles Verhalten. Da bringt auch die vorgesehene "Förderung" nix da die neue Kalkulationsgrundlage die Fördermittel bereits berücksichtigt . Die Formel lautet: Herstellerpreis plus 40 Prozent zuzüglich Montagekosten und den Betrag der voraussichtlichen Förderung obendrauf. Dazu kommt dann noch die Mehrwertsteuer und fertig ist der Kostenvoranschlag für die Wärmepumpe. So kostet dann ein Modell das in den USA oder in Asien 5-6000 Dollar kostet in Deutschland das vier bis sechsfache. Und was macht die Politik gegen diesen offensichtlichen Wucher? Nix wie immer.