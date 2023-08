Steuererklärung abgeben: Diese Fristen müssen Sie einhalten

Von: Stella Henrich

Teilen

Wer seine Steuererklärung noch nicht gemacht hat, sollte sich allmählich darum kümmern. Welche Fristen für die Abgabe mit und ohne Profi beachtet werden müssen, erfahren Sie hier.

Frankfurt ‒ Belege sammeln, Rechnungen abheften und Dokumente von Arbeitgebern zusammentragen. Nichts anderes ist es, was Verbraucherinnen und Verbraucher für die Steuererklärung zu tun haben. Viele schieben diese Arbeit auf oder schalten einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin ein, um die lästige Angelegenheit erledigt zu wissen.

Einige Verbraucherinnen und Verbraucher machen die Erklärung aber auch in Eigenregie; und das oftmals gerne auf den letzten Drücker. Ob nun auf eigene Faust oder mit Hilfe – der Termin für die diesjährige Steuererklärung steht schon fast vor der Tür. Denn der Abgabetermin für die Steuererklärung 2021 endet für manche am 31. August dieses Jahres, andere haben geringfügig länger Zeit. Bis Anfang Oktober.

Steuererklärung 2022 abgeben: Diese Steuerpflichtigen sind betroffen

Wer die Steuererklärung nicht rechtzeitig einreicht, dem drohen Verspätungszuschläge. Doch es gibt laut Stiftung Warentest auch Kniffe, wie Steuerzahlerinnen und Steuerzahler noch etwas Zeit gewinnen können. Das gilt zumindest für diejenigen, für die die Abrechnung Pflicht ist.

Sie müssen eine Steuer abgeben, wenn folgende Kriterien zutreffen:

Sie Lohn­ersatz bezogen, etwa Kurz­arbeitergeld, Eltern­geld oder Arbeits­losengeld-I, von mehr als 410 Euro.

Einkünfte in Lohn­steuerklasse-VI besteuert wurden.

Es Neben­einkünfte von mehr als 410 pro Jahr Euro gab – Minijobs zählen nicht.

Ein Lohn­steuerfrei­betrag einge­tragen ist; etwa für Kinder­betreuungs­kosten. Der Brutto­arbeits­lohn als Single beträgt mehr als 13.150 Euro im Jahr (für Paare gilt: 24.950 Euro).

Ein Paar die Zusammen­ver­anlagung wählt und zumindest einer der beiden versteuert Einkünfte in einer anderen Steuerklasse als IV ohne Faktor ist.

Quelle: Stiftung Warentest

Selbst­ständige müssen in der Regel immer mit dem Finanzamt abrechnen. Wer jetzt kurz vor knapp mit der Abgabe seiner Abrechnung steht, kann etwas Zeit gewinnen, wenn er einen Profi einschaltet.

Steuererklärung abgeben: Jetzt noch etwas Zeit gewinnen

Steuerpflichtige, die sich mit der Erklärung gerne noch etwas Zeit lassen möchten, können eine Fachperson damit beauftragen. Das kostet zwar Geld, kann sich aber am Ende durchaus in barer Münze auszahlen. Denn jeder angebrochene Monat einer verspäteten Abgabe kostet laut Stiftung Warentest mindestens 25 Euro Säumnisgebühr.

Die wichtigsten Abgabefristen mit und ohne Profi: Die Steuererklärung für 2022 muss bis zum 2. Oktober 2023 beim Finanz­amt eingehen. Stichtag ist zwar der 30. September dieses Jahres, doch da der Tag auf einen Samstag fällt, verschiebt sich der Termin. Wer einen Steuerberater oder Lohn­steuer­hilfe­ver­ein bei der Erklärung zurate zieht, muss die Erklärung spätestens am 31. Juli 2024 beim Finanz­amt vorlegen. Steuererklärung 2021: 31. Oktober 2022. Dieser Termin verschiebt sich mit einem Steuerberater auf den 31. August 2023. Steuererklärung 2023: Wer die Erklärung selbst erstellt, sollte sich den 2. September 2024 als Termin in seinen Kalender eintragen. Mit einer fachkundigen Hilfe verlängert sich die Abgabe bis zum 2. Juni 2025. Steuererklärung 2024: Erst die Erklärung für das Steuer­jahr 2024 muss wieder zum regulären Termin eingehen, also zum 31. Juli 2025, wenn kein Steuer­profi einge­schaltet wird. Wer eine freiwillige Erklärung abgibt, hat nach Ablauf des Steuerjahres vier Jahre Zeit. Das bedeutet, die Frist für die Erklärung 2022 endet im Jahr 2026. In vielen Fällen kann durch die freiwillige Abgabe der Steuererklärung eine Menge Geld zurückerstattet werden.

Wer auf die Hilfe eines Steuerprofis lieber verzichtet, kommt jetzt am schnellsten mit dem Elster-Zugang bei der Abgabe der Abrechnung weiter. Damit lässt die Steuererklärung digital und ganz ohne Papier online an die Finanzverwaltung kostenlos übermitteln. So einfach geht´s und das ist dabei zu beachten.

Die Steuererklärung zählt sicher bei den wenigsten Menschen zu den Lieblingsbeschäftigungen. Auf die allzu lange Bank sollte sie trotzdem nicht geschoben werden; die Frist naht. © Imago

Steuererklärung auf den letzten Drücker: Kostenpflichtige Steuersoftware nutzen

Wer bei der Steuererklärung trotz Zeit­druck noch möglich viel heraus­holen will, kann aber auch auf eine kosten­pflichtige Steuersoftware zurück­greifen, so der Tipp von Verbraucherschützern. Diese böte oft umfang­reichere Ausfüll­tipps als Elster und könne die Erklärung ebenso schnell versenden. Diese Programme helfen jetzt weiter, wenn die Uhr bereits tickt.

Wer aber jetzt schon weiß, dass die Abgabefristen nicht mehr einzuhalten ist, sollte sich rechtzeitig um eine Fristverlängerung bemühen, indem ein Antrag bei der entsprechenden Behörde gestellt wird. Das geht schriftlich, telefonisch oder direkt per Elster. Gründe können ein Krankenhausaufenthalt, Umzug oder ein Todesfall in der Familie sein. Am besten gibt der Steuerpflichtige dabei direkt ein realistisches Abgabedatum an, rät der Verbraucherschutz. (sthe)