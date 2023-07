Lidl- und Aldi-Produkte frühstücken Danones „Fruchtzwerge“ ab – ZDF-Test kommt zu fatalem Ergebnis

Fruchtzwege bringen Kinderaugen zum Leuchten. Doch es gibt einen Haken, entdeckt ein aktueller ZDF-Test – er knöpft sich das Markenprodukt und Alternativen vor.

Mainz/Gotha – Inhaltsstoffe, Geschmack und Nachhaltigkeit: Die ZDF-Sendung WISO hat Fruchtzwerge und fünf andere Fruchtquarks getestet. Alle Produkte wurden verkostet, von Ernährungsexperten bewertet und im Labor überprüft. Etwas überraschend: Ausgerechnet der Fruchtzwerge-Klassiker von Danone hat nicht gut abgeschnitten.

Lidl- und Aldi-Alternativen schmecken besser – Fruchtzwerge von Danone mit ernüchterndem Ergebnis

Von Brötchen bis Chips – regelmäßig testet WISO verschiedene Produktvarianten. In einer aktuellen Ausgabe sind Fruchtzwerge und vergleichbare Quarks an der Reihe: „Er soll cremig sein“, „schön fruchtig“, „nicht zu süß“, beschreiben verschiedene Kinder beim ZDF-Test. In einem Geschmackstest auf dem Familienmarkt in Gotha hat eine nicht repräsentative Stichprobe von 30 Kindern die ausgewählten sechs Testprodukten mit Erdbeergeschmack probiert und bewertet:

Platz 1 Fruit King Safari von Milbona (Lidl) 25 Cent pro 100 Gramm Platz 2 Fruit Junior von Milsani (Aldi) 25 Cent Platz 3 Piatenspaß von denree 53 Cent Platz 3 Robby Monster Backe von Ehrmann 40 Cent Platz 4 Früchtespaß von Karli Kugelblitz (Netto) 25 Cent Platz 5 Fruchtzwerge von Danone 63 Cent

Es zeigt sich: Bei den ausgewählten Kindern überzeugen die Discounter-Alternativen von Lidl und Aldi deutlich mehr als der Fruchtzwerge-Klassiker. Ein weiterer Vorteil: Mit nur 25 Cent pro 100 Gramm kosten sie auch weniger als halb so viel wie das Produkt von Danone.

Nachhaltigkeits-Check der Fruchtquarks von Danone, Lidl, Aldi und Co.

Was Eltern auch im Blick behalten sollten, ist die Nachhaltigkeit der Verpackungen. Schließlich beeinflussen Entwicklungen der Klimakrise die Zukunft unserer Kinder. Diesbezüglich ist das Testergebnis fatal: Die kleinen Plastikbecher aller Marken lassen sich nur schwer bis gar nicht recyceln. Die Gründe sind vielfältig:

Beschichteter Foliendeckel: Alumienbedampften Folien lassen sich kaum recyceln

Betroffen: Fruit King Safari, Früchtespaß, Robby Monster Backe, Fruchtzwerge Becherfarbe: Bunte Farben sind schwerer recycelbar

Weiße Becher besser leichter recycelbar: Robby Monster Backe, Fruit King Safari, Früchtespaß Polystyrol der Recycling-Anlage: Beklebte Produkte werden selten erkannt und gehen beim Kunsthof-Recycling verloren Erkannt werden: Fruchtzwerge, Piratenspaß, Fruit Junior

Egal ob Farbe, Deckel oder Beklebung – aus unterschiedlichen Gründen hat jedes Produkt Schwachstellen, die ein erfolgreiches Recycling verhindern. Die Masse von Kunststoffabfällen hat sich in den vergangenen 30 Jahren um 100 Prozent auf über 3 Millionen Tonnen gesteigert, – Roman Maletz des Instituts für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der TU Dresden bei WISO. Die kleinen Plastikbecher erschweren dabei den Kampf gegen Verpackungsmüll.

Voller Früchte? ZDF-Check findet heraus, wie gesund Fruchtzwerge wirklich sind

Um Kinder von Obst zu begeistern, setzen viele Eltern auf kinderfreundliche Ausführungen. Doch ebenso wie Experten vor Quetschies warnen, ist auch der Blick auf die Inhaltsstoffe der Fruchtquarks alarmierend: Sie setzen sich aus etwa zehn Prozent Zucker und nur sechs Prozent Obst zusammen.

Mit einem 50-Gramm-Becher ist etwa ein Fünftel des täglichen Zuckerbedarfes für Kinder abgedeckt. Die durch die Verpackung verbalisierte Kinderfreundlichkeit und gesunden Zutaten sind somit mehr Schein als Sein. Bunte Farben, Tiere, Sondereditions – die Produktwerbung der Fruchtquarks soll Kinder locken.

Insbesondere Werbung mit Comic-Figuren sehen wir als Verbraucherzentrale sehr kritisch.

Wenn Kinder ihre Helden erkennen, wollen sie das Produkt haben, erläutert Schautz weiter. Die Projektleiterin für Lebensmittel und Ernährung sieht darin eine große Gefahr, denn hauptsächlich zusätzlich gesüßte Produkte werben mit solchen Tricks und Kinder essen ohnehin genug Zucker am Tag. Die kleinen Fruchtquarks sollten für Kinder also wie eine Süßigkeit und ferner als eine Obstspeise gedeutet werden. Für weitere Informationen: Auch der Stiftung Warentest hat die Kinder-Desserts getestet. (Felina Wellner)