Eiseskälte bis Sommer: 100-jähriger Kalender kündigt Frost bis Mai an

Auch im Frühling soll es laut 100-jährigem Kalender noch verschneit und frostig werden. (Symbolbild) © Rolf Poss/imago

Laut dem 100-jährigen Kalender soll es bis zum Sommer immer wieder frieren. Für Februar sind minus 20 Grad vorausgesagt.

Hamburg – Von Hitze auf Frost und wieder zurück. Das Wetter ist aktuell unberechenbar und der Deutsche Wetterdienst schwankt regelmäßig zwischen Hitze- und Glatteis-Warnungen.

Wie frostig und kalt das Wetter laut dem 100-jährigen Kalender im Frühling werden soll, verrät 24hamburg.de hier.

Darüber, wie viel Wahres am 100-jährigen Kalender dran ist, lässt sich streiten. Im 17. Jahrhundert verfasste der Abt Mauritius Knauer, Abt des Klosters Langheim in Lichtenfels in Oberfranken, das Calendarium oeconomicum practicum, das wir heute als den 100-jährigen Kalender kennen. Sieben Jahre lang notierte er jeden Tag sorgfältig die Wetterereignisse, um somit die Wahrscheinlichkeiten des Wetters auch in der Zukunft voraussagen zu können. Knauer stützte sich bei seinen Vorhersagen auf astrologische Vorstellungen und ging davon aus, dass die Himmelskörper Mond, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur abwechselnd das Wetter beeinflussen. Die Theorie war schon damals umstritten.