Preissturz: Balkonkraftwerke können sich schon nach drei Jahren rechnen

Von: Johannes Nuß

Balkonkraftwerke und Mini-Solaranlagen werden immer günstiger. Bereits nach drei Jahren können sie sich monetarisieren. Doch nicht überall sind sie beliebt.

Bremen/Heidelberg – Sie sind inzwischen auf einigen Balkonen zu entdecken: Mini-Solaranlagen, sogenannte Balkonkraftwerke. Günstig in der Anschaffung können sie sich schon nach drei Jahren finanziell rechnen. Während die Mini-Solaranlagen in Norddeutschland äußerst beliebt sind, verhalten sich Großstädter noch etwas zurückhaltend. Das hat das Vergleichsportal Verivox in einer Untersuchung herausgefunden.

Mit Mini-Solaranlage bzw. Balkonkraftwerk Stromrechnung um bis zu 228 Euro pro Jahr senken

Steckerfertige Mini-Solaranlagen bestehen aus einem oder mehreren Modulen, die beispielsweise am Balkongeländer, an der Hausfassade oder auf dem Dach angebracht sowie im Garten aufgestellt werden können. Unter idealen Bedingungen kann eine solche Mini-Solaranlage mit einer Leistung von 600 Watt jährlich etwa 570 Kilowattstunden (kWh) Strom liefern und Geld sparen. Wird der Strom komplett selbst verbraucht, entspricht das bei einem durchschnittlichen Kilowattstundenpreis von 39,94 Cent/kWh einer Einsparung von rund 228 Euro pro Jahr.

Eine Balkon-Solaranlage dieser Größe kostet zwischen 700 und 900 Euro. Die Anschaffungskosten sind in dieser Beispielrechnung nach drei bis vier Jahren wieder drin. Läuft die Anlage 20 Jahre lang, werden rund 4550 Euro an Stromkosten eingespart. „Balkonkraftwerke sind in den letzten Jahren immer günstiger geworden. Deswegen rentieren sie sich immer schneller. In diesem Jahr entfällt beim Kauf außerdem die Mehrwertsteuer. Einige Bundesländer und viele Kommunen fördern die Anschaffung zusätzlich“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Mini-Solaranlagen werden immer beliebter: Richtiger Standort für das Balkonkraftwerk ist wichtig

Entscheidend für den Ertrag der Anlage ist der Standort. Die beste Ausbeute an Sonnenenergie wird erreicht, wenn der Balkon nach Süden ausgerichtet ist, die Module leicht geneigt angebracht werden und kein Schatten auf die Solarmodule fällt. Wer allerdings einen Balkon Richtung Norden hat und die Module nur senkrecht anbringen kann, erhält weniger als ein Drittel des möglichen Ertrags.

„Die Anlagen lohnen sich oft auch dann, wenn keine Idealbedingungen erreicht werden, etwa weil die Ausrichtung nicht optimal ist oder der Selbstverbrauch geringer ausfällt. Es dauert dann nur etwas länger“, sagt Experte Storck.

Technische Voraussetzungen für das Balkonkraftwerk: Experten empfehlen spezielle Steckdose

Die Anbietenden von Balkonkraftwerken werben damit, dass die Geräte direkt aufgestellt und an eine herkömmliche Steckdose angeschlossen werden können. Der Verband der Elektrotechnik (VDE) empfiehlt spezielle Einspeisesteckdosen, die jedoch ohne großen Aufwand eingebaut werden können. Außerdem muss vorher geprüft werden, ob der aktuelle Stromzähler für den Betrieb einer Mini-Solaranlage geeignet ist.

Im Rahmen des Solarpaket I will die Bundesregierung die Anschaffung von Mini-Solaranlagen vereinfachen. Die Grenze für Mini-Solaranlagen soll von 600 Watt auf 800 Watt erhöht werden und die Verwendung normaler Schukostecker zur Norm werden. Dass sich ältere Ferraris-Stromzähler durch die Einspeisung der Mini-Solaranlage zeitweise rückwärts drehen, soll ebenfalls geduldet werden. Zusätzlich soll die Anmeldung der Mini-Solaranlagen erleichtert werden – bisher muss das sowohl beim örtlichen Netzbetreiber als auch bei der Bundesnetzagentur erfolgen.

Staatliche Förderung wirkt: Balkonkraftwerke vor allem in Norddeutschland beliebt

Allein im Jahr 2023 wurden rund 148.000 der insgesamt rund 220.000 Mini-Solaranlagen, die im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert sind, angemeldet. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl nicht registrierter Balkonkraftwerke.

Die meisten Balkonkraftwerke wurden im ersten Halbjahr 2023 in den bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen (31.346) und Bayern (22.919) registriert. Die meisten Registrierungen von Mini-Solaranlagen pro Haushalt gab es jedoch in Norddeutschland: In Mecklenburg-Vorpommern wurden 5584 Mini-Solaranlagen registriert, was rund 0,7 Prozent der Haushalte entspricht, in Schleswig-Holstein waren es 8817 Geräte (0,6 Prozent der Haushalte). In beiden Bundesländern wird die Anschaffung eines Balkonkraftwerks gefördert – in Mecklenburg-Vorpommern mit 500 Euro (mittlerweile nur noch für Mieter), in Schleswig-Holstein mit 200 Euro.

In den Stadtstaaten Berlin und Hamburg ist 2023 der Anteil registrierter Balkonkraftwerke pro Haushalt mit rund 0,1 Prozent am niedrigsten. Auch in Berlin wird die Anschaffung einer Mini-Solaranlage mit 500 Euro gefördert, allerdings sind nur Mietende berechtigt und der Antrag muss vor dem Kauf gestellt werden.