Neues Heiz-Gesetz von Habeck: Ist der Einbau einer Gasheizung nach 2023 verboten?

Von: Teresa Toth

Das umstrittene Heizgesetz von Habeck soll 2024 in Kraft treten. Ziel ist es, die Energiewende voranzutreiben. Was das für den Einbau von Gasheizungen bedeutet.

Frankfurt – Nach langen Diskussionen hat sich die Ampel-Regierung für ein Ende von Gas- und Ölheizungen entschieden. Dies sei ein entscheidender Schritt in Richtung der energiepolitischen Ziele, hin zu einer Energiewende. Dafür sollen in den nächsten Jahren vorrangig Heizungen mit erneuerbaren Energien eingebaut werden. Doch was bedeutet das neue Heiz-Gesetz für den zukünftig Einbau von Gasheizungen?

Neu eingebaute Gasheizungen 2021 34,3 Prozent 2020 39,0 Prozent 2019 41,9 Prozent

Gasheizungen nach 2023 trotz Heiz-Gesetz von Habeck: Immer mehr Heizen mit erneuerbaren Energien

Noch immer ist die Gasheizung das beliebteste Heizsystem in Deutschland, wie der Heizungsbauer thermondo berichtet. Dennoch konnte in den vergangenen Jahren ein deutlicher Rückgang beobachtet werden. Wie das Statistische Bundesamt (StBA) darstellt, lag der Anteil der neu eingebauten Heizungen mit Gas als primäre Energiequelle 2019 noch bei 41,9 Prozent, im Jahr 2021 nur noch bei 34,3 Prozent. Über 50 Prozent der neu gebauten Wohnhäuser wurden im Jahr 2021 ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien beheizt. Eine Pflicht zum Heizen mit erneuerbaren Energien gibt es jedoch nicht. Auch dann nicht, wenn ab 2024 das Heiz-Gesetz von Robert Habeck (Grüne) gilt.

Zeitweise diskutierte die Ampel-Regierung über eine mögliche Pflicht zur Wärmepumpe als Alternative zu Öl- und Gasheizungen. © Sascha Steinach/imago

Zeitweise war zwar eine Austauschpflicht für alle funktionierende Öl- und Gasheizungen im Gespräch – die Ampel entschied sich jedoch schließlich dagegen und einigte sich auf weniger starre Vorgaben. Zu groß sei die Befürchtung, die Bürger:innen zu überfordern, heißt es im Beschlusspapier. Eine Beschränkung konventioneller Gasheizungen ist dennoch geplant. So soll „möglichst“ jede neu eingebaute Heizung ab dem 1. Januar 2024 zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Hierfür kämen etwa Ökogas oder Klimagas infrage. Bereits eingebaute Gasheizungen betrifft das Heizgesetz von Habeck nicht – sie dürfen auch ab 2024 genutzt werden.

Heiz-Gesetz von Habeck ab 2024: Keine Pflicht für Wärmepumpen als Alternative

Auch die ursprünglich angedachte Pflicht zur Wärmepumpe als Alternative zur Gasheizung hat die Ampel wieder verworfen und sich stattdessen für Technologieoffenheit ausgesprochen. Denn es gibt zahlreiche weitere Alternativen zu Öl- und Gasheizungen, darunter etwa Solarthermie oder Holz- und Pellet-Öfen.

Generell seien keine strengen Verbote, sondern Übergangsfristen und Ausnahmen in dem Entwurf mitgedacht. Beispielsweise kann im Winter auf Gas- oder Ölheizungen zurückgegriffen werden, um den Heizbedarf decken zu können, wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erklärt. Sollten sich Verbraucher:innen trotz weiterhin erlaubtem Heizen mit fossilen Brennstoffen für einen Austausch ihrer Heizung entscheiden, will die Bundesregierung finanzielle Förderungen anbieten. (tt)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.