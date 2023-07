Nur noch 600 Tweets: Elon Musk kündigt Leselimit für nicht zahlende Konten auf Twitter an

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Twitter hat ein Leselimit für nicht zahlende Nutzer:innen eingeführt. © IMAGO/La Nacion

Viele Twitter User:innen melden eine Fehlermeldung. Dahinter steckt kein technischer Fehler, sondern ein Leselimit. Besonders betroffen sind nicht zahlende User:innen.

San Francisco – Twitter-User:innen klagen im Netz über eine Fehlermeldung auf der Social-Media-Plattform. Wie sich nun herausgestellt hat, sei dafür kein technischer Defekt verantwortlich, sondern pure Absicht. Inhaber Elon Musk hat die Anzahl der Tweets, die eine Benutzerin oder ein Benutzer am Tag lesen kann, vorübergehend begrenzt, wie er auf der Plattform selbst mitgeteilt hat. Grund seien Daten-Scraping und Systemmanipulation.

Unternehmen Twitter Inc. Gründung 21. März 2006, San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten CEO Linda Yaccarino (5. Juni 2023–) Hauptsitz San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Twitter führt Leselimit ein – wegen „extremen Ausmaß an Daten-Scarping“

Musk twittert: „Um dem extremen Ausmaß an Daten-Scraping und Systemmanipulation entgegenzuwirken, haben wir die folgenden vorübergehenden Beschränkungen angewendet.“ Dann listet er die neuen Maßnahmen für Twitter-User:innen auf. Verifizierte Konten, also die mit einem blauen Harken, die Twitter zuletzt kostenpflichtig gemacht hat, dürften von nun an nur noch 6000 Beiträge pro Tag lesen. Anschließend komme eine Fehlermeldung, dass das Limit erreicht sei.

Bei nicht-verifizierten Konten hingegen sei das Lesen von Beiträgen auf ein Zehntel, also 600 pro Tag, beschränkt. Wer erst vor kurzem ein neues Konto auf Twitter erstellt habe, dürfe nur 300 Beiträge pro Tag lesen. Laut Musk handele es sich um eine vorübergehende Maßnahme. Demnach werde die Plattform „so sehr an Daten geplündert werden, dass dadurch der Service für normale Nutzer beeinträchtigt werde“, erklärt Musk, der nach seiner Übernahme von mehreren Top-Managern verlassen wurde.

Musk kündigt Erhöhung des Leselimits für Twitter-User:innen an

Laut dem Fernsehsender CNN hätten diese Fehlermeldung alleine am ersten Tag in Großbritannien 5126 betroffene Konten auf der Website Downdetector gemeldet. In den USA hätten 7461 angegeben, dass sie diese Meldung bekommen haben. Mutmaßlich dürften jedoch Hunderttausende Nutzer davon betroffen sein.

Doch bereits kurz nach seiner Ankündigung schrieb Musk auf Twitter: „Das Leselimit erweitert sich in Kürze“. Demnach dürften verifizierte Accounts dann 8000 Beiträge pro Tag lesen und nicht-verifizierte Konten 800 pro Tag. Neue Konten dürften statt 300 dann 400 Beiträge pro Tag nutzen. Wann Twitter-User wieder uneingeschränkt Beiträge lesen dürfen, ließ Musk bislang offen.